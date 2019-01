Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier cu o victima incarcerata, la aceasta ora, pe DN 1, la iesirea din Vladeni spre Fagaras. „Se deplaseaza un echipaj de descarcerare si o autospeciala cu apa si spuma, precum și un echipaj SMURD si o ambulanta de la Codlea” a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații…

- Un accident rutier grav a avut loc marti dupa amiaza, pe DN 1. Un TIR si un autoturism au intrat in coliziune, intre localitatile Sercaia si Persani, judetul Brasov. Masina este inmatriculata in Republica Moldova.La fata locului s au deplasat o autospeciala de descarcerare, o autospeciala cu apa si…

- Accident rutier la iesirea din Sercaia spre Fagaraș, intre doua autoturisme. ” Sunt cinci victime, dintre care una este incarcerata. S-au deplasat 1 echipaj pentru descarcerare, 1 echipaj cu apa si spuma, 2 echipaje SMURD si 1 echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanța. Doua dintre victime au refuzat…

- Un barbat a decedat si o alta persoana a fost grav ranita dupa ce un autoturism a intrat in coliziune cu un tren, marti, in localitatea clujeana Jucu, scrie Agerpres.ro. Un autoturism a intrat in coliziune cu o locomotiva de tren. Au intervenit, pentru salvarea persoanelor ranite, doua autospeciale…

- 21.10 Din pacate, eforturile paramedicilor de a-l salva pe șoferul de 67 de ani au fost in zadar. Barbatul a decedat. 20.39 Noi informații de la ISU Brașov. Se pare ca ar fi vorba de cinci victime, dintre care una a fost incarcerata, care este in stop cardio-respirator. 19.40 Accident grav luni seara…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc luni seara, în jurul orei 18.05, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, din Cluj-Napoca.Din primele informații, este vorba despre o coliziune între un motociclist și un conducator auto.În urma impactului,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Valcea, traficul se desfasoara pe un fir, alternativ dirijat de politisti pe DN7 Sibiu ndash; Ramnicu Valcea la kilometrul 217, din cauza unui accident in care au fost implicate un autoturism si un autotren.In urma…