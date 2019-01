Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc joi noaptea, pe DN 1, intre localitatile Ghimbav si Codlea, din judetul Brasov. In urma impactului dintre un autobuz care transporta 40 de persoane și un autoturism, un barbat și-a pierdut viața. „Accidentul rutier s-a produs intre Ghimbav si Codlea, intre un autobuz si un autoturism.…

- Un barbat a murit, joi noaptea, in urma impactului dintre un autobuz cu 40 de persoane la bord și un autoturism, pe DN 1, intre localitațile Ghimbav și Codlea, din județul Brașov, potrivit mediafax.Citește și: Important! Toți clienții RCS&RDS sunt vizați! Ce modificari vor aparea de azi,…

- Purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Ciprian Sfreja, a declarat ca soferul masinii care a intrat in coliziune cu autobuzul a murit. „Accidentul rutier s-a produs intre Ghimbav si Codlea, intre un autobuz si un autoturism. In autobuz se aflau 40 de persoane. O persoana, soferul autoturismului,…

- Un barbat a murit, iar alte patru persoane sunt ranite, dintre care doua foarte grav, in urma unui accident produs pe DN1 E60. Potrivit reprezentantilor IPJ Cluj, accidentul s-a produs pe DN1 E60, la kilometrul 514, la intersectia cu DJ 108C spre Leghia. In accident au fost implicate un autoturism si…

- Doua persoane si-au pierdut viata si alte doua au fost ranite, dupa un carambol cu trei masini ce s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza. Accidentul a avut loc in jurul orei 13, pe DN1 in Brasov, intre Mandra si Sercaia. Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri, circulatia fiind deviata pe alta…

- Cele doua persoane decedate erau din autoturism, in timp ce din microbuz doua persoane au fost transportate la spital. Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Timis, Ionut Sirbu, a declarat pentru News.ro ca un grav accident rutier a avut loc, joi, pe DN 6, la iesire din localitatea Lovrin spre Timisoara.…

- O persoana a murit si alte 23 au ajuns la spital dupa ce un autocar cu 72 de oameni la bord s-a rasturnat luni dimineata pe DN 7, in localitatea Tatarasti, autoritatile declansand Planul Rosu de Interventie, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara.

- Accident cumplit. Doua persoane au murit, iar una e in stare grava dupa ce doua mașini s-au ciocnit Doua persoane au murit și alta a fost ranita grav in urma unui accident rutier produs pe DN 15, in localitatea mureșeana Brancovenești. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Mureș,…