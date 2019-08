Stiri pe aceeasi tema

- Nervi intinși la maximum pentru mii de persoane care locuiesc in Calea Lipovei. Incepand de ieri, de la ora 17.00, jumatate din cartier nu are energie electrica. Asta pentru ca, potrivit reprezentanților E-Distribuție Banat, ar fi explodat un cablu de medie tensiune in zona. Problema ar fi fost remediata…

- Cel puțin 14 state din Venezuela, dar și capitala țarii, Caracas, sunt afectate începând de luni de o pana masiva de curent electric, aceasta fiind cea mai mare întrerupere a alimentarii cu energie electrica din luna martie pâna în prezent, informeaza Mediafax citând…

- Mai mult de o treime dintre românii vârstnici și dintre cei cu venituri mici se simt nesiguri în cartier, se arata într-un raport de cercetare privind calitatea locuirii din România. Traficul este cea mai importanta problema privind mediul din vecinatatea locuinței, acesta…

- Deputatul Marian Cucșa, președintele ALDE Timiș, i-a solicitat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, consiliului județean sa puna in valoare terenul aflat vizavi de Hotel Timișoara. Astfel, Marian Cucșa a propus ca pe acel teren sa fie realizata o mare parcare, astfel incat șoferii care au treaba…

- ■ un barbat din Valeni si-a dat foc dupa ce s-a stropit cu benzina ■ scena s-a petrecut in fata a doi copii minori si a sotiei victimei ■ in judet s-au mai petrecut si alte cazuri grave ■ Un echipaj cu medic a fost solicitat prin serviciul de Urgenta 112, joi, 4 iulie, la […] Articolul UPDATE Neamt:…

- PRESSALERT.ro a intrat in posesia unui document semnat exclusiv de primarul Timișoarei care dovedește faptul ca Nicolae Robu a fost cel care a decis incalcarea legii de catre administrația pe care o conduce in scandalul anveloparii blocurilor, care este investigat și de DNA, edilul șef avand, in acest…