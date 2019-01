Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii din Rusia sustin ca exista anumite neconcordante care pun semne de intrebarea asupra autenticitatii recordului detinut de frantuzoaica Jeanne Calment, femeia considerata persoana care a atins cea mai inaintata varsta ce poate fi documentata, arata Liberation.

- Specialistii din Rusia sustin ca exista anumite neconcordante care pun semne de intrebarea asupra autenticitatii recordului detinut de frantuzoaica Jeanne Calment, femeia considerata persoana care a atins cea mai inaintata varsta ce poate...

- Sase persoane au fost scoase de sub daramaturi la ora locala ora 9:50 in Magnitogorsk, un oras industrial din regiunea Chelyabinsk de langa granita cu Kazahstan, a transmis agentia de stiri Tass, citand o declaratie a Centrului de Management al Crizelor din cadrul Ministerului de Urgente. Adjunctul…

- Opt persoane au murit si una este in continuare disparuta dupa un incendiu izbucnit sambata intr-o mina de sare bogata in potasiu din orasul Solikamsk din Rusia, au anuntat autoritatile locale, citate de agentia de presa Interfax.

- Noua persoane au ramas blocate in subteran, intr-o mina din Solikamsk, in regiunea Perm, dupa un incendiu, relateaza presa rusa. Potrivit anchetatorilor, este posibil ca persoanele blocate sa fi murit. Alte opt persoane au scapat nevatamate, relateaza News.ro.Potrivit tass.com, Comisia de…

- Noua persoane au ramas blocate in subteran, intr-o mina din Solikamsk, in regiunea Perm, dupa un incendiu, relateaza presa rusa. Potrivit anchetatorilor, este posibil ca persoanele blocate sa fi murit. Alte opt persoane au scapat nevatamate.

- O persoana a decedat in urma ranilor suferite dupa o explozie produsa miercuri la intrarea intr-un sediu al Serviciului Federal rus de Securitate (FSB), in orasul Arhanghelsk, din nord-vestul Rusiei, au transmis autoritatile, informeaza site-ul cotidianului The Moscow Times.

- O persoana a fost ucisa si alte trei ranite, miercuri, de o explozie produsa in apropierea unui birou al Serviciului federal de securitate rus (FSB) din orasul Arhanghelsk, situat in nord-vestul Rusiei, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres. ''A fost detonata o incarcatura exploziva'',…