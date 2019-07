Stiri pe aceeasi tema

- O imensa pana de curent care a durat cateva ore a afectat sambata noapte o parte din Manhattan, lasand in intuneric stațiile de metrou și centrul turistic Times Square și blocand lifturile, relateaza AFP.

- O pana de curent de proportii a afectat sambata seara o parte din vestul Manhattanului, lasand in intuneric multe statii de metrou, dar si panourile publicitare luminoase din cartierul Times Square, transmite AFP, preluat de AGERPRES.Aproximativ 42.000 de new yorkezi au fost lipsiti de electricitate,…

- O pana de curent de proportii a afectat sâmbata seara o parte din vestul Manhattanului, lasând în întuneric multe statii de metrou, dar si panourile publicitare luminoase din cartierul Times Square, transmite dpa.

- Compozitorul Sid Ramin, premiat cu Oscar pentru adaptarea muzicii din „West Side Story” impreuna cu Saul Chaplin, Johnny Green si Irwin Kostal, a murit la varsta de 100 de ani, potrivit news.ro.Ramin, compozitor si aranjor, a colaborat o lunga perioada cu Leonard Bernstein, a fost premiat,…

- Duminica, 9 iunie 2019, de la ora 18.30, in Sala Operei, brașovenii iubitori de muzica buna sunt așteptați la celebrul musical „My Fair Lady” de Fr. Loewe. Inspirat dupa piesa „Pygmalion” a dramaturgului englez George Bernard Shaw, musicalul „My Fair Lady” a incantat generatii de la premiera…

- Șase oameni, intre care patru copii, au murit in urma unui incendiu puternic produs intr-un bloc din New York. Pompierii au intervenit prompt și au reușit sa impiedice extinderea flacarilor la apartamentele din jur, insa nu au mai putut sa salveze persoanele aflate in interior.

- O expozitie ce ofera vizitatorilor o incursiune intima in viata si cariera actritei Audrey Hepburn, continand fotografii personale, rochii, trofee si obiecte de recuzita, a fost vernisata la Bruxelles pentru a marca implinirea a 90 de ani de la nasterea celebrei artiste in acest oras belgian, informeaza…

- Anda Adam a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare impreuna cu fratele ei, Vlad, care astazi se casatorește cu aleasa inimii lui, Melanie. Artista a scris și un mesaj alaturi de fotografie, iar fanii i-au trimit zeci de mesaje pentru a o felicita. „Astazi este nunta fratelui meu, Vlad.…