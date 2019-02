Stiri pe aceeasi tema

- Desenatorul, autorul si ilustratorul francez Tomi Ungerer a murit la 87 de ani, in noaptea de vineri spre sambata, la Cork in Irlanda, unde locuia de aproape cinzeci de ani, relateaza sambata EFE. "El a decedat in cursul noptii. Sotia sa m-a sunat dimineata la telefon" sa ma anunte, a…

- Trei copii din Florida au avut parte de o moarte cumplita. Aceștia au ramas prinși intr-un congelator decuplat de la priza in timp ce se jucau. Doua fetițe, de un an și patru ani, și un baiat de...

- Moartea lui Tudor, tanarul care a fost injunghiat mortal de noua atacatori, la Londra, a lasat un semn și in presa britanica. Jurnaliștii din Anglia scriu despre un „erou”, care a fost victima unui atac marșav.

- O femeie in varsta de 37 de ani, mama a trei copii, s-a stins din viața chiar sub privirile ingrozite ale micuților. Totul s-a petrecut chiar de Craciun, iar apropiații nu-și pot explica moartea acesteia, intrucat nu era cunoscuta cu probleme de sanatate.

- Trei copii au murit astazi dupa ce s au intoxicat cu fum in urma unui incendiu izbucnit la o casa din localitatea mureseana Archita. Conform IGSU, citat de Agerpres.ro, incercarile de resuscitare a minorilor, care suferisera si arsuri, au esuat, medicii declarand decesul.Cei trei copii, cu varste de…

- Muzica mondiala este in doliu. Azi noapte, presa de pe intreg mapamondul a anunțat trecerea in neființa a unuia dintre cei mai influenți artiști ai tuturor timpului, despre care colegii sai de breasla au spus ca a influențat generații intregi de muzicieni.

- Un barbat de 42 de ani a supravetuit dupa ce asupra sa au fost trase sapte focuri de arma. Acesta a fost transportat in stare grava, pe 22 noiembrie, de la spitalul din Cantemir la Spitalul Clinic Republican „Timofei Mosneaga”, cu ajutorul Seviciului medical de urgenta AVIASAN.

- Andreea Balan și-a dorit dintotdeauna sa aiba 2 copii și iata ca in primavara lui 2019 artista va aduce pe lume inca o fetița. Vestea ca familia se va mari a fost extraordinara, insa George Burcea a preferat sa se bucure abia dupa ce sarcina a fost confirmata de medic. Andreea Balan și George Burcea…