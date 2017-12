Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, si sotia sa au fost gasiti morti in casa, in ziua de Craciun, informeaza Mediafax. Conform aceleiași surse, femeia are urme de violenta pe corp si este posibil ca aceasta sa fi fost omorata de sot, iar apoi barbatul s-ar fi sinucis. Trupurile…

- Cele doua persoane, directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, si sotia sa, au fost gasite fara suflare in locuinta lor . Cei doi par sa nu fi avut probleme, spun rudele, care au fost surprinse sa afle ca cei doi au murit. Ei au fost gasiti morti de o ruda, care a venit sa vada de…

- ”Stranierii” unor cluburi din Divizia Nationala de fotbal au aparut și in alta ipostaza in preajma sarbatorii de Craciun. Cu ocazia acesteia unii dintre jucatorii straini i-au felicitat pe colegii lor moldoveni.

- Au mers la cumparaturi, au ales cel mai frumos brad si cele mai inedite decoratiuni, iar acum se intrec in fotografii cu pomul de Craciun, pe retelele de socializare. Delia si Anamaria Prodan au “furat” startul si au fost primele care au asezat globuletele. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va…

- Magia sarbatorilor de iarna continua sa se faca resimtita in Orhei, unde a fost inaugurat magicul Targ de Craciun, care se afla la a treia editie. Acesta a fost deschis de primarul orasului, Ilan Sor. In doar cateva minute, parcul din centrul orasului Orhei a prins culoare.

- Circul din Chisinau revine cu un program inedit. De la numere de acrobatii si umor, pana la reprezentatii cu animale exotice – toate se regasesc in spectacolul"Minune de Craciun", in care sunt incadrati si circari din Spania, Ucraina, Belarus si Lituania.

- La aceasta ora, zeci de oameni se afla in Piața Victoriei, acolo unde protesteaza impotriva PSD și ALDE, coaliția de guvernare! Jandarmii au fost luați prin surprindere de numarul protestatarilor, care scandeaza impotriva Guvernului. Aproximativ 100 de bucureșteni sunt, cu doua zile inainte de Craciun,…

- Momente emotionante intr-un supermarket. Pentru ca in aceasta perioada oamenii au luat cu asalt magazinele fie pentru cadouri, fie pentru a procura hrana pentru masa de Craciun, supermarketurile sunt pline de clienti.

- Angela Merkel se va intalni cu supravietuitorii atacului de anul trecut de la Targul de Craciun din Berlin, pentru prima data, la doua saptamani dupa ce a primit o scrioare in care a fost acuzata de...

- Transportoare blindate ale unitatii antiteroriste ungare TEK au iesit duminica pe strazile Budapestei pentru a asigura securitatea targurilor de Craciun impotriva atacurilor, transmite dpa.Televiziunea publica a difuzat imagini cu transportoare rusesti BTR-80 in centrul Budapestei, reporterul…

- Veste buna pentru toti angajatii: in 2018 vom avea 12 zile de sarbatoare oficiale, din care 10 sunt zile libere intrucat cad in timpul saptamanii. Pana atunci, insa, anul acesta avem doua zile libere de Craciun. Iata calendarul:

- Aseara, Targul de Craciun – Mioveni, ediția a II-a, a debutat cu un super concert susținut de artiștii Irina Rimes și Liviu Teodorescu, acompaniați de un live band. Atmosfera a fost intreținuta de inegalabilul Catalin ...

- Motocicliștii din Timișoara nu sunt doar niște... duri, așa cum crede multa lume. Au suflete mari și, in prag de sarbatori, fac bucurii unor oameni cu care viața n-a fost extrem de darnica. Gruparea Moto Timișoara l-a adus, in acest an, pe Moș Craciun la patru familii din Urseni și Albina.

- "Pentru mine sarbatorile inseamna liniste, nu consum. Linistea mi-o gasesc langa ai mei la masa din bucatarie. Insa anul asta daca intelegi ce se intampla in Parlament cu violarea Justitiei nu prea ai cum sa ai liniste. Mai ales daca nu faci ceva in legatura cu asta. Prefer sa fiu in strada langa…

- Ieri, 16 decembrie 2017, in jurul orei 02.30, politistii de siguranta publica din Campeni, l-au depistat pe un barbat de 37 de ani, din comuna Galda de Sus, in timp ce transporta, cu o autoutilitara, 20 de brazi de Craciun. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca documentele de insotire…

- „Aici ne-a crescut mama pe noi, pe langa moara asta de apa. Eram patru frati si mama cu tata si bunicii si cu totii aicea am sezut in camera asta si in camera cu moara. Aici toata ziua era plin de lume, ca venea lumea atunci la macinat, nu ca si acuma”, isi incepe povestea Cecilia Mihoc din Certeze,…

- Psihologul si psihoterapeutul Daniel David (45 de ani) explica de ce impartim daruri de Craciun si cum, uneori, alegerea acestora modifica relatiile cu noi insine si cu ceilalti. Aduce vorba si despre felul in care s-au schimbat asteptarile unor oameni, privitor la cadouri, dupa caderea regimului comunist

- Republicanii din Senatul si Camera reprezentantilor din SUA au ajuns la un acord asupra unui controversat proiect de lege care urmeaza sa stea la baza celei mai importante reforme fiscale din ultimii 30 de ani din aceasta tara, relateaza sambata dpa.

- Ce zici de o vacanta cadou? Achizitioneaza-ti biletul Blue Air catre destinatia favorita, acum cu un discount de 15- pentru toate zborurile! In plus, orice bilet cumparat in perioada promotiei iti poate aduce si tie un dar de Craciun: unul dintre cele 13 premii ale campaniei 13 ani, 13 zile norocoase.…

- Atmosfera de poveste pe strada 31 august din Capitala. In acesta seara a fost fost inaugurat targul "Acasa de Craciun", organizat de Guvern. Sute de oameni s-au adunat la targul organizat de Guvernul Republicii Moldova. Oamenii se distreaza pe ritmurile muzicii autohtone.

- Victorie de etapa pentru primari in dezbaterile din comisiile reunite de buget din Parlament. Alesii au adoptat un amendament prin care aloca mai multi bani autoritatilor locale decat se prevedea initial in proiectul de buget pe anul viitor, informeaza Digi 24.Astfel, conform amendamentului, impozitul…

- De cateva zile e forfota mai mare la piața agro-alimentara din Cartierul Nou: au sosit brazii de Craciun, iar cumparatorii se grabesc sa aleaga un brad frumos, de sarbatori. Mirosul de rașinoasa este imbatator in hala, unde sunt aliniați sute de brazi care iși așteapta cuminți noile camine. Oferta este…

- Guvernul Republicii Moldova va invita la inaugurarea primului Târg de Craciun tradițional, în stil european la Chișinau. Farmecul de poveste specific tradițiilor de iarna, ca în marile orase de pe continent, va prinde viața pe strada 31 august 1989, în perimetrul strazilor…

- La Teatrul Gulliver din Galati, in aceasta duminica, 17 decembrie 2017, incepand cu ora 10:30, va fi pusa in scena piesa „Povestea de Craciun”, ultimul spectacol din acest an al teatrului de papusi galatean."Noaptea Sfanta, in viziunea regizorului spectacolului, Bogdan Dragulescu, este „noaptea in care…

- Bradul de Craciun înseamna fericire, bucurie, sarbatori și cadouri. Însa, daca ne gândim la sanatate, din pacate, atât brazii artificiali, cât și cei naturalisuntdaunatori, putând sa ne afecteze

- Serban Magdalena a ucis cu sange rece o tanara de 25 de ani. Crima a avut loc in statia de metrou Dristor1. Din pacate insa, conform spuselor matusii fetei, familia nu are bani sa o inmormanteze pe fata aruncata pe sinele metroului.

- Farmecul sarbatorilor de iarna se simte din ce in ce mai mult la Tirgul de Craciun din Capitala. La fel ca și in țarile europene, tirgul din acest an va avea un carusel pentru cei mici. Astfel, din data de 15 decembrie, una dintre cele mai cotate atracții de iarna, va fi gata de a primi și a distra…

- Dupa ce au colaborat cu succes pe cel mai recent single – Piatra de pe inima, Adrian Sina si Aza lanseaza “Noapte magica”. “Noapte magica” este cea mai noua colaborare dintre celebrul artist si producator si una dintre cele mai promitatoare artiste din noua generatie, o piesa cu un mesaj special de…

- Potrivit lui Boc, municipiul Cluj-Napoca, care este unul dintre cele mai mari din tara, ar putea pierde o treime din bugetul anului 2018, respectiv 28 de milioane de euro, ceea ce ar pune in pericol anumite proiecte ale orasului. Pierderea de bani deriva, dupa cum a explicat primarul, din diminuarea…

- Mii de orheieni au venit, ieri seara, la inaugurarea celui mai inalt Pom de Craciun din R. Moldova, care a fost instalat in centrul Orheiului. Numarand in unison de la 10 la 0, primarul de Orhei, Ilan Șor, impreuna cu localnicii au dat startul sarbatorilor de iarna, prin iluminarea bradului de 27 de…

- Richard Walker, un britanic, a avut parte de o experienta inedita, dupa ce cineva i-a furat iPhone-ul. Decis sa isi recupereze bunul, barbatul a folosit aplicatia de localizare ca sa vada unde a ajuns telefonul sau furat. A ramas fara cuvinte cand a observat locul in care se afla: la peste 4.500 de…

- Primaria invita toti giurgiuvenii la cel mai așteptat moment al inceputului de decembrie, aprinderea luminitelor de sarbatoare din oras si a instalatiilor din bradul de Craciun amplasat in Parcul Mihai Viteazul. Evenimentul este programat miercuri seara, de Mos Nicolae, atunci cand se da startul sarbatorilor…

- La inceputul lui noiembrie, Gheorghe Turda și Lupu Rednic erau dușmani declarați si chiar si-au aruncat “sageti” prin intermediul Click! Iata insa ca, in prag de Craciun, s-a intamplat o minune și s-au impacat. Turda l-a iertat pe ”țaranul cu freza”, asa cum chiar el l-a numit pe Lupu, cu ocazia aniversarii…

- Rotunde, in forma de inima, lacrima sau turturi, transparente sau pictate manual, globurile de Craciun realizate de un tanar clujean te cuceresc prin finete. Il cheama Fuleki Tibor, are 27 de ani si a facut o adevarata afacere din pasiunea pentru foc, nisip si apa. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA…

- Primaria Vaslui a achiziționat un brad inalt de 15 metri, care a și fost montat in Centrul Civic. Pomul de Craciun va putea fi admirat pe toata perioada sarbatorilor de iarna. Autoritațile locale promit ca, incepand cu 15 decembrie, vasluienii vor fi așteptați la primul lor targ de Craciun, care va…

- Jandarmii si protestatarii s-au imbrancit, astazi, in Piata Victoriei, dupa ce reprezentantii fortelor de ordine au venit pentru a cere explicatii unuia dintre manifestanti, in urma incidentelor mai multe persoane fiind ridicate si duse la o sectie de politie, potrivit Mediafax. Disputa a aparut dupa…

- Deputatul PNL de Alba, Corneliu Olar s-a apucat de colindat inca de la inceputul lunii decembrie și o va ține așa pana de Craciun. Prezent la Alba Iulia pentru a sarbatorii Ziua Naționala a Romaniei, Olar și-a adus și „formația” de colindatori pe care o poarta dupa el prin țara. Olar s-a facut remarcat…

- Aproximativ 20.000 de timișoreni s-au strans seara trecuta in centrul orașului, la deschiderea Targului de Craciun și aprinderea iluminatului festiv, Și concertele au scos oamenii din case, unii au venit pentru programul de muzica populara, in timp ce alții au venit pentru Inna, Alina Eremia sau Pragu…

- Gabriela Firea a acordat vineri, la Palatul Regal, Cheia Orasului Bucuresti academicianului Constantin Balaceanu Stolnici, actritei Maia Morgenstern, cavaler al Artelor, academicianului Razvan Theodorescu, sopranei Felicia Filip, fostului mare sportiv Ilie Nastase, medicului pediatru Dan Mircea Enescu."Ii…

- Dupa ce Primaria București a decis sa aduca un mare targ de Craciun fix in fața Guvernului, adica locul unde se tot aduna oamenii sa protesteze, de sarbatori ne pregatim și pentru cel mai mare grup de colindatori cu un repertoriu nou. La Virgin Tonic v-am spus intreaga poveste cu primaria și Piața Victoriei,…

- Jurnalistul Ion Cristoiu lanseaza o ipoteza neașteptata, dupa mesajul Departamentului de Stat al SUA. El considera ca legile justiției trebuie retrase din Parlament și asta nu pentru ca o spun oficialii SUA, ci pentru ca ceea ce se intampla in Parlament nu are legatura cu un proiect de lege.”De…

- Mirel Radoi a facut o paralela intre ceea ce a trait el la FCSB si ce se intampla cu Nicolae Dica in prezent. Intrat prin telefon in emisiunea Sport Report, de la Telekom Sport, Radoi a recunoscut de ce a demisionat de la FCSB. ”Eu nu am plecat numai din cauza rezultatelor pe care le-am avut.…

- Ramasitele unui castel fortificat vechi de 3.000 de ani au fost descoperite pe fundul celui mai mare lac din Turcia. Scufundatorii ce explorau lacul Van au dat peste peretele unui castel despre care se crede ca...

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni, ca Ordinul MAI privind condițiile improprii din centrele de arest este un demers legal care nu a fost dat tarziu, fiind parcursa procedura legala. Întrebata despre faptul ca Ordinul MAI privind lista centrelor de reținere improprii…

- Partidul Liberal Democrat a venit cu o reacție in urma declarațiilor facute ieri de președintele Parlamentului, Andrian Candu, ca precum Maia Sandu ar fi venit din cel mai corupt partid – PLDM.

- Aseara, frumoasele din familia Hadid au uimit publicul la o gala din Brooklyn, New York, in cadrul careia Gigi Hadid a primit premiul Supernova. Așa ca la eveniment, modelul a primit susținerea familiei, mai exact, alaturi de ea au fost sora mai mica, Bella, mama sa, Yolanda, dar și fratele in varsta…

- Președintele organizației de tineret al PSD, Gabriel Petrea, considera ca a venit momentul ca echipa de tineret sa treaca la urmatorul nivel, și a promis ca daca va caștiga un nou mandat la șefia organizației va ramane consecvent principiilor sale și celor de echipa pentru care a militat și pana…

- Cei doi au achizitionat piesa de mobilier in urma cu 10 ani, insa nu l-au folosit si l-au tinut in pod. Dupa 6 ani de zile, femeia a mers in pod sa caute ceva si a dat peste fotoliu. Si-a adus aminte de el si l-a coborat in sufrageria casei. Si-a rugat sotul sa ii schimbe putin fata acestuia…

- Cea mai “calda” perioada a anului este pe cale sa inceapa, acea perioada in care suntem mai buni, mai apropiati unii de altii. Cand familiile se reunesc, prietenii se reintalnesc, cu totii suntem mai buni, ne zambim mai mult, ne imbratisam mai des. Este una dintre cele mai frumoase perioade…