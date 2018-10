Stiri pe aceeasi tema

- In fotografie, este directorul Directiei de Patrimoniu cu un picior intr-un lighean si celalalt pe genunchii femeii de serviciu. Pe masa, se vad chiar si o sticluta de oja si acetona, ca si cand directorul s-ar pregati pentru pedichiura. Intrebat de jurnalistii Digi24 de aceasta situatie, directorul…

- Unu din cinci britanici simt ca drepturile nu le sunt respectate din cauza faptului ca au diverse dizabilitați, arata un raport prezentat de Comisia pentru Egalitate și Drepturile Omului in fața oficialilor ONU, informeaza The Guardian .

- O autoritate de reglementare din Uniunea Europeana ar putea amenda Facebook cu pana la 1,63 de miliarde de dolari pentru bresa de securitate a conturilor utilizatorilor anuntata vineri, in care hackerii au compromis conturile a peste 50 de milioane de utilizatori, daca va constata ca nu au fost respectate…

- Comisia pentru Valori Mobiliare si Schimburi (SEC) din SUA a intentat un proces lui Elon Musk, directorul general al constructorului de automobile electrice Tesla, pentru frauda prin inducerea in eroare a investitorilor in legatura cu intentia de delistare a companiei, informeaza postul BBC News.

- Directorul SRI, Eduard Hellvig, a declarat joi seara, dupa opt ore de audieri in comisia SRI, ca a comunicat parlamentarilor poziția sa cu privire la protocoale, dar a vorbit și despre protestele din 10 august, informeaza MEDIAFAX."Am spus tot ce voiau sa se știe despre ele și domnul Manda o ...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca actualul ambasador al Romaniei in SUA George Maior urmeaza sa fie chemat la audieri in Comisia de politica externa, precizand ca acesta inca se mai crede directorul SRI si ca inca mai are intalniri si discutii cu diversi oameni.

- Victor Ponta a publicat, duminica seara, pe Facebook, o fotografie in care Liviu Dragnea și George Maior apar imbrațișați, iar in spatele lor, așezata pe o canapea, pare sa fie fostul procuror șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Fotografia a post publicata de Ponta in timp ce Liviu Dragnea era invitat…