- Echipa masculina de hochei pe gheata a Canadei, dubla campioana olimpica en titre, a suferit primul sau esec din ultimii opt ani la JO de iarna, fiind invinsa de formatia Cehiei, cu scorul de 3-2 dupa executarea loviturilor de departajare, intr-o partida disputata sambata la PyeongChang, transmite Agerpres.ro.Fara…

- Aceasta a salvat de la gatit doi caini ce urmau sa fie facuti supa, dupa declaratiile acesteia, potrivit ONE. Meagan Duhamel s-a oferit sa cumpere cei doi caini si sa ii adopte, singura problema fiind cum ii va lua acasa in Canada, avand in vedere legislatia stricta din Coreea. Canadianca…

- Meagan Duhamel este o patinatoare canadiana vegana, mare iubitoare de animale. Anul trecut, Meagan a adoptat un cațeluș dintr-o crescatorie din Coreea de Sud, care altfel ar fi fost sacrificat pentru aprovizionarea restaurantelor care servesc carne de caine. Anul acesta, Meagan a caștigat nu una, ci…

- cea mai buna performanta din ultimii 24 de ani Raluca Stramaturaru a reusit, miercuri, cea mai buna performanta a Romaniei la Jocurile Olimpice de iarna in ultimii 24 de ani, clasandu-sd pe locul 7 in proba de sanie, la Olimpiada de la PyeongChang (Coreea de Sud). Stramaturaru a fost a opta dupa prima…

- Coreea de Nord si Coreea de Sud au incurajat sambata seara, in cadrul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, o echipa unificata a Coreei, un eveniment urmarit cu atentie nu numai de comentatorii sportivi, ci si de analistii politici, in contextul evolutiei relatiilor dintre Nord si Sud.

- Frigul este marea problema a Jocurilor Olimpice de Iarna 2018, organizate de Coreea de Sud, iar previziunile meteorologice pentru urmatoarele zile, care vorbesc despre valori ale temperaturilor de -25 grade Celsius, v...

- Canada se afla in fruntea clasamentului dupa prima parte a concursului de patinaj artistic pe echipe din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna editia 2018, care se desfasoara la Gangneung (Coreea de Sud). Reprezentantii "frunzei de artar" au acumulat 45 de puncte dupa desfasurarea tuturor…

- Sosiile lui Kim Jong-un și Trump au facut senzație la ceremonia de deschidere a JO de Iarna 2018. Doi imitatori care seamana izbitor cu Președintele SUA Donald Trump și liderul suprem al Coreei de Nord Kim Jong-un au fost una dintre atracțiile principale ale ceremonieniei de deschidere a Jocurilor Olimpice…

- Olivier Rochon este sportivul nascut in Romania care reprezinta Canada la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud. Tanarul, in varsta de 28 de ani, a debutat vineri la competiția care are loc la Pyeongchang, unde spera sa obțina marea performanța la proba de schi acrobatic. Nascut la București din parinți…

- Vizitatorii orașelului Pyeongchang din Coreea de Sud au ocazia sa admire cea mai intunecata cladire din istorie. Pavilionul Hyundai, proiectat de arhitectul Asif Khan in cinstea Jocurilor Olimpice de Iarna, care au loc acolo, a fost vopsit cu cel mai negru pigment inventat vreodata.

- Vicepresedintele american Mike Pence a evitat sa participe vineri la un dineu organizat inainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna, unde ar fi trebuit sa stea la aceeasi masa cu...

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, si presedintele Adunarii Supreme a Poporului din Coreea de Nord, Kim Yong-nam, s-au intalnit vineri si si-au strans mana, inaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, transmite agentia Yonhap, citata de AFP.

- Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna la Pyeongchang a inceput, vineri, pe stadionul olimpic din localitatea din Coreea de Sud. Delegatia Romaniei a defilat, drapelul fiind purtat de Marius Petru Ungureanu.

- Cea de-a XXIII-a editie a Jocurilor Olimpice de iarna va debuta oficial, astazi, la PyeongChang, in Coreea de Sud, cu ceremonia de deschidere, programata de la ora 13,00 (ora Romaniei).Competitia, la care vor participa peste 2.900 de sportivi, dintre care 28 sunt romani, se va desfasura intre 9 si 25…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018. CEREMONIA DE DESCHIDERE ONLINE STREAM LIVE VIDEO TVR EUROSPORT Cea de-a XXIII-a editie a Jocurilor Olimpice de iarna va debuta oficial vineri la PyeongChang, in Coreea de Sud, cu...

- Carnea de caine, pe care autoritatile sud-coreene ar dori sa o interzica pe durata Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie), continua sa se afle in meniurile restaurantelor din zona, informeaza AFP, citand un responsabil local.Autoritatile locale au cerut celor 12 restaurante…

- Patronii localurilor din PyeongChang, care au in meniu carne de caine, au primit subvenții pentru a scoate preparatele din meniu pe perioada Jocurilor Olimpice. Unii dintre patroni chiar au inlocuit carnea de caine cu cea de porc, insa vanzarile le-au scazut drastic. La scurt timp dupa au reintrodus…

- Intrecerile de curling au inceput, joi, la Gangneung, o localitate din apropierea Pyeongchang, cu o zi inainte de festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna, informeaza news.ro.SUA - echipa sportivilor rusi, Canada - Norvegia, Coreea de Sud - Finlanda si China - Elvetia sunt…

- Sporturile de iarna isi vor trai in urmatoarele doua saptamani momentul de glorie, Jocurile Olimpice reprezentand visul suprem al fiecarui sportiv. La PyeongChang (Coreea de Sud) va avea loc editia cu numarul XXIII a competitiei care reuneste la start tot ceea ce are mai bun planeta in acest moment.…

- Un mic incendiu a izbucnit joi dimineata, la marginea sitului olimpic de la Gangneung, oras de coasta care gazduieste probele pe gheata din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), relateaza agentiile AFP si Reuters. Foc si nori de fum au putut fi observati…

- Coreea de Sud a desfașurat 900 de soldați pe strazi, dupa ce 1.200 de garzi de securitate au fost retrase in urma contactarii unui virus, in campusul Jocurilor Olimpice de Iarna din Pyeongchang.

- Cele doua Corei au decis sa defileze sub acelasi drapel - conturul bleu pal al peninsulei - la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice si formeze o echipa comuna feminina de hochei pe gheata. Insa acest stindard cuprinde si un punct albastru ce reprezinta teritorii situate in Marea Japoniei,…

- Guvernul Japoniei si-a exprimat, luni, nemultumirea fata de utilizarea la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang a unui drapel al Coreei unificate pe care figureaza insule disputate de Tokyo si Seul, informeaza AFP. Cele doua Corei au decis sa defileze sub acelasi drapel - conturul…

- Cu opt zile inainte de startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang (Coreea de Sud), Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (TAS) a anulat suspendarea pe viata dictata de Comitetul International Olimpic (CIO) impotriva a 28 dintre cei 43 de sportivi rusi prezenti la Jocurile Olimpice de iarna…

- Chiar in momentul in care presedintele american Donald Trump isi incepuse, marti seara, discursul cu privire la Starea Uniunii, Coreea de Nord a difuzat un raport cu privire la incalcarile dreptului omului in SUA.

- O repetitie a ceremoniei de deschidere a fost facuta duminica, atunci cand fotoreporterul Reuters a tras cateva cadre. Mai mult decat atat, agentia le-a facut publice, fapt care i-a inflamat foarte tare pe organizatori. Repetițiile pentru ceremoniile de deschidere și inchidere a Jocurilor…

- Biatlonistul Marius Petru Ungureanu va fi purtatorul de drapel al Romaniei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna care se vor desfasura la PyeongChang, in Coreea de Sud, in perioada 9-25 februarie, a decis Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, potrivit unui…

- Han Tae Song, ambasadorul Coreei de Nord la ONU, a cerut Statelor Unite sa opreasca pe termen nedeterminat exercitiile militare cu armata sud-coreeana, suspendate inaintea Jocurilor Olimpice de Iarna, programate sa inceapa in Coreea de Sud pe 9 februarie. Han Tae Song a atras atentia ca, in…

- Coreea de Nord acuza Statele Unite ca acumuleaza armament strategic in Peninsula Coreea pentru a putea lansa un atac in timpul Jocurilor Olimpice de Iarna. Phenianul avertizeaza ca detine armament nuclear cu care sa riposteze. Ambasadorul Coreei de Nord la ONU, Han Tae Song, a cerut SUA sa opreasca…

- Cele doua state au cazut de acord sa participe la JO 2018 sub steagul unei „Coree unite”. In plus, propunerea Coreei de Sud de a constitui o echipa feminina de hochei pe gheata comuna cu nord-coreenii, a fost acceptata.Luni, Coreea de Nord si Coreea de Sud au inceput discutiile despre planul…

- Mai sunt doar câteva zile pâna la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, o editie care ridica multe semne de întrebare în aceasta perioada, prin prisma relatiilor tensionate la nivel mondial, în special între cele noua natiuni coreene, dar si între…

- Au mai ramas 37 de zile pana la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, o editie care ridica multe semne de intrebare in aceasta perioada, prin prisma relatiilor tensionate la nivel mondial, in special intre cele noua natiuni coreene, dar si intre Statele Unite si Coreea de Nord. Intrecerile…

- Coreea de Nord a anuntat, miercuri, ca va redeschide canalul de comunicare cu sud-coreenii, dupa ce liderul Kim Jong-Un a apreciat raspunsul Seulului la oferta sa de pace in vederea Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang 2018, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Iși dorește, la 27 de ani, sa fie in primii 30 de schiori ai lumii, la Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, care vor avea loc in luna februarie, anul viitor. Ioan Valeriu Achiriloaie, reprezentant al Clubului Corona Brașov, tocmai s-a intors de la etapele din Canada și America, din cadrul…

- Simon Dickie (foto dreapta) a luat aurul la JO 1968, de la Ciudad de Mexico, fiind carmaci in echipajul de 4 rame, in 1972, la Munchen, carmaci in barca de 8, iar in 1976, la Montreal, a urcat de asemenea pe podium cu barca de 8, insa a luat bronzul. Simon Dickie s-a nascut la Waverley, in…

- "Fara cea mai mica indoiala, noi nu vom opune niciun un blocaj, nu-i vom impiedica pe sportivii noștri sa ia parte la Jocurile Olimpice de la PyeongChang", intre 9 și 25 februarie, a declarat Putin, citat de agențiile ruse de presa, la o intalnire cu muncitorii de la o uzina din Nijnii Novgorod (Volga).Rusia…

- Sirenele care avertizeaza in legatura cu iminenta unui atac nuclear au fost testate in statul american Hawaii pentru prima data dupa sfarsitul Razboiului Rece, in contextul tensiunilor dintre Administratia Donald Trump si regimul din Coreea de Nord, informeaza site-ul agentiei Associated Press. Sirenele…

- Schioarea canadianca Marie-Michele Gagnon, ocupanta locului 6 la ediția trecuta a Mondialelelor la super-combinata, este nevoita sa incheie prematur actualul sezon competițional din cauza unei grave accidentari suferite in timpul unui antrenament la Lake Louis, a anunțat Federația canadiana de schi.…

