- Mary Austin, femeia despre care Freddie spunea ca este iubirea vieții lui și care traiește in casa in valoare de 20 de milioane de lire sterline a cantarețului, va caștiga aproape 40 de milioane de lire sterline din filmul care a facut furori la Globurile de Aur 2019. Filmul a obțin duminica seara,…

- Cele mai bune interpretari și producții din industria cinematografica și de televiziune au fost premiate noaptea trecuta la Beverly Hills, in California! Cel mai laudat personaj al serii a fost Rami Malek, actorul care i-a dat viața lui Freddie Mercury in pelicula ”Bohemian Rhapsody”. Așa cum se așteptau…

- Regizorul Bryan Singer, concediat de la carma filmului „Bohemian Rhapsody” in faza de productie, inlocuit apoi cu Dexter Fletcher, a multumit online pentru „onoarea” facuta de Asociatia Presei Straine de la Hollywood de a premia lungmetrajul la categoria „cel mai bun film - drama”, scrie news.ro.Singer,…

- Lista completa a castigatorilor celei de-a 76-a editii a galei Globurilor de Aur: Cel mai bun film - drama a fost ales „Bohemian Rhapsody" (r. Bryan Singer). „Green Book" a fost desemnat „cel mai bun musical/ comedie" (r. Peter Farrelly). Rami Malek a primit trofeul pentru „cel mai bun actor intr-un…

- Piesa „Bohemian Rhapsody” a devenit cel mai difuzat single din secolul XX pe platformele de streaming, in condițiile in care producatorii cantecului s-au temut ca nu va avea nicio șansa deoarece piesa are o durata de șapte minute, include fragmente de opera și versuri despre Galileo și Scaramouche.…

- Bohemian Rhapsody, filmul care spune povestea lui Freddie Mercury, celebrul solist al trupei britanice Queen se afla printre filmele nominalizate la Globul de Aur. Și actorul Rami Malek, cel care il intruchipeaza pe Freddie este printre nominalizații la categoria cel mai bun actor.

- ”Bohemian Rhapsody”este in cinematografe și toata lumea pare ca incearca sa profite de lansarea filmului care spune lucruri mai puțin cunoscute despre Queen. „Killer Queen”, in varianta 5 Seconds Of Summer, reprezinta cel de-al doilea cover lansat cu ocazia premierei filmului ”Bohemian Rhapsody”. Piesa,…

- L-ati recunoscut desigur pe Freddie Mercury. Legendarul vocalist al trupei Queen a murit in 1991, dar „Bohemian Rhapsody" este primul lungmetraj de fictiune care dramatizeaza povestea artistului. Asta se datoreaza poate si faptului ca in acest caz, viata bate filmul. Personalitatea atat de extravaganta…