- Mii de pompieri si soldati se luptau vineri sa stinga incendii de vegetatie izbucnite in Coreea de Sud, in urma carora o persoana a murit si alte peste 4.000 au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele, a anuntat guvernul sud-coreean, relateaza Reuters. Incendiile au izbucnit joi seara in provincia…

- Trei adolescenti au murit duminica noaptea intr-o busculada produsa langa o discoteca din Cookstown, in Irlanda de Nord, a anuntat luni politia, transmit Reuters si Press Association, preluate de Agerpres. O fata de 17 ani si doi baieti de 17 si 16 ani au murit in acest incident, iar o alta…

- O persoana a murit, iar mai mulți venezueleni au fost raniți dupa ce au fost împușcați vineri într-o confruntare cu forțele de securitate ale guvernului într-o zona apropiata de granița cu Brazilia, au spus doctori și rude ale raniților pentru Reuters la un centru medical, unde aceștia…

- O grupare care se autointituleaza 'IRA' a anuntat ca este responsabila pentru plasarea unei masini capcana care a explodat in orasul Londonderry pe 19 ianuarie, potrivit unei declaratii trimise publicatiei Derry Journal, relateaza Reuters. Politia nord-irlandeza declarase deja ca investigatia…

- Premierul britanic Theresa May a condamnat luni un atac cu bomba ce a vizat un vehicul din apropierea unei Curți de Justiție din orașul Londonderry din Irlanda de Nord, relateaza site-ul agenției Reuters. Patru barbați au fost arestați în urma incidentului de sâmbata seara. Luni, poliția…

- Doi barbati au fost arestati duminica in atacul de la Londonderry, Irlanda de Nord, la scurt timp dupa ce o masina a explodat din cauza unei bombe. Politia investigheaza implicarea militantilor Noii Armate Republicane Irlandeze, scrie Reuters.