- Ministerul Sanatatii din Letonia a lansat vineri o noua initiativa privind interzicerea reclamelor la bauturi alcoolice pe posturile de televiziune, de radio si pe Internet, precum si vanzarea de alcool la benzinarii, a afirmat ministerul intr-un comunicat, relateaza Xinhua, potrivit agerpres.ro.Ministerul…

- Lecția originala de mediu a cuprins un traseu tematic ghidat dedicat arborilor remarcabili și biodiversitații, specialistii UBB vorbindu-le elevilor din clasele a II-a si a IV-a despre importanța spatiilor verzi, a protectiei mediului si despre rolul arborilor din punctul de vedere al calitații aerului…

- Actorul Robert Downey Jr. a anuntat, marti seara, la conferinta „Re:Mars” a Amazon, ca pune bazele unei organizatii care va folosi tehnologii avansate pentru protejarea mediului, anunța news.ro.Footprint Coalition va fi lansata oficial in aprilie 2020, scrie Variety. „Intre robotica…

- 'Avand in vedere ca avertizarile meteo si hidrologice din urmatoarea perioada nu sunt tocmai favorabile, azi de dimineata am decis, intr-o circulara data catre toate agentiile de protectia mediului din tara si Garda Nationala de Mediu Judeteana sa monitorizeze toti agentii economici care ar putea…

- FOTO – Arhiva Potrivit unui regulament adoptat recent de Comisia Europeana, toate statele membre UE vor fi obligate sa limiteze acizii trans din alimente – cele mai nocive grasimi, responsabile de zeci de mii de decese anual, scrie Romania Libera. O data cu aceasta decizie radicala, producatorii vor…

- 24 de tone de ingrasaminte chimice depozitate in loc neprotejat, indisponibilizate de politistii din Calarași. In acest weekend, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au desfașurat o actiune ce a urmarit modul in care sunt respectate prevederile legislatiei in vigoare de catre…

- Interzicerea paielor din plastic nu va pune capat problemei reprezentate de poluarea oceanelor, a prevenit Andrew Wheeler, directorul Agentiei de Protejare a Mediului (EPA) din Statele Unite, aflat in vizita la Bruxelles, vineri, inainte de reuniunea G7 Environment, informeaza AFP. "Orice reducere in…