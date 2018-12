Stiri pe aceeasi tema

- O intalnire care ar fi trebuit sa aiba loc intre oficialii irakieni si presedintele american Donald Trump, care a efectuat o vizita neanuntata la o baza militara americana din Irak, a fost anulata pe fondul unor dezacorduri privind modul in care aceasta va fi desfasurata, relateaza Reuters.

- Ordinul presedintelui american Donald Trump de retragere a trupelor americane din Siria prevede de asemenea si incheierea campaniei aeriene a SUA impotriva organizatiei jihadiste Statul Islamic (SI) in aceasta tara, au declarat joi pentru Reuters oficiali americani sub rezerva anonimatului. Razboiul…

- Președintele american Donald Trump va avea o intalnire bilaterala cu omologul sau rus Vladimir Putin, in data de 1 decembrie, in cadrul summitului G20 din Argentina, coform unui document de la Kremlin, citat de Reuters, informeaza Mediafax.Oficialii de la Kremlin au transmis miercuri ca scopul…

- Presedintele american Donald Trump va avea o intalnire bilaterala cu omologul sau rus Vladimir Putin, in data de 1 decembrie, in cadrul summitului G20 din Argentina, conform unui document de la Kremlin, citat de Reuters. Oficialii de la Kremlin au ...

- Presedintele american Donald Trump va avea o intalnire bilaterala cu omologul sau rus Vladimir Putin, in data de 1 decembrie, in cadrul summitului G20 din Argentina, conform unui document de la Kremlin, citat de Reuters.

- Refugiatii de la granita Mexicului cu SUA care fug de violenta sau persecutie au dreptul de a cere azil in Statele Unite, conform ONU, scrie Reuters preluata de news.ro.Oficialii ONU au facut apel in repetate randuri catre Washington sa asigure protectie azilantilor, dar presedintele american,…

- Secretarul american al apararii Jim Mattis a autorizat utilizarea de trupe si alte resurse militare la granita Statelor Unite cu Mexicul, au anuntat vineri oficiali americani, dupa ce presedintele Donald Trump a scris joi pe Twitter ca va 'trimite armata' la granita, in perspectiva apropierii…

- Afganii au inceput sa voteze sambata in alegeri parlamentare pe fondul unei organizari haotice, acuzatiilor de coruptie si violenta care au fortat o amanare a votului in provincia strategica din sud Kandahar, in timp ce talibanii si gruparea Stat Islamic (SI) au promis sa atace centrele electorale,…