O panteră neagră a fost furată de la o grădină zoologică din Franţa Personalul gradinii zoologice Maubeuge a observat cand a ajuns la serviciu ca usa custii unde era tinuta felina era deschisa. Politia verifica imaginile de la camerele de supraveghere de la gradina zoologica. Pantera a provocat panica saptamana trecuta in Armentieres, un oras in apropiere de granita cu Belgia, cand a fost reperata plimbandu-se pe un acoperis. Felina a reusit sa evadeze dupa ce proprietarul sau, care tinea pantera in locuinta, a lasat o fereastra deschisa. Pompierii au reusit sa prinda pantera care a fost ulterior transferata la gradina zoologica Maubeuge.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Chemati pentru un animal periculos, pompierii s-au confruntat cu o felina de talie mare care se plimba pe jgheaburile caselor", animalul fiind identificat rapid drept o "pantera", a scris serviciul de pompieri pe Facebook si Twitter. In fotografiile publicate de serviciile de urgenta, se…

- Doi barbați de 27 de ani, respectiv 21 de ani au incercat sa intre in țara la volanul unui Mercedes-Benz, din 2017. „La sfarsitul saptamanii trecute, la Punctul de Trecere al Frontierei Borș – I.T.P.F. Oradea s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de…

- EUROSTAT. Planificati un gratar? Cum se compara prețurile carnii in UE? Cele mai mari prețuri pentru carne sunt in Austria și Luxemburg. Cel mai scazut, in Polonia și Romania. Daca intenționați sa cumparați niște carne pentru un gratar in ultimele saptamani de vara, s-ar putea sa va interesați cum se…

- Aproape 100 de companii se muta din Marea Britanie, urmând sa se relocheze în Olanda pentru a ramâne în interioriul Uniunii Europene, din cauza ieșirii regatului din bloc, a transmis o agenție guvernamentala olandeza luni, citata de Euronews. De asemenea, alte 325 de…

- Studiul a fost realizat de Open-I Research, la comanda RePatriot, in perioada in iulie - august, in baza unui chestionar completat online de catre 1810 romani emigrati in tari precum Spania, Italia, Marea Britanie, Irlanda, Germania, SUA, Franta, Canada, Austria, Norvegia, Belgia. Astfel, 53% dintre…

- Un jucator al echipei sub 17 ani a clubului Le Mans FC a fost împuscat în timpul unui meci desfaurat, miercuri, la Niort, cu o arma cu aer comprimat, informeaza AFP, potrivit News.ro.Fotbalistul a fost atins de "un glont de plumb, tras dintr-o arma cu aer comprimat", în…

- O panza de secol XIX, semnata de pictorul romantic Theodore Chasseriau, care a disparut in mod misterios in 1973 dintr-o biserica din Marcoussis, in regiunea pariziana, a reaparut la o licitatie organizata in landul Hessa din Germania si a fost restituita municipalitatii franceze, a anuntat vineri Politia.

- Astfel, statistica oficiala emisa de ACEM releva faptul ca, in marja cresterii per ansamblu a inmatricularilor de motociclete, la nivelul UE, Italia ramane cea mai mare piata, cu 54.826 de unitati inregistrate in T1, in crestere cu 18,7% fata primele trei luni din anul precedent. In clasamentul general…