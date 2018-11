Stiri pe aceeasi tema

- Un terminal al Aeroportului international din orasul german Munchen a fost inchis pentru scurt timp miercuri, din cauza unui incident de securitate, relateaza MunchenTV si agentia DPA, potrivit Mediafax.

- Un barbat inarmat cu un pistol cu electrosocuri a fost arestat duminica la intrarea rezervata vizitatorilor in Palatul Buckingham din Londra, resedinta reginei Elisabeta a II-a, a declarat politia britanica, respingand o pista terorista, relateaza AFP si Reuters preluate de Agerpres. Barbatul,…

- Politia britanica a anuntat luni ca investigheaza un vehicul suspect aflat intr-un centru comercial din estul Londrei, care a dus la inchiderea unei gari aglomerate, relateaza Reuters, citeaza mediafax.ro.

- Politia britanica a anuntat luni ca ancheteaza un vehicul suspect aflat in parcarea unui centru comercial din estul Londrei si a decis inchiderea unei gari aglomerate din aceasta zona, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Politia transporturilor a anuntat ca garile subterane si supraterane…

- Politia britanica a anuntat luni ca ancheteaza un vehicul suspect aflat in parcarea unui centru comercial din estul Londrei si a decis inchiderea unei gari aglomerate din aceasta zona, informeaza Reuters. Politia transporturilor a anuntat ca garile subterane si supraterane din Stratford au…

- Datele a peste 380.000 de clienti ai companiei aeriene British Airways care au facut rezervari online si au platit cu cardul in ultimele saptamani au fost furate, au transmis reprezentantii companiei. Bresa de securitate a afectat clientii care au facut rezervari online in perioada 21 august-5…

- Un terminal al aeroportului din Budapestea a fost inchis, miercuri seara, pentru o perioada scurta de timp, din cauza unui container supraincalzit in care se afla un izotop, a declarat un purtator de cuvant al Autoritatii ungare de management al dezastrelor, conform Reuters.

- Tanarul arestat sub acuzația ca a comis infracțiuni teroriste dupa ce a intrat cu mașina in bariera de securitate a Parlamentului ranind mai multe persoane are 29 de ani și este cetatean britanic originar din strainatate, a spus ministrul responsabil de securitate Ben Wallace, relateaza Reuters.