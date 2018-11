Stiri pe aceeasi tema

- O persoana si a pierdut viata intr un accident produs miercuri seara, pe DN1, pe raza localitatii Oiejdea, in urma impactului intre un autoturism si un autocamion, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Alba citat de Agerpres.ro. La fata locului actioneaza, potrivit sursei citate, opt…

- O persoana a murit, miercuri seara, dupa ce o mașina și un autocamion s-au ciocnit, pe DN 1, pe raza localitații Oiejdea. Potrivit ISU Alba, in urma impactului o persoana a murit. „Detasamentul Alba Iulia intervine cu o Autospeciala o masina de descarcerare și o masina SMURD TIM. S-au deplasat 8 subofiteri.…

- La data de 31 octombrie 2018, in jurul orei 15.30, o tanara in varsta de 24 de ani, din comuna Garbova, judetul Alba, in timp ce conducea un autoturism pe DN 1 in directia Sibiu – Alba Iulia, la kilometrul 361 + 600 de metri, din cauza neatentiei in conducere, a pierdut controlul asupra autoturismului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Mures, traficul rutier este restrictionat pe DN 13 pe sensul Sighisoara ndash; Targu Mures, pe raza localitatii Acatari, din cauza unei coliziuni dintre un autocamion si un autoturism.Doua persoane au fost ranite…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul in judetul Covasna, pe DN10 Teliu ndash; Intorsura Buzaului, la kilometrul 120 a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si o motocicleta.In urma evenimentului o persoana a fost ranita…

- Un accident rutier soldat cu ranirea grava a unei persoane s-a produs, luni dimineața, pe autostrada A10, la kilometrul 52. In urma accidentului o persoana a fost ranita grav. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat ca, din cauza evenimentului rutier, in care au fost…

- Accident grav pe DN2 E85, la Caldarusanca, in judetul Buzau. In urma coliziunii intre autoturism si o duba, o persoana a murit iar alte trei au fost grav ranite. In masina ramasa pe carosabil s-a acționat pentru descarcerarea șoferului. Tot din mașina de pe carosabil a fost scoasa și persoana decedata.…

- Potrivit acesteia, coliziunea s-a produs din cauza unui sofer, de 63 ani, care nu s-a asigurat cand a facut un viraj la stanga. "Din primele cercetari a reiesit ca soferul unui autoturism, un barbat de 63 ani, care circula la volanul unei masini pe Drumul de Centura, a vrut sa vireze la stanga…