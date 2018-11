Un pandantiv cu perla care i-a aparținut reginei Marie Antoinette a Franței a fost vandut pentru prețul record de 32 de milioane de dolari la o licitație organizata de casa Sotheby’s la Geneva, Elveția, potrivit site-ului Associated Press. Reprezentanții casei Sotheby’s spun ca prețul este un record pentru o perla vanduta la licitație. Cu tot […] The post O perla care i-a aparținut Mariei Antoinette, vanduta la prețul record de 32 de milioane de dolari appeared first on Cancan.ro .