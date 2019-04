O pereche de urşi panda au ajuns la grădina zoologică din Copenhaga Mamiferele au ajuns miercuri la gradina zoologica in cadrul unei ceremonii la care a fost prezenta si Regina Margareta a II-a. ''Astazi este o zi pe care am asteptat-o multi cu mare nerabdare. Aproape nu credeam ca poate fi adevarat", a spus in discursul sau regina, care a mentionat ca printul consort Henrik, decedat anul trecut, s-ar fi fi simtit "foarte mandru", a spus in timpul ceremoniei de deschidere regina. Suverana a facut acest transfer posibil intr-o vizita oficiala din 2014 in China. Perechea de animale a costat 13 milioane de euro si va sta in gradina zoologica… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

