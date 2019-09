Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au intervenit pe bulevardul Traian din Baia Mare dupa ce un barbat a sesizat 112 ca a auzit un zgomot iar apoi a observat doua persoane cazute. Un baimarean de 38 de ani, decedat, a fost transportat la morga spitalului, iar fratele sau de 35 de ani, ranit grav, a fost transportat la spital…

- La Poliția Municipiului Alba Iulia a fost depusa o tableta marca Samsung, model SM-T590, care a fost gasita, la data de 19.08.2019, in jurul orei 21.00, in comuna Ciugud, sat Teleac, la intersecția dintre strada Soarelui și strada Principala.Persoana care poate dovedi ca este proprietara tabletei este…

- O autoutilitara a lovit un cortegiu funerar in aceasta dimineața in comuna argeșeana Davidesti, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges. In urma accidentului, doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, la fata locului intervinnd o autospeciala de pompieri si un echipaj…

- O noua tragedie in Baia Mare. Un barbat in varsta de 59 de ani a decedat la trei zile dupa ce a fost batut de un individ pe o strada din oras, mai exact Dragos Voda. Agresorul este un tanar de etnie roma, care intre timp a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. “La data de 19 iulie, politia a fost…

- Reprezentanții S.P.S.U. și S.V.S.U. din Maramureș au obținut rezultate deosebite la faza interjudețeana a concursurilor destinate acestor servicii, desfașurate in perioada 03.07- 05.07.2019, in municipiul Zalau, județul Salaj. Astfel, echipajul Serviciului Privat pentru Situații de Urgența de la S.C.…

- Aseara, Politia municipiului Baia Mare a fost sesizata prin apelul de urgenta 112 despre faptul ca, in incinta unui local de pe strada Mihai Eminescu, are loc un scandal. La fata locului, patrula de siguranta publica a identificat doi barbati: unul de 29 de ani si altul de 45 de ani, care, pe fondul…

- Luni, in jurul orei 15:00, un grav accident de circulație a avut loc in Carbunari. La locul accidentului au intervenit trei echipaje SMURD, descarcerarea și mai multe echipaje de poliție. Traficul este total blocat de mai bine de 20 de minute. Actualizare: Din primele informații rezulta ca o persoana…