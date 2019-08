Stiri pe aceeasi tema

- International Business Machines Corp. (IBM) a concediat aproximativ 100.000 de angajati in ultimii ani in incercarea de a angaja mai multi mileniali, in incercarea de a deveni o companie la fel de atractiva precum Amazon si Google, a spus un fost vice-presedinte intr-o depozitie, citat de Bloomberg…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Suceava au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 28 iunie, a unui ofiter de politie in cadrul IPJ Suceava, pentru luare de ...

- Jony Ive, designerul iMac si iPhone, va parasi Apple in acest an pentru a-si infiinta o firma proprie, LoveFrom, care va numara totusi Apple printre clientii sai principali, a anuntat joi compania, citata de AFP si BBC. "Jony este o figura singulara in lumea designului, iar rolul sau in…

- In mijlocul culturilor de tutun din nord-vestul Nicaraguei, zeci de cultivatori culeg aceste plante din care se produc unele din cele mai renumite tigari de foi, care fac din aceasta tara din America Centrala o noua putere pe piata mondiala a tigarilor de foi, transmite AFP. Incepand din decembrie…

- Firma de distribuție a apei potabile roaga consumatorii din zona Galda-Aiud-Ocna Mureș sa o foloseasca doar in scop menajer. Societatea precizeaza ca modificarea paramentrului de turbiditate este cauzata de creșterea consumului de apa in contextul temperaturilor foarte ridicate din ultimele zile. ”SC…

- Firma responsabila de schimbarea rețelelor subterane pe strazile incluse in pachetul II BERD și BEI va face lucrari voluminoase in acest weekend. Respectiv, din aceasta noapte pana luni dimineața str. Ciuflea va fi inchisa intre str. București și bd. Ștefan cel Mare.

- Un tanar de 27 de ani a murit, duminica, dupa ce a fost prins pe banda transportoare la o firma de producție de pavaje din localitatea Cazanești, județul Valcea.Potrivit serviciilor de intervenție, accidentul de munca a avut loc duminica la o firma de producție de pavaje și țigla din localitatea…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA a dezvaluit numele agentului economic care si a adjudecat contractul "Servicii de exploatare, intretinere si reparatii instalatii semaforizare pentru SNN Sucursala Cernavoda pe o durata de 48 de lunildquo;. Acesta este Elektra Renewable Support SRL. Valoarea…