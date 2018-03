Stiri pe aceeasi tema

- Tarom are de putin timp un alt Consiliu de Administratie (CA), impus de noul ministru al Transporturilor, Lucian Sova. Incomplet (cu doar cinci membri in loc de sapte) si provizoriu, ca toate cele perindate in...

- Banca Transilvania a anuntat miercuri seara pe bursa propunerea de distribuire a profitului realizat in 2017. Astfel, din profitul net de 1,185 mld. lei, 104,9 mil. lei se aloca pentru rezerve legale si alte rezerve , 1,1081 mld. lei se aloca pentru rezerve din profitul net de repartizat,…

- Consiliul de Administratie al CFR Calatori l-a desemnat miercuri, 21 martie, pe Leon Barbulescu in functia de director general al companiei, pentru o perioada de patru luni. Leon Barbulescu va coordona activitatea CFR Calatori, operatorul national feroviar de pasageri care efectueaza transportul public…

- Potrivit unor surse DC NEWS, in a doua jumatate a lunii aprilie, dupa Paște, urmeaza o remaniere a Cabinetului Dancila. Pentru remaniere sunt vizate trei ministere. Cele mai previzibile modificari in cabinetul condus de Viorica Dancila sunt la Ministerul Economiei, condus de Danut…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a recunoscut, miercuri, la Alba Iulia, ca a aflat recent ca scolarizarea mecanicilor de locomotiva se face, in Romania, intr-un singur centru national. In lumina noilor informatii primite, lui Sova i se pare "inacceptabil" si sustine ca va lua masuri…

- Criza generata de incetarea mandatelor administratorilor Companiei de Apa s-a incheiat, dupa ce Adunarea Generala a Actionarilor s-a intrunit in sedinta ordinara si a numit administratorii provizorii ai operatorului judetean de apa si canalizare, care vor ramane pe aceste functii pana la incheierea…

- Asa cum era, practic, de asteptat, gruparea din jurul Companiei de Apa a facut tot ce i-a stat in putinta pentru ca Adunarea Generala a Actionarilor, care trebuia sa aiba loc marti la pranz, sa nu se desfasoare, castigand, astfel, aproape o zi pentru a studia posibilitatile legale si a trage sforile…

- Compania CFR Calatori se confrunta cu "un grav deficit de vagoane", a declarat luni ministrul Transporturilor, Lucian Sova."Compania se confrunta cu un grav deficit de vagoane, ma ocup sa gasesc o solutie, avand in vedere ca peste 400 de vagoane au norme de reparatie sau de intretinere neefectuate,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova a declarat, luni, la Parlament, ca ”sunt ani buni de cand nu a mai mers cu trenul”, dar asta nu inseamna ca nu știe problemele din sistem. El a precizat, despre incidentul de la Zimnicea, unde un tren s-a dezintegrat. ”Este un accident regretabil”, a spus ministrul,…

- In toamna anului trecut, Ministerul Transporturilor a anuntat ample lucrari de reabilitare a DN 7A. Toata lumea s-a bucurat, avand in vedere ca se apropia iarna, iar la Obarsia Lotrului s-a amenajat unul dintre cele mai importante si atractive domenii schiabile din Romania. Dupa aproape 5 luni, insa,…

- Nicolae Demetriade a fost ales miercuri seara presedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT) pentru un mandat de doi ani, se arata intr-un comunicat al asociatiei remis AGERPRES. Cu o experienta de peste 20 de ani in turism, Nicolae Demetriade este fondatorul agentiei de turism Happy…

- Consiliul de administratie al ARGUS S.A., cu sediul social in Constanta strada Industriala nr. 1, in sedinta din data de 23.01.2018, in unanimitate decide:1. Se numeste in functia de presedinte al consiliului de administratie al ARGUS S.A. Cristian Busu.2. Se revoca Paul Verdes din functia de director…

- Europarlamentarul Cristian Preda critica decizia PNL care a hotarat sa-l numeasca in Consiliul de Administrație al TVR pe Cristian Petcu, acuzat de plagiat.„PNL a hotarat sa-l numeasca in Consiliul de Administrație al TVR pe Cristian Petcu. O ancheta realizata de Sidonia Bogdan arata negru…

- Elena Petrascu, director general interimar al Postei Romane, si-a inaintat joi, 15 februarie, demisia de la conducerea operatorului national postal, a anuntat compania care a prezentat si un raport de activitate in cele 4 luni de mandat ale acestia. Contactati de HotNews.ro pentru a afla motivele demisiei,…

- Dupa cum anticipam in urma cu o saptamana, directorul general al Postei Romane, Elena Petrascu, s-a intors la marea sa dragoste – Ministerul Transporturilor, unde a inregistrat in cariera mai multe situații de incompatibilitate, in vremea unui alt Șova, Dan. Elena Petrașcu a demisionat, joi din functie,…

- Directorul general al Postei Romane, Elena Petrascu, a demisionat joi din functie, fiind numita secretar general la Ministerul Transporturilor, au declarat, pentru News.ro, reprezentanti ai companiei.Mandatul Elenei Petrascu la conducerea Postei Romane urma sa expire in luna aprilie. Ea…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat marti, referindu-se la eventuala inchidere a 100 de rute la CFR Calatori, ca se va lua o decizie dupa ce se va face o evaluare. El a spus ca au fost organizate supracontroale, pentru a se constata daca exista flux de calatori pe aceste rute. "Sunt…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova a anunțat, marți, la Parlament, inființarea unui comitet interministerial activ la Transporturi, pentru gestionarea infrastructurii strategice. El a transmis și un mesaj pentru firmele contractoare de lucrari in infrastructura: ”Nu se va mai deschide nicio procedura…

- Intr-o declaratie politica prezentata in Parlament, deputatul PNL de Alba Sorin Ioan Bumb se refera la numirea la conducerea Consiliului de Administratie al societatii Cupru Min SA Abrud a lui Radu Cosarca, “specialist in comunicare si PR”. “Ultima a PSD in domeniul economic este numirea in fruntea…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti are, incepand de azi, un nou director general, dupa ce fostul director, Bogdan Mindrescu, a demisionat. Consiliul de Administratie l-a desemnat in aceasta functie pe Dan Baciu.STIRIPESURSE.RO scria saptamana trecuta, citand surse din Ministerul Transporturilor,…

- Fostul relizator TV Radu Cosarca a fost numit presedinte al Consiliului de Administratie de la compania miniera de stat Cupru Min Abrud. Acesta il inlocuieste in aceasta functie pe Remus Vulpescu, care a demisionat.

- Noul presedinte al Consiliului de Administratie al companiei Cupru Min Abrud este Radu Coșarca, fost prezentator de știri, care i-a luat locul lui Remus Vulpescu dupa ce acesta a demisionat. Este a doua schimbare importanta la conducerea firmei de stat, dupa ce Gheorghe Chindriș i-a luat locul lui Nicolae…

- Consiliul de Administrație al SC Cupru Min SA Abrud are un nou președinte. Este vorba despre fostul prezentator TV Radu Coșarca, fost membru al Consiliului Național al Audiovizualului. Acesta il inlocuiește in aceasta funcție pe Remus Vulpescu, care a demisionat. Ambii au fost numiți membri ai Consiliului…

- Parlamentul a declansat marti procedurile pentru alegerea unui nou Consiliu de Administratie la Societatea Romana de Televiziune, iar institutiile abilitate au 15 zile la dispozitie pentru a face propuneri de membri. 'A fost declansata procedura parlamentara pentru alegerea unui nou Consiliu…

- De mai bine de un an de zile, Administrația Romana a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA are o conducere administrativa provizorie, pentru ca Ministerul Transporturilor nu este in stare sa organizeze concurs pentru desemnarea membrilor din Consiliul de Administrație, conform OUG nr.109/2011 privind…

- OLAF confirma investigatia de la Metrorex, fiind cercetate nereguli in proiectul finantat de Uniunea Europeana pentru Magistrala 5 de metrou (Drumul Taberei). Potrivit unui comunicat citat de RFI Romania, la fata locului s-a efectuat un control, insa ancheta este in curs de desfasurare, astfel…

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei.In iulie…

- Ministerul Transporturilor ar transfera Metrorex la Primaria Capitalei. Ministerul Transporturilor ar putea ceda Primariei Capitalei doar o parte a activitaților derulate de Metrorex, regia de transport cu metroul din București, dat fiind faptul ca existe cerințe legate de derularea finanțarilor primite…

- Membru in Comisia pentru transporturi si infrastructura, deputatul PSD Prahova Laura Moagher a participat la o intalnire ce a avut loc la Ministerul Transporturilor, la care au luat parte directori ai ministerului si reprezentantii din Parlament ai transporturilor. Evenimentul a avut loc dupa investirea…

- Fostul presedinte al BCR si ulterior membru al Consiliului de Administratie al Bancii Nationale este in plin proces de negociere cu noul proprietar al Piraeus Bank Romania ( fondul de investitii J.C. Flowers), pentru postul de presedinte al boardului, au confirmat pentru HotNews.ro surse apropiate discutiilor.…

- Lucian Sova, propus pentru functia de Ministru al Transporturilor, a evitat sa dea termene si sa inainteze estimari de km de autostrada pe care ar putea sa ii deschida in acest an, motivind ca nu a studiat situatia din Transporturi decat doua zile. Sova a sustinut, in cadrul audierilor din Parlament,…

- Ministrul Transporturilor nu vrea sa faca vizite inopinate pe autostrazi: Apreciez ca minutul unui ministru este prea scump pentru a calatori intre diverse șantiere, a spus Lucian Șova, luni, in audierile din comisiile de specialitate. Șova a vorbit și despre programul pe care il va avea la minister. ”Mi-am…

- Una dintre propunerile PSD pentru Ministerul Transporturilor este și deputatul PSD de Bacau, Lucian Sova, in prezent ministru al Comunicațiilor. El a fost și secretar general al Comisiei pentru transporturi și infrastructura din Camera Deputaților. Insa, ceea ce se știe mai puțin este faptul ca Lucian…

- Ministerul Transporturilor, unul dintre cele mai importante portofolii ale noului Guvern, ar putea fi condus de deputatul bacauan Lucian Șova, care a fost in precedentul Executiv ministru al Comunicațiilor. Șova a mai lucrat la Transporturi. PSD se... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Decirom SA Constanta din data de 18.12.2017, ora 13.00, in prezenta actionarilor reprezentand 99,77 din capitalul social, a luat, in unanimitate, mai multe hotarari. Astfel, actionarii au aprobat revocarea lui Valeriu Constantin Bajenaru din functia de presedinte…

- Seful grupului francez de utilitati Engie, Isabelle Kocher, a afirmat duminica ca ar saluta un nou presedinte al Consiliului de Administratie, daca va fi gasita persoana potrivita, dupa pensionarea lui...

- Consiliul de Administratie al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a prelungit, vineri, mandatul directorului general interimar, Stefan Ionita, au declarat, pentru AGERPRES, surse oficiale. Mandatul acestuia urma sa expire pe 13 ianuarie 2018. Stefan Ionita a fost numit…

- Pe scurt, municipalitatea a initiat un proiect – sustinut de tabara liberala – prin care cele doua gradinite, Pinocchio si Degetica, deja comasate, ar urma sa fie inglobate in Dumbrava Minunata, pentru ca, in acest fel, niciuna dintre cele trei entitati sa nu fie desfiintata din cauza numarului…

- Trenul „Sageata Albastra” care circula pe ruta Cluj – Ilva Mica – Rodna Veche, inagurat in vara anului trecut și-a incetat cursele, dupa ce statisticile CFR Calatori au aratat ca doar 11 calatori circulau, in medie, zilnic, pe aceasta ruta, transmite corespondentul MEDIAFAX. Circulația feroviara pe…

- Fostul presedinte peruan Alberto Fujimori, condamnat pentru crime contra umanitatii, a plecat liber joi seara de la clinica unde fusese transferat pe 23 decembrie, cu o zi înainte ca actualul sef al statului, Pedro Pablo Kuczynski, sa-l gratieze, declansând o criza politica, transmite AFP.…

- Trenurile CFR Calatori sunt umplute la capacitate maxima in aceasta perioada. Cele noi, care ar trebui cumparate din fonduri europene se lasa asteptate, iar compania de stat are dificultati in repararea automotoarelor proprii, unele vechi chiar de peste 80 de ani. „CFR Calatori suplimenteaza trenurile…

- In aceasta perioada, CFR Calatori nu mai poate elibera nici bilete fara loc la unele curse, pentru ca trenurile sunt deja pline. "CFR Calatori suplimenteaza trenurile cu tot ce are, dar, din motive de vechime, unele vagoane sunt scadente la reparații", explica pentru ECONOMICA.NET o sursa din Ministerul…