- Vremea in care Romania avea inflatie negativa sau unele dintre cele mai mici rate ale inflatiei din UE a trecut. In decembrie, Romania a avut una dintre cele mai ridicate rate de inflatie din UE, potrivit datelor Eurostat, oficiul de statistica al Uniunii Europene, publicat ieri. Fata de o medie…

- Profesoara de limba și literatura romana Teodora Bentz a fost propusa pentru a ocupa funcția de inspector de limba și literatura romana. Aceasta preda limba și literatura romana la Colegiul Național ”Alexandru Ioan Cuza” din Focșani. CV-ul Teodorei Bentz este unul bogat, aceasta avand titlul de doctor…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) anticipeaza o accelerare a inflatiei in lunile care urmeaza, dupa cum reiese din minuta sedintei de politica monetara publicata pe site-ul institutiei. Noile date si evaluari reconfirma perspectiva accelerarii inflatiei in ...

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) anticipeaza o accelerare a inflatiei in lunile care urmeaza, reiese din minuta sedintei de politica monetara publicata pe site-ul institutiei.

- Opt persoane si-au depus candidatura pentru Consiliul de Administratie al societatii Aparegio, operatorul judetean de apa si canal. Pe lista se gaseste si Tiberiu Trotea, fost sef al Complexului Energetic Rovinari. Selectia noilor administratori de...

- Profesoara de limba franceza de la Școala Golești, careia i-a fost desfacut contractul de munca din motive disciplinare, de catre Consiliul de Administrație al unitații de invațamant, a contestat decizia la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea (IȘJ). Potrivit informațiilor furnizate de inspectorul…

- BNR a majorat dobanda cheie la 2%, iar dobanda data de banca centrala la depozitele bancilor constituite la BNR la 1%. Cu toate acestea, dobanzile la economiile populatiei scad in continuare, ultima medie pe sistem fiind de 0,90%, conform datelor BNR. Ionut Dumitru, economistul sef al Raiffeisen Bank…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca o usoara inflatie de 1,5 - 2% este benefica pentru cresterea economica si ca decizia BNR de majorare a ratei dobanzii de politica monetara 'nu este in momentul de fata un element de ingrijorare'. 'Japonia s-a luptat ani de zile…

- BNR insista pe o mai buna structura a bugetului Banca Nationala a Romaniei (BNR) insista pe o structura mai buna a bugetului, respectiv o pondere mai mare a cheltuielilor pentru investitii, a declarat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa. "Nu este…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de luni, majorarea de la 1,75% la 2% pe an a dobanzii de politica monetara. Decizia de azi a BNR era asteptata de piata, este de parere economistul sef al BCR, Horia Braun. „Cred ca in februarie sau martie…

- Radu Buzaianu și Razvan Zamfir sunt gazdele unei noi emisiuni la B1 TV - "Buna, Romania!". Cei doi jurnaliști interpreteaza toate știrile de peste zi, de luni pana vineri. Radu Buzaianu a mai colaborat cu postul B1 TV in aceasta vara, cand a avut segmentul lui Radu Banciu. Tudor Barbu l-a…

- Consiliul de Securitate ONU a aprobat, vineri, in unanimitate noile sanctiuni impuse Coreei de Nord, ce prevad limitarea accesului Phenianului la piata petrolului si reducere veniturilor obtinute de regim de la cetatenii nord-coreeni care lucreaza peste hotare, informeaza agentia Reuters.

- Compania chineza CEFC si grupul financiar ceh-slovac Penta Investments au depus o oferta comuna pentru a prelua Central European Media Enterprises, proprietarul Pro TV, de la gigantul media american Time Warner, in timp ce alt licitator, PPF, si-a retras oferta, au declarat, pentru Reuters, surse care…

- Consiliul de Administratie al Nuclearelectrica informeaza actionarii ca i-a numit pe Dan Laurentiu Tudor si Toni Viorel-Lary in functiile de director general adjunct in cadrul companiei, pentru o perioada de patru luni, incepand cu 3 ianuarie 2018. Potrivit CV-ului Dan Laurentiu Tudor detine in acest…

- S-a mai aprobat imputernicirea lui Ion Sterian, in calitate de director general al Transgaz, sau a unui imputernicit al acestuia, in baza unui mandat acordat expres, sa deruleze toate formalitatile legale necesare infiintarii societatii cu raspundere limitata pe teritoriul Republicii Moldova si sa…

- In sedinta din 5 decembrie a.c., Consiliul de Administratie al societatii Conpet SA a luat mai multe hotarari, fiind data Decizia nr. 20 2017. Astfel, Dan Silviu Baciu a fost numit in functia de director general provizoriu al Conpet SA, incepand cu data de 16 decembrie 2017, cu un mandat pe o perioada…

- Mandatul de director general al lui Liviu Ilasi la transportatorul de gaze naturale si titei Conpet Ploiesti (COTE) a expirat ieri astfel ca board-ul companiei de stat cu o capitalizare de 864 milioane de lei a decis sa numeasca pe aceasta functie pe Dan Silviu Baciu, pe un mandat de patru…

- Inginerul Petrica Ionița a fost numit, ieri, director al Structurii Regionale Operațiuni Rețea Focșani, noua denumire pentru sucursala Electrica din județ. Decizia a fost luata de Consiliul de Administrație al societații și pune capat interimatului la Electrica Focșani. Inginerul il inlocuiește pe Cristi…

- BRD-Groupe Societe Generale, a treia banca din Romania dupa valoarea activelor, a anuntat luni ca Philippe Charles Lhotte a renuntat la mandatul de membru in Consiliul de Administratie al bancii incepand cu 1 decembrie, potrivit unui comunicat transmis BVB. Philippe Lhotte a fost numit director general…

- S a incheiat prima etapa a evaluarii dosarelor de inscriere a candidaturii si intocmirea listei scurte de candidati pentru posturile de membri ai Consiliul de Administratie al Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta RATC . S au inregistrat un numar de 4 patru dosare de candidatura care au fost…

- Compania Black Sea Oil & Gas (BSOG), detinuta integral de Grupul Carlyle, cea mai mare firma de private equity din lume, a anuntat ca Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a devenit actionar minoritar in cadrul companiei si va primi un loc in Consiliul de Administratie in urma…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei anunta ca a luat act de declaratiile publice ale premierului Mihai Tudose in legatura cu activitatea Bancii Nationale si ii solicita acestuia o...

- Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei, intrunit in ședința de luni, anunța ca a luat act de declarațiile publice ale prim-ministrului Mihai Tudose și iși exprima dorința de a avea o intalnire cu acesta pentru discutarea evoluțiilor economice și financiare actuale, potrivit unui…

- Indicele ROBOR a urcat la 2,20%, un nou record al ultimilor trei ani, potrivit datelor oficiale publicate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) , dupa ce ieri batuse un alt maxim al perioadei, de 2,19%. Creșterea duce la majoarea ratelor pe care trebuie sa le plateasca romanii cu credite in lei.…

- Consiliul de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti l-a ales in functia de director general pe Adrian Tanase, cel care in ultimii 9 ani s-a aflat la adminstrarea fondurilor de pensii ale NN si ING, anunta Profit.ro.Adrian Tanase a fost Chief Investment Officer la NN Pensii, cel mai mare…

- Dupa ce premierul Mihai Tudose a criticat în nenumarate rânduri Banca Naționala pentru ca nu a oprit deprecierea leului, oficialii BNR se apara și îl invita pe șeful Executivului la o discuție.

- Acum un sfert de veac, prin 1992-1993, la Roman apareau trei ziare, toate hebdomadare: Romanul Liber, Gazeta de Roman și Cronica Romașcana. Ceva mai tarziu, avea sa apara și al patrulea saptamanal, intitulat Radar și, chiar mai tarziu, un cotidian, Monitorul de Roman. Erau, se ințelege, ziare ale unor…

- Leul incheie saptamana intr-o usoara crestere fata de euro, dar si in raport cu dolarul, francul elvetian si lira sterlina. Potrivit cursului valutar anuntat vineri de Banca Nationala a Romaniei, un euro a fost cotat la 4.6536 lei, in scadere cu 0,02% fata de ziua precedenta. Si…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6536 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de nivelul atins joi, in linie cu tendinta regionala. Joi, euro a atins nivelul de 4,6546 lei. Leul s-a apreciat vineri, în raport cu euro, în linie cu tendinţa…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) isi indeplineste mandatul cu toata responsabilitatea, iar Consiliul de Administratie al institutiei l-ar putea invita pe prim-ministrul Mihai Tudose la o discutie, a declarat vineri, purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei, Dan Suciu, potrivit Agerpres.

- Banca Nationala a Romaniei a reactionat dupa ce premierul Mihai Tudose a spus, joi seara, ca Banca Centrala poarta o parte din vina pentru cresterea euro din ultima perioada. Purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, a spus, la Realitatea TV, ca este surprins de declaratiile primului ministru,…

- Grupul chinez din domeniul energiei CEFC s-a aliat cu grupul financiar ceh Penta Investments pentru a prelua Central European Media Enterprises, proprietarul Pro TV, de la gigantul media american Time Warner, au declarat miercuri pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar.…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a declarat ca pana pe 5 decembrie secretarul de stat Dragos Titea, care conduce in prezent o comisie care analizeaza activitatea companiei aeriene nationale, va trebui sa prezinte un set de propuneri concrete legate de TAROM, propuneri ce vor fi inaintate si…

- Werner Wolf, fost sef al reprezentantei BMW Timisoara-Arad, a fost numit, luni, director general al Tarom, de catre Consiliul de Administratie al companiei aeriene, informeaza Mediafax. Wolf devine al patrulea director general al TAROM în mai putin de trei luni, dupa ce predecesoarea…

- Muratkhan Tokmadi, un om de afaceri din Kazahstan, a recunoscut ca l-a asasinat pe fostul președinte al Consiliului de Administrație al „Turan Alem Bank”, Yerzhan Tatishev, la indicațiile oligarhului fugar kazah, Muhtar Ablyazov, care este anunțat in cautare de catre autoritațile de la Astana. Aceste…

- Euro era cotat astazi la 4,5968 lei in sedinta BNR, o crestere de numai 0,10% fata de valoarea de luni. Dolarul a urcat de asemenea puternic pe interbancar, cu peste 1%, ajungand la 3,9881 lei, ”periculos” de aproape sa treaca din nou de pragul de 4 lei, scrie ZF. Premierul Mihai Tudose…

- "Noul scenariu al prognozei evidentiaza perspectiva accelerarii semnificative a inflatiei pe orizontul scurt de timp, succedata de o temperare a acesteia incepand cu ultimul trimestru din 2018. Astfel, fata de raportul precedent, traiectoria ratei anuale prognozate a inflatiei a fost revizuita sensibil…

- Chiar daca Tarom a cheltuit, in ultimii cinci ani, 3,6 milioane euro cu managerii si cu membrii Consiliul de Administratie, modul in care s-a gestionat activitatea operatorului aerian a adus pierderi de peste 92 milioane euro. Dezastrul total pentru Tarom se anunta odata cu sfarsitul acestui an, cand…

- Prin Hotararea 158/22.01.2014 [1] , Consiliul de Administrație „inspira” reprezentari sau idei: „Articol unic – Poziția prevazuta la punctele a)-h) ale titlului din Anexa, parte integranta a HCA nr. 22/28.03.2011 privind aprobarea numarului de membri ai Comitetului Director al Societații Romane de Radiodifuziune…

- Potrivit concluziilor consultarii publice a salariatilor din sanatate privind principalele revendicari ale negocierilor cu Guvernul Romaniei si actiunile necesare pentru apararea lor, comandata de Federatia „Solidaritatea Sanitara Centrului de Cercetare si Dezvoltare Sociala „Solidaritatea” si desfasurata…

- Consiliul de Administrație al Metrorex a decis vineri numirea lui Ion Constantinescu în funcția de director general interimar al Metrorex, pe o perioada de patru luni, și a aprobat depunerea mandatului pentru Marin Aldea, acesta revenind pe funcția de director Strategie

- Consiliul de Administratie al Metrorex a decis vineri numirea lui Ion Constantinescu in functia de director general interimar al Metrorex, pe o perioada de patru luni, si a aprobat depunerea mandatului pentru Marin Aldea, acesta revenind pe functia de director Strategie Planificare Resurse in cadrul…

- Constanteanul Nicolae Dobre, presedintele Federatiei Romane de Oina, a fost ales in Consiliul de Administratie al Asociatiei Europene a Jocurilor si Sporturilor Traditionale, cu ocazia Adunarii Generale a forului continental, care s a desfasurat in Spania, la Palma de Mallorca. Pe langa Nicolae Dobre…

- Ati vazut-o la televizor ! Peste 2 milioane de romani au vazut-o in filmul NASUL TV de pe Facebook ! O cheama Aura Speranta Ungureanu si este avocat in Baroul Bucuresti, unde Decan este cunoscutul si reputatul avocat Ion Dragne. Avocata ASP a organizat pe 2 Iunie 2017 o AGA falsa la NASUL TV prin care…