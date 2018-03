Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii intervin, duminica, pentru salvarea unui turist ranit in zona Sambata din masivul Fagaras, fiind solicitat ajutorul unui elicopter SMURD pentru transportul victimei la un spital din Targu Mures. Presedintele Asociatiei Salvatorilor Montani din Romania, Sabin Cornoiu, a declarat, duminica,…

- Salvamontiștii intervin, duminica, pentru a salva un turist ranit in Munții Fagaraș, in zona Sambata. La fața locului a fost solicitat intervenția unui elicopter SMURD pentru a transporta victima la spitalul din Targu Mureș. Barbatul este ranit la coloana și nu poate fi transportat decat cu ajutorul…

- Un echipaj SMURD a intervenit, miercuri seara, pentru salvarea unui barbat care avea pierderi de sange dupa ce s-a taiat cu drujba, persoana fiind transportata la spital. „In aceasta seara (miercuri seara-n.r.) pompierii vranceni au intervenit cu promptitudine in doua misiuni. Prima a fost in com. Cotești,…

- Pompierii militari intervin duminica pentru salvarea unei persoane ramasa incarcerata intr-un camion care s-a rasturnat pe un pod din localitatea Harman, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila. ''La fata locului…

- Pompierii din judetul Neamt au intervenit, marti, pentru degajarea unui copac care a cazut peste o retea electrica, pe fondul fenomenelor meteo defavorabile, a anuntat ofiterul de relatii publice al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Catalin Leonte. Potrivit acestuia, evenimentul s-a…

- Un tanar de 26 de ani, din comuna Sihlea, a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala. Conform rechizitoriului, la data de 21 septembrie 2017, inculpatul a lovit persoana vatamata cu o halba in zona feței, producandu-i acesteia un prejudiciu estetic grav si permanent.…

- Kaufland va subvenționa incarcarea mașinilor electrice la Cluj Facilitatea de incarcare gratuita a automobilelor electrice va fi posibila in hipermarketurile Kaufland din cartierul Maraști din Cluj-Napoca și din Turda. Compania Kaufland România va suporta toate costurile de alimentare ale…

- Un tren a fost cuprins de flacari, in apropiere de gara Sihlea din judetul Vrancea. Incendiul a fost observat de mecanicul unui tren, care a sunat la 112 dupa ce a vazut cum iese fum de la compartientul motor al unei locomotive ce tracta alte trei vagoane, informeaza RomaniaTV.net. UPDATE: Incendiul…

- Persoana decedata luni avea 74 de ani si locuia fara forme legale intr-o casa ruinata din municipiul Galati. A ajuns la Spital Clinic Judetean de Urgenta dupa ce a fost gasita in coma, in locuinta improvizata, iar decesul s-a produs dupa cateva ore.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea intervine pentru preluarea si transportul unei femei din localitatea Agighiol, in varsta de 89 ani, traumatizata prin cadere.Din cauza drumurilor pline de zapada, militarii au fost nevoiti…

- Salvamontistii au primit aproape 70 de apeluri de urgenta in ultimele 24 de ore, cele mai multe fiind pentru interventii in municipiul Brasov si la Sinaia, conform Salvamont, scrie news.ro.In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont au fost primite 67 apeluri de urgenta: 12 apeluri…

- Perioada de depunere in SEAP a ofertelor pentru contractele destinate proiectarii și execuției celor trei loturi ale secțiunii de autostrada Suplacu de Barcau Borș, parte a autostrazii Brașov – Targu Mureș – Cluj Napoca – Oradea – autostrada Transilvania – s-a incheiat luni, 19 februarie, anunța Compania…

- Pilotul aeronavei HV6902 al companiei Transavia Airlines a fost nevoit sa aterizeze de urgenta dupa ce un pasager nu s-a putut opri sa flatuleze. Incidentul neobișnuit a avut loc la bordul unui avion care zbura intre Dubai si Aeroportul Schiphol din Amsterdam, potrivit stepfeed.com. Doi cetațeni de…

- Un tanar de 19 ani a ajuns la Spitalul de Urgenta din Galati cu o plaga inpuscata la nivel abdomenului. Politistii fac cercetari in acest caz pentru a stabili in ce circumstante a avut loc incidentul de vanatoare.

- 17.40 „In jurul orei 16.55, un barbat care a condus un autoturism pe DN 1, dinspre Fagaras spre Brasov, la km 196, intr-o curba usoara la dreapta, ar fi patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autoturism care circula din sens opus. In urma impactului a rezultat decesul conducatorului auto…

- O echipa de sapte persoane au intervenit, sambata seara, pentru salvarea unei persoane care s-a accidentat in zona de nord a Varfului Oslea din Muntii Valcan. "Victima este suspecta de un traumatism grav la coloana vertebrala", au anuntat salvamontistii. Dupa acordarea primului ajutor…

- Deși a fost prezentata in repetate randuri de polițiști in mass-media, metoda „Accidentul” face noi victime. Doi barbați din Medgidia, unul in varsta de 37 de ani, iar complicele de 17 ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, dupa ce au inșelat patru brașoveni, prin metoda „Accidentul”. Conform…

- Trei barbati au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sambata dimineata, dupa ce soferul unui autoturism a intrat pe contrasens si s-a ciocnit de un TIR, in judetul Mures, la iesire din Sighisoara catre Brasov, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant…

- Trei barbați au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sâmbata dimineața, dupa ce șoferul unui autoturism a intrat pe contrasens și s-a ciocnit de un TIR, în județul Mureș, la ieșire din Sighișoara catre Brașov. Purtatorul de cuvânt al Inspectoratului…

- Accident rutier mortal la ieșirea din Sighișoara spre Brașov, intre localitațile Vanatori și Mureni. Trei barbați au murit, iar altul e grav ranit, dupa ce o mașina a intrat intr-un TIR, in județul Mureș. Trei barbați au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sambata dimineața,…

- Trei barbati au murit, iar altul e in stare grava, dupa un accident grav in judetul Mures, petrecut sambata dimineața. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, a patruns pe contrasens si s-a izbit de un TIR. Tragedia a avut loc pe Drumul European 60, intre localitatile Vanatori si Mureni.…

- Un barbat in varsta de 60 de ani a decedat in urma unui incendiu care a izbucnit vineri dimineata la locuinta acestuia, situata pe o artera pietonala din centrul municipiului Brasov, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila.Citeste…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta seara, in jurul orei 19, pe strada Ghe. Gr. Cantacuzino din Ploiesti, intersectie cu strada Traian. Potrivit ISU Prahova, au fost implicate doua autoturisme, in care se aflau 4 ocupanti. O persoana a fost transportata de urgenta la spital.…

- Un adolescent de 17 ani din Brasov a fost ridicat de pe strada, luni dimineata, si dus la audieri, fiind suspectat ca si a ucis prin injunghiere fratele mai mare, de 23 de ani. Victima a fost gasita de catre mama sa, iar apropiatii familiei spun ca fratii aveau divergente pe tema comportamentului celui…

- Salvamontistii au primit 25 de apeluri de urgenta in ultimele 24 de ore, cele mai multe fiind pentru municipiul Brasov si pentru Predeal, potrivit Salvamont Romania, scrie news.ro.In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 25 apeluri de urgenta: opt apeluri pentru…

- Doua echipaje SMURD, doua de descarcerare și unul de pompieri au intervenit vineri noapte pe Calea București, Brașov, în urma unui accident rutier grav, în care au fost implicate doua autoturisme, în zona Metro - Selgros.

- Politistii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara au depistat 15 cetateni straini care nu isi justificau prezenta in zona de responsabilitate. "In urma verificarilor preliminare, politistii de frontiera au stablit ca cele 15 persoane sunt cetateni irakieni…

- Salvamontistii si jandarmii montani au intervenit, duminica dupa-amiaza, pentru limitarea accesului turistilor in zona partiei Subteleferic din Predeal, dupa cei doi ursi si-au facut aparitia in zona, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean "Nicolae Titulescu" Brasov,…

- Salvamontistii au primit aproape 60 de apeluri de urgenta Foto: Arhiva/ captura youtube.com. Salvamontistii au primit în ultimele 24 de ore 57 de apeluri de urgenta, cele mai multe pentru echipele din Brasov. De asemenea, s-au mai primit alte 20 apeluri prin care se solicitau…

- Salvamontiștii au primit in ultimele 24 de ore 57 de apeluri de urgența, cele mai multe pentru echipele din Brașov, dar și 20 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre zona montana. In multe dintre masive, la ...

- Cluj-Bucuresti pe jos, pentru Legile Justitiei. Finalul zilei a cincea: "Moralul creste de la o zi la alta" "Marsul Sperantei" a incheiat a cincea zi. Grupul de persoane care merge, pe jos, de la Cluj la Bucuresti, pentru a participa la protestul din 20 ianuarie impotriva modificarilor Legilor…

- Un pasager a avut nevoie de ajutor medical, motiv pentru care in ajutorul sau au fost chemati specialistii de la SMURD. Pana la momentul de fata nu se cunosc detalii cu privire la acest caz. Ci doar ca alerta s-a dat la 12 si 35 de minute. Cand a fost anuntata “o urgenta medicala” intr-o […] Urgenta…

- Un galatean in varsta de 33 de ani a ramas fara bratul stang dupa ce a fost lovit de un tren, marti seara, in apropierea tunelului. Trenul de marfa circula dinspre Barbosi catre Galati si l-a acrosat pe barbat. "Un barbat in varsta de 33 de ani a traversat fara sa se asigure calea ferata si a fost acrosat…

- Cele mai multe joburi disponibile la inceput de an sunt pentru candidatii cu experienta in domeniul IT, in vanzari si retail, in domeniul economic si in cel al transporturilor, potrivit unei analize realizate de o companie de recrutare online. Inceputul de an vine cu o oferta numeroasa de…

- Salvamontistii au primit, in ultimele 24 de ore, peste 60 de apeluri de urgenta, cele mai multe fiind din Sinaia si Lupeni, anunta, luni dimineata, reprezentantii Salvamont Romania, informeaza news.ro.In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 62 apeluri de urgenta:…

- Doua persoane au fost ranite sambata dupa ce au fost surprinse de o avalansa in Muntii Fagaras. Salvamontilstii au reusit sa ajunga la victime, iar una dintre ele, o femeie, este in stare mai grava, insa viata nu ii este pusa in pericol.Reprezentanti ai Consiliului Judetean Arges au precizat…

- Un grup de turiști a fost surprins de o avalanșa produsa sambata in Munții Fagaraș. Doi dintre aceștia au fost raniți dupa ce valul de zapada a venit peste ei, insa se pot considera fericiți pentru ca au scapat cu viața. Avalanșa s-a produs in apropierea Refugiului Salvamont Argeș, la intrarea intr-un…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Potrivit antena3.ro, un barbat in varsta de 32 de ani s-a stins din viața, iar o alta persoana a fost ranita in urma unui accident rutier care a avut loc miercuri seara in județul Brașov, in apropierea Padurii Bogații. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, accidentul a…

- Un barbat de 32 de ani a murit, iar o alta persoana a fost ranita, in urma unui accident rutier produs miercuri seara in judetul Brasov, in zona Padurea Bogatii. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, accidentul a avut loc pe DN 13, fiind implicat un autoturism in care se…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, accidentul a avut loc pe DN 13, fiind implicat un autoturism in care se aflau cinci persoane. In urma accidentului, si-a pierdut viata un barbat de 32 de ani, iar o alta persoana a fost ranita si transportata la spital. La fata…

- Salvamontistii au fost solicitati sa intervina, in ultimele 24 de ore, la peste 100 de cazuri, cele mai multe apeluri de urgenta fiind pentru Predeal si pentru municipiul Brasov. Și Salvamont Alba a fost solicitat sa intervina in doua cazuri „Un final de an in forta pentru salvamontisti – din nou peste…

- O explozie, care nu a fost urmata de incendiu, a avut loc in noaptea de Anul Nou, in jurul orei 2,00, intr-o locuinta din Brasov, un barbat fiind ranit si cu arsuri de gradul unu, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, potrivit…

- Astfel, in noaptea de Anul Nou, in jurul orei 2.00, intr-o locuinta din Brasov, un barbat a fost ranit, avand arsuri de gradul unu, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja. ''Este vorba despre o soba pe gaz care a explodat…

- In ultimele 24 de ore, Dispeceratul Național Salvamont a primit 41 de apeluri de urgenta, cele mai multe fiind pentru salvamontistii din municipiul Brasov si pentru cei din Sinaia. De asemenea, salvamontistii au primit alte 29 de apeluri prin care se solicitau informatii. Salvamont Romania anunta, sambata…

- Deficitul bugetar, adica diferenta intre cat a cheltuit statul si ce venituri a avut, s-a dublat fata de anul trecut. Asta arata executia bugetara la 11 luni, publicata de catre cei de la Finante. Cele mai mari cheltuieli s-au facut cu salariile bugetarilor si cu ajutoarele sociale. In schimb, investitiile…

- Dispeceratul National Salvamont a primit, in ultimele 24 de ore, 51 de apeluri de urgenta, cele mai multe fiind pentru salvamontistii din Lupeni si pentru cei din municipiul Brasov. De asemenea, salvamontistii au avut alte 27 de apeluri prin care se solicitau informatii.Salvamont Romania anunta,…

- Dispeceratul National Salvamont a primit, in ultimele 24 de ore, 79 de apeluri de urgenta, cele mai multe fiind din municipiul Brasov, din Cavnic si Lupeni. De asemenea, salvamontistii au avut alte 18 apeluri prin care se solicitau informatii.Salvamont Romania anunta, miercuri dimineata, ca…

- Dispeceratul National Salvamont a primit in ultimele 24 de ore 28 de apeluri de urgenta, cele mai multe fiind din judetele Gorj si Brasov. Salvamontistii au avut alte 15 interventii in urma unor alarmari primite direct in dispeceratele locale Salvamont.