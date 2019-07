Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, in municipiul Iasi, intra in vigoare noile masuri dispuse de Comitelul Local de Situatii de Urgenta in cazul situatiilor de canicula. Intr-un comunicat de presa emis de Primaria Iasi, se precizeaza ca intre orele 10 – 20, pe raza localitatii, se interzice circulatia autovehiculelor…

- Anotimpul verii este unul dificil pentru ca temperaturile cresc extrem de mult și canicula creeaza un disconfort foarte mare. Caldura excesiva ne poate afecta sanatatea daca nu știm cum sa ne protejam corect.

- Dupa sase zile de canicula in Europa si recorduri de caldura, in special in Franta, temperaturile ar urma sa inceapa sa scada duminica, chiar daca Germania si Italia asteapta inca o zi extrem de fierbinte, relateaza duminica AFP. In Franta, unde recordul absolut de caldura a fost inregistrat vineri,…

- Mercurul din termometre va urca din nou, joi, pana la valori foarte ridicate de temperatura pe continentul european, unde mai multe recorduri de caldura pentru luna iunie au fost deja doborate, relateaza AFP. In Spania, canicula, insotita de vanturi violente, a condus la propagarea unui incendiu de…

- Valul de caldura excesiva a acoperit mare parte din Europa. Meteorologii din Germania au emis avertizare cod violet de canicula si disconfort termic, în condițiile în care maximele prognozate pentru aceasta perioada sunt cu 10 grade peste media normala.

- FOTO – Arhiva Sezonul cald aduce cu sine si inerenta problema a temperaturilor extreme, care, in majoritatea cazurilor, dauneaza organismului, mai ales daca acesta este supus unor eforturi fizice sustinute. Dr. Vlad Predescu, chirurg ortoped specializat in medicina sportiva, ne impartaseste din experienta…

- Exista mici trucuri care ne pot ajuta sa ne racorim casa fara a porni aerul conditionat, însemnând factura mai mica la curent si scaderea riscului de a raci în plina vara.

- Dat fiind faptul ca in aceasta saptamana, sunt anticipate temperaturi maxime zilnice in jurul valorii de 30 grade Celsius, medicii inspectori sanitari de la Direcția de Sanatate Publica Bihor au transmis inca de la finele saptamanii primele masuri de protecție din acest sezon cald. Doctorii…