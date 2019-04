Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de rugby Tomitanii Constanta, nou promovata in esalonul de elita din Romania, SuperLiga, a inregistrat sambata a treia infrangere din returul campionatului, pe litoral, cu liderul clasamentului, CSM Bucuresti, scor 8 39 5 15 , insa, fata de meciurile precedente, jocul gazdelor a aratat mai bine,…

- Proiectul initiat la prima editie a Congresului National de Gastronomie si Vin de catre Chef Nico Lontras Rare Food Services , Cezar Ioan vinul.ro si Cosmin Dragomir gastroart.ro a fost adoptat cu 251 de voturi pentru, doua abtineri si niciunul impotriva de catre Camera Deputatilor, for decizional,…

- Autoritatile romane si britanice lucreaza strans pentru a obtine reciprocitate in ceea ce priveste drepturile cetatenilor; obiectivul fiind ca acestea sa reflecte oferta Guvernului britanic pentru cetatenii UE din Regatul Unit, afirma ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, intr-un…

- Ungaria este gata sa cumpere gaze din partea romaneasca a Marii Negre, la pretul pietei, in conditiile in care si-a propus diversificarea surselor de aprovizionare, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Zakonyi Botond, ambasadorul Ungariei la Bucuresti. “Aproape toate casele din Ungaria sunt conectate…

- RE/MAX Romania, parte a liderului mondial in real-estate si franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment, a intermediat anul trecut peste 2.500 de tranzacții imobiliare, in valoare de 155 de milioane de euro per total. Pentru anul curent, compania estimeaza o creștere de 40% la nivelul comisioanelor…

- O descoperire macabra a avut loc vineri dimineata intr-un parc linistit din Paris. Un trecator a observat doua cadavre plutind pe apa lacului si a dat alarma. Autoritatile au identificat doua femei: surori gemene si cu domiciliul in Bucuresti.

- Politia Romana anunta ca, in cadrul unei actiuni coordonata de DIICOT si realizata impreuna cu autoritatile din Germania, au fost confiscate 11 kilograme de droguri de mare risc, cinci persoane fiind arestate. Gruparea ar fi distribuit cantitati mari de droguri, in special in cluburile de noapte…

- "Autoritatile locale sunt convinsa ca isi pot identifica cel mai bine nevoile de investitii. Avem si in Romania primari de succes, multi sunt aici, in sala, avem presedinti de consilii judetene si sunt intru totul de acord ca trebuie sa apropiem decizia de cetatean si in acest sens descentralizarea…