- PSD Ialomița urmeaza exemplul filialei din Dambovița, care a semnat o declarație de susținere pentru președintele de organizație Adrian Țuțuianu, și acorda un vot de incredere lui Marian Neacșu, liderul județean de partid.

- Dupa organizatia judeteana Dambovita, o alta organizatie judeteana a PSD se opune pe fata Comitetului Executiv National al partidului. PSD Ialomita anunta ca președintele organizației, Marian Neacșu, a primit in ședința Comitetului Executiv largit al PSD Ialomița votul de incredere al tuturor membrilor.De…

- Membrii Biroului Politic Judetean al PSD Dambovita, parlamentarii, primarii, consilierii judeteni si municipali ai organizatie, dar si liderii organizatiilor locale au semnat, marti seara, o declaratie comuna in care afirma ca il sustin „neconditionat si fara rezerve pe Adrian Tutuianu”. Acestia considera…

- Membrii Biroului Permanent Judetean al PSD Dambovita, parlamentarii PSD din judet, primarii, consilierii județeni, municipali și președinții social-democrați ai organizațiilor locale au semnat o declaratie comuna prin care denunta ca abuzive excluderile de luni din partid. "Noi, intruniți…

- Excluderile lui Adrian Țuțuianu și Marian Neacșu din PSD vin la pachet cu o declarație de razboi intentata de Liviu Dragnea celor care il contesta in partid. La prima vedere, par niște excluderi ca oricare altele, dar cunoscand situația politica din județe, ”puciștii” controleaza și voturile altor…

- Președintele PSD Cluj, Horia Nasra, susține ca nu estede acord cu excluderile din partid. ”Am sperat pâna în ultimul moment ca decizia CEX sa nu fie una radicala! În momentul votului nu am fost în sala însa cu siguranța NU…

- Marian Oprișan, liderul PSD Vrancea, a cerut in CEx PSD excluderea lui Adrian Țuțuianu și Marian Neacșu. Sedinta Comitetul Executiv National (CExN) al PSD este in plina desfașurare la Palatul...

- Ajuns la ședința CEx a PSD, inainte de care are o intalnire cu 10 lideri de organizații ai PSD, Liviu Dragnea a declarat, conform Romania TV, ca "Astazi am mai multa treaba cu valiza". Liderii PSD se reunesc, luni, la pranz, la Palatul Parlamentului, in sedinta Comitetului Executiv National…