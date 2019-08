Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara are organigrama noua, incepand de ieri. In ședința ordinara, a fost supus votului un proiect de hotarare cu privire la modificarea și aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Timișoarei. Ca urmare a aprobarii acesteia, a fost desființat…

- Mai mult de o treime dintre românii vârstnici și dintre cei cu venituri mici se simt nesiguri în cartier, se arata într-un raport de cercetare privind calitatea locuirii din România. Traficul este cea mai importanta problema privind mediul din vecinatatea locuinței, acesta…

- Situație critica la Colterm – E.On a notificat societatea de termoficare a municipiului Timișoara ca incepand de astazi, de la ora 14, va intrerupe furnizarea de gaz metan, fapt ce va duce la oprirea alimentarii clienților cu apa calda. Motivul – neplata datoriilor pe care Colterm SA le are la furnizor.…

- In urma cu peste un an, Nicolae Robu anunța ca Primaria Timișoara are o aplicație pentru telefoanele mobile prin intermediul careia cetațenii vor putea face sesizari. S-a dovedit ca masura este un eșec, asta pentru ca, potrivit primarului Timișoarei, angajații din cadrul instituției nu s-au prea preocupat…

- Anunț important facut de reprezentanții societații de termoficare a orașului. Colterm a informat, ca, astazi, o strada din Timișoara se inchide circulației rutiere timp de mai multe ore. Și asta pentru ca se vor efectua lucrari mai ample de inlocuire a unei importante magistrale. „Pentru efectuarea…

- PRESSALERT.ro a intrat in posesia unui document semnat exclusiv de primarul Timișoarei care dovedește faptul ca Nicolae Robu a fost cel care a decis incalcarea legii de catre administrația pe care o conduce in scandalul anveloparii blocurilor, care este investigat și de DNA, edilul șef avand, in acest…

- Ministerul Transporturilor si Compania de Drumuri risca sa nu poata inaugura, in acest an, nici macar un sfert din cei 180 de kilometri de autostrada promisi. De fapt, la inceputul lui 2019, purtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Alin Serbanescu,…