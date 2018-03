Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au murit in urma prabusirii podului, in zona Universitatii Internationale din Florida, a comunicat un purtator de cuvant al Politiei.Numeroase echipaje au intervenit pentru scoaterea victimelor de sub placile de beton.Podul pietonal fusese instalat sambata,…

- Un avion de pasageri al unei companii din Bangladesh s-a prabusit luni la aterizare pe aeroportul din capitala Nepalului, Kathmandu, transmit AFP, dpa si BBC News, potrivit agerpres.ro. Avionul, operat de compania US-Bangla, a iesit de pe pista in timpul aterizarii si a luat foc. Pompierii…

- Doua persoane au decedat, iar alte trei sunt in stare critica, in urma prabusirii unui elicopter in apele estuarului East River din orasul New York, au anuntat autoritatile, potrivit site-ului agentiei The Associated Press.

- Cel putin opt persoane au murit dupa ce un elicopter s-a prabusit astazi in provincia rusa Cecenia, a anuntat un purtator de cuvant al serviciilor locale de urgenta, relateaza site-ul agentiei Tass.

- UPDATE | Avion militar al Rusiei, prabușit in Siria. Bilanțul a ajuns la 39 de morți. Un avion militar al Rusiei s-a prabușit in Siria, in timpul procedurii de aterizare la baza aeriana din Khmeimim. Toți cei pasagerii cei 6 membri ai echipajului și-au pierdut viața. UPDATE: Dupa prabușirea avionului…

- UPDATE ora 17:00 A doua persoana surprinsa de o avalansa in zona Cheilor Tisitei, din Muntii Vrancei, a fost gasita moarta, in apele raului ce trece prin regiune. Este vorba de o femeie de 36 de ani, din Bucuresti.Echipele de salvare au actionat cateva ore, dupa ce 29 de turisti au fost surprinsi…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza ca, vineri, au fost confirmate alte doua decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre doi barbati de 68, respectiv 77 de ani, ambii fiind nevaccinati impotriva gripei. De la inceputul sezonului au fost raportate 71 de decese, ...

- Cel mai recent buletin statistic publicat arata ca economia județului Timiș și-a continuat ascensiunea in anul 2017. Industria a inregistrat... The post Economia Timisului „duduie”, dar, in decembrie 2017, s-au nascut 572 de copii și au decedat 827 de persoane… appeared first on Renasterea banateana…

- Autoritatile din Serbia au raportat miercuri prima victima a valului de frig care s-a abatut asupra acestei tari si au emis o avertizare cod rosu de vreme extrema pana sambata, informeaza DPA. Un barbat in varsta de 75 de ani a murit la Doljevac, o localitate situata la 250 kilometri…

- Doua victime a facut incidentul ce sa produs in 14 februarie. Atunci, o bucata din tavanul salonului de la Centrul de Recuperare si Reabiltare a Persoanelor cu Handicap din Sighetu Marmatiei a cazut peste cei doi, ranindu-i. Ulterior, una dintre victime a decedat. Legistii spun, insa, ca decesul nu…

- Persoane necunoscute au aruncat luni o grenada in apropierea unei sectii de politie intr-o suburbie a Atenei, ranind o persoana, au declarat surse din cadrul politiei elene, relateaza Reuters. Grenada a fost aruncata la aproximativ 50 de metri de sediul politiei si nu a fost imediat observata…

- Un grav accident de circulație, in care au fost implicate doua autoturisme și un autotren, a avut loc duminica seara pe drumul național 1, pe raza localitații clujene Poieni. Din cauza accidentului, circulația rutiera este complet blocata.

- Doua automobile cu bombe au explodat vineri în Mogadishu, capitala Somaliei, incidente în urma carora cel putin 18 persoane si alte zeci au fost ranite, informeaza BBC. Prima explozie a avut loc la intrarea palatului prezidential si a fost urmata de focuri de arma, în…

- COD ROȘU: IMAGINI Accident mortal in urma cu cateva minute! 10 persoane, implicate! Un tanar, decedat.FOTO S-a activat Planul Roșu de intervenție. ”Din primele informații, in cele doua autoturisme implicate au fost 10 persoane (7 persoane intr-un autoturism – prevazut cu 7 locuri și 3 persoane in celalalt…

- Traficul feroviar este complet blocat, miercuri dimineata, in Gara de Vest din Ploiesti, dupa ce o pasarela metalica grea de patru tone si lunga de 15 metri s-a prabusit peste liniile ferate. In urma incidentului nu sunt...

- O pasarela s-a prabușit peste calea ferata in apropiere de gara Ploiești Vest, prin care trec toate trenurile care pleaca din București și merg catre Brașov și apoi mai departe, spre Ardeal. Traficul feroviar este intrerupt miercuri dimineața intr-unul dintre cele mai importante noduri feroviare. Incidentul…

- Epava avionului care s-a prabusit duminica in Iran, avind la bord 66 de persoane, a fost gasita in centrul tarii, au relatat media de stat iraniene, informatie neconfirmata insa de aviatia civila iraniana, transmite luni Reuters. Avionul ATR-72 al companiei Aseman Airlines care asigura legatura intre…

- Doi oameni au murit dupa ce un avion militar s-a prabusit in vestul Turciei, a anuntat, vineri, Armata turca, informeaza Le Figaro. Potrivit unui comunicat emis de Armata turca, un avion militar de antrenament de tipul SF-260D s-a prabusit, vineri, la scurt timp dupa ce a decolat de la baza…

- Cel putin 16 persoane au suferit rani usoare, in urma unui accident generat de rafalele puternice de vant inregistrate la Gangneung, unul dintre siturile Jocurilor Olimpice de iarna, editia 2018, din Coreea de Sud, informeaza agentia EFE. Ranitii au fost transportati la un…

- Autoritatile portuare din Constanta au declansat o operatiune de salvare in Marea Neagra, dupa ce o nava sub pavilion moldovenesc a suferit mai multe probleme tehnice si risca sa se scufunde, precizeaza Digi24.

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in Belgia. Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea…

- Avionul era intact cand s-a prabusit si nu a existat niciun incendiu inainte de aceasta la bord, a precizat Comitetul de Investigatie intr-un comunicat, adaugand ca peste o suta de persoane lucreaza la acest caz. Toate cele 71 de persoane aflate la bord au murit. Accidentul este primul al…

- Un avion de tip Antonov An-148 al companiei Saratov Airlines avand la bord 65 de pasageri si 6 membri ai echipajului a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova. Aparatul de zbor s-a prabusit in apropiere de capitala Federatiei Ruse. Ministerul rus…

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in sudul Frante,i accidentul soldandu-se cu cel putin cinci morti, noteaza BBC. Accidentul a avut loc deasupra lacului Carces, in apropiere de St. Tropez. Autoritatile sunt la fata loculuii si cauta a sasea persoana care era la bordul unuia dintre…

- Trei oameni au murit si alti doi au fost raniti dupa ce un elicopter de tipul Robinson R44 s-a prabusit peste o locuinta din Newport Beach, la 72 de kilometri de Los Angeles, sudul Californiei, au anuntat, marti, autoritatile locale, ...

- Kovesi, interviu pentru Agerpres pe 29 ianuarie 2018. Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat Agerpres , referitor la statul paralel din care ar face parte, ca, daca exista ”interese paralele” sunt ale celor care „praduiesc bugetul de stat”, care au fost „prinsi”…

- Un accident rutier s-a produs pe DN 7. In urma impactului dintre doua masini, un tanar de 19 ani a decedat pe loc, iar alte doua persoane au ramas incarcerate, la sosirea medicilor, constatandu-se si decesul acestora. Din primele cercetari, vinovat de producerea accidentului este baiatul de 19 ani,…

- Beijingul pregateste o ambitioasa lucrare de restaurare a mormintelor imparatilor dinastiei Ming, aflate in afara orasului, ce va implica stramutarea a 15.000 de persoane, dintre care multi sunt descendenti ai paznicilor acestor mausolee, relateaza luni EFE. Potrivit ziarului South China…

- Potrivit presei internationale, in local a intrat un grup de barbati inarmati care a deschis focul asupra celor care particupau la o petrecere.Autoritatile au identificat sapte din cele 14 persoane decedate, intre acestea numarandu-se si doua minore.Dintre raniti, unii sunt in…

- Autoritatile turce au arestat luni 24 de persoane banuite de a fi facut "propaganda terorista" pe retelele sociale impotriva ofensivei declansate de Ankara asupra unei militii kurde din Siria, a anuntat luni ministrul turc de Interne, in timp ce Human Rights Watch (HRW) a raportat 30 de arestari,…

- Doua persoane urmarite international de autortitatile judiciare cehe pentru omor deosebit de grav au fost depistate, la Iasi, de politistii romani si prinse in urma unei operatiuni ENFAST romano-cehe, informeaza un comunicat al IGPR. 0 0 0 0 0 0

- Doua persoane, printre care un copil in varsta de cinci ani, a murit in luna ianuarie din cauza rujeolei in Ucraina, o tara afectata de un focar al acestei maladii, unde rata de vaccinare ramane printre cele mai scazute din Europa, au declarat miercuri autoritatile locale, citate de AFP. …

- Imaginile publicate pe retelele sociale arata bucati de tavan si mobila in sala principala. Zona a fost evacuata si izolata de politie, iar mai multe persoane au fost transportate pe targa din cladire, potrivit martorilor. Un angajat al sucursalei Bancii Mondiale din Jakarta, aflat in aceeasi…

- Cel putin 13 persoane au murit, iar alte 163 au fost transportate de urgenta la spital, in urma ploilor abudente din sudul Californiei, care au dus la inundatii si aluncari de teren, au informat, marti, oficialii, relateaza site ul postului BBC, preluat de Romania TV.Autoritatile au raportat ca alte…

- Cel putin 11 persoane au decedat din cauza frigului in Nepal, dupa ce un val de aer rece a lovit regiunea de sud a tarii, de la granita cu India, au indicat luni oficiali locali, citati de DPA. Decesele au fost raportate in doua districte din campiile sudice, majoritatea victimelor fiind…

- Autoritațile au precizat ca șase oameni au supraviețuit in urma accidentului. ”Inca din primul moment am acordat tot sprijinul pentru a salva oamenii prinși in aceasta situație de urgența”, a scris pe Twitter Pedro Pablo Kuczynski, președintele statului Peru. Accidentele rutiere se produc…

- Autoritațile locale din Runcu au lansat focul de artificii, in noaptea de Revelion, de pe un munte din zona, in prezența a peste o mie de persoane, localnici și turiști cazați la pensiunile din comuna. Locul de intalnire a fost amenajat cu ghirlande luminoase, la poalele muntelui, iar pana la momentul…

- Cel putin 39 de persoane au fost ranite in urma exploziei accidentale a unor artificii in cursul unui festival in Ajunul Craciunului, intr-un oras din centrul Cubei, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Un accident nefericit cu artificii s-a produs noaptea trecuta in Remedios",…

- Cel putin patru persoane si au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s a prabusit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun, preluat de Romania TV.Patru persoane au murit, in urma impactului care a avut loc pe aeroportul Bartow Municipal. Mai multe…

- Un avion de pasageri s-a prabușit in Rusia! Patru oameni, printre care și un copil de cinci ani și-au pierdut viața. Alte 9 persoane sunt grav ranite. Avionul, un Antonov TBC-2MC, s-a prabușit in apropiere de orașul Naryan-Mar din nordul Rusiei. Accidentul a fost prins pe camerele de supraveghere,…

- Un accident foaerte grav a avut loc pe DN11, la Harman. Patru autoturisme au fost implicate in accident. Sunt cinci victime, din primele informații, dintre care doua sunt copii. Purtatorul de cuvant al ISU Brașov, cpt. Ciprian Sfreja, a anunțat ca trei persoane au decedat, dintre care un copil, iar…