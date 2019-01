Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost retinuta pentru 24 de ore de politisti, fiind banuita ca ar fi inscriptionat mesaje vulgare pe peretii Casei Memoriale "Avram Iancu", precum si ai unui alt imobil, din Targu Mures, informeaza sambata un comunicat al Inspectoratului Judetean de Politie Mures. Conform sursei citate,…

- Suspect reținut in cazul vandalizarii Casei Memoriale "Avram Iancu" Foto: Arhiva. Politistii din Târgu Mures au retinut un suspect în cazul mesajelor ofensatoare descoperite, saptamâna aceasta, pe zidul Casei Memoriale "Avram Iancu". Suspectul, un barbat de…

- "Scandalos!!! Provocatori fara de minte au cutezat, astazi, sa murdareasca fatada unei cladiri de referinta din Targu-Mures, a Casei memoriale «Avram Iancu», de pe strada care poarta (re)numele Craisorului muntilor, a eroului national al romanilor. In inscriptia profanatoare sunt incluse, cu conotatii…

- Copiii cu varstele intre 11 si 14 ani, insotiti de un profesor, au ajuns in Alba Iulia de pe 30 noiembrie pentru a participa la festivitațile prilejuite de Ziua Nationala de la Alba Iulia. Elevii nu aveau cazare asigurata, astfel ca și-au petrecut noaptea intr-o catedrala. Totul a ieșit la iveala dupa…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Alba, locotenent Alina Marescu Dumitrescu, un apel la 112 a anuntat, sambata seara, ca un baiat se simte rau in interiorul Catedralei Reintregirii. La sosirea echipajului de prim ajutor s-a constatat ca era un grup de 22…

- Joi, 15 noiembrie, este ultima zi in care mai pot fi votați participanții pentru caștigarea titlului de MISS și MISTER Alba24, la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, in cadrul Balului Bobocilor 2018. In ”cursa” pentru caștigarea titlului de Miss și Mister Boboc 2018, la Colegiul…

- In anul scolar 2018/2019, Ministerul Educatiei Nationale va continua derularea Programului national de protectie sociala „Bani de liceu”. Prin H.G. 712/2018, s-a modificat cuantumul sprijinului financiar, de la 150 de lei lunar la 250 de lei, incepand cu anul scolar 2018/2019. In judetul Alba , sunt…

Un nou act de vandalism s-a produs in parculețul situat la monumentul "Horea, Cloșca și Crișan" din Micro 3. Una dintre bancile noi amplasate acolo a fost... rupta! Intenționat!