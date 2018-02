Stiri pe aceeasi tema

- Prima zi a examenului de Bacalaureat din acest an, care se desfașoara, in premiera, incepand cu luna februarie, nu s-a terminat fara incidente in județul Timiș. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Timiș, un elev a fost eliminat, ieri, din proba orala la Limba Romana, pentru ca a incercat…

- BACALAUREAT 2018. Eliminarea elevilor din examenul de Bacalaureat apare de obicei la probele scrise, insa in 2018, in noua formula a examenului maturitatii, un elev a fost eliminat inca de la probele orale.

- Au inceput probele orale la Bacalaureat 2018 , iar elevilor le sunt testate cumpetentele de comunicare in limba romana, in limba materna, intr-o limba straina si competentele digitale. Toate informațiile despre Bacalaureat 2018, AICI Luni, elevii din clasele a XII-a si a XIII-a au inceput examenul de…

- In timp ce cei mai multi dintre migrantii ilegali incearca sa treaca granita din Serbia inspre Romania, pentru a ajunge mai apoi in spatiul Schengen, un cetatean din Afganistan a intentionat sa traverseze invers granita dintre cele doua state. Condus la sediul politiei de frontiera, afganul le-a declarat…

- "In urma discutiilor cu antreprenorii si in baza experientei privind capacitatea lor de a evolua pe proiect, am facut o analiza care arata ca datele de mai jos sunt fezabile pentru 2018", au spus pentru ECONOMICA.NET surse din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).…

- BACALAUREAT 2018 . Proba orala la limba romana are loc azi si maine. Pentru prima oara, examenul de Bacalaureat incepe in mijlocul anului scolar. Toate informațiile despre Bacalaureat 2018, AICI Ministerul Educatiei a publicat din timp modele de subiecte pentru probele orale de la Bacalaureat 2018 ,…

- Prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2018 incepe luni, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A). Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua in data de 13 februarie și va fi urmata de evaluarea…

- Libertatea te ajuta sa te pregatești pentru probele orale la Bacalaureat 2018. Profesoara de informatica Filonela Rodica Balașa, de la Colegiul Național „Grigore Moisil” din București, le spune candidaților la Bacalaureat ce trebuie sa știe pentru rezolvarea cerințelor de la proba de evaluare a competențelor…

- Un numar de 1248 de elevi din județ s-au inscris la sesiunea iunie –iulie 2018 a examenului de Bacalaureat. Probele orale de evaluare a competențelor incep luni, 12 februarie (a.c.). Inscrierea candidaților pentru examenul național de Bacalaureat 2018, sesiunea iunie – iulie, s-a realizat in perioada…

- Un adolescent nevazator din Ploiești nu poate fi insoțit la ore, dupa ce mama acestuia a primit interdicție sa ia parte la cursuri. Femeia acuza conducerea Colegiului Național „A.I. Cuza” din Ploiești ca incalca dreptul elevilor cu cerințe educaționale speciale. De cealalta parte, conducerea unitații…

- Sesiune speciala de Bacalaureat. Examenele sunt organizate pentru componentii loturilor olimpice si se vor desfasura in perioada 10-25 mai, se arata intr-un comunicat al Ministerului Educatiei Nationale. “Sesiunea speciala a examenului national de Bacalaureat pentru absolventii de liceu participanti…

- Polițiștii clujeni au reținut un adolescent dupa ce a incercat sa talhareasca un batran, lovindu-l cu pumnii in fața. Minorul a fost reținut pentru 24 de ore pentru comiterea faptei de tentativa la infracțiunea de talharie. ”La data de 6 februarie a.c., Sectia 4 Politie Rurala Campia Turzii a fost sesizata…

- Libertatea te ajuta sa te pregatești pentru probele orale la Bacalaureat 2018. Profesoara de Limba romana Ecaterina Stanca, de la Colegiul Național de Informatica „Tudor Vianu”, vine la Interviurile Libertatea LIVE, de la ora 13:00. Prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2018 incepe luni,…

- Soferul care a provocat accidentul de sâmbata din centrul Capitalei, unde a lovit cu masina alte trei autoturisme, are permis de conducere eliberat de autoritatile din Liban, Politia urmând sa verifice autenticitatea acestuia.

- UPDATE 22,00 La ora 21,45 a fost reluata circulatia feroviara. UPDATE 15,30 Comunicat CFR Calatori: „Trenurile de noapte care circula pe magistrala 900 Bucuresti – Craiova – Filiasi – Dorbeta Turnu Severin – Timisoara Nord vor fi rerutare prin Filiasi- Targu Jiu – Simeria – Lugoj – Timisoara, iar la…

- Ministerul Educației Naționale a aprobat calendarul simularii probelor scrise ale examenelor naționale din anul școlar 2017-2018. In intervalul 19 – 22 martie 2018, va avea loc simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat. Simularea probelor scrise din cadrul…

- Duminica, 28 ianuarie, a avut loc faza locala a Olimpiadei de fizica. La Huși, 27 de elevi din oraș și din localitațile limitrofe s-au aliniat la start, cei mai buni dintre ei plecand acasa cu premii. La clasa a VI-a, premiul I a ajuns la Maria Miruna Zgavardinci, de la Colegiul Național “Cuza Voda”…

- Elevii din ultimul an de liceu se pot inscrie la sesiune de Bacalaureat din 2018. Conform calendarului aprobat anul trecut de catre Ministerul Educatiei, inscrierile au inceput luni, 29 ianuarie, si se vor incheia in 2 februarie, pentru ca la scurt timp dupa incheierea acestei perioade, sa inceapa probele…

- Diana Merisan si-a pus capat zilelor in urma cu o seara, iar acest lucru a ingrozit si socat foarte multi oameni. Aceasta a provocat foarte multa suferinta in inimile oamenilor. Motivul pentru care Diana a ales sa se sinucida ar fi existat de foarte mult timp in viata ei.

- In cadrul proiectului educativ,,Unirea face puterea”, la coala Gimnaziala nr.3 Cugir a avut loc astazi un spectacol dedicat aniversarii Zilei Principatelor Romane”. O activitate cu scop patriotic in programul cultural educativ al școlii dedicat Centenarului istoric al Marii Uniri din 1918. Proiectul…

- Astazi, la Colegiul National ‘ Mihai Eminescu’ din Iași au inceput evenimente dedicate celor 153 de ani de la inființare. Unul dintre ele a fost prezentarea noului numar al revistei Phenix, singura de acest gen din Regiunea de NE. Acesta este un proiect realizat in totalitate de elevi ai colegiului…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, doi tineri care ar fi sustras bunuri dintr-un magazin alimentar și ar fi agresat agenții de paza pentru a-și asigura scaparea. Pe 12 ianuarie 2018, in jurul orei 8.30, doi tineri au sustras mai multe bunuri alimentare dintr-un magazin din cartierul Manaștur…

- De ce este firesc sa fie ingrijorati? Pentru ca baremele sunt stricte si exercitiile trebuie rezolvate intr-un anumit mod, altfel nu vor primi punctajul maxim. Mai mult, o parte dintre exercitii pot sa nu semene cu ceea ce lucreaza elevii la clasa, asa ca este nevoie de pregatire speciala. Dar stiti…

- Un trio format din barbati care au vrut sa dea lovitura intr-un magazin de ustensile electrice a fost retinut la scurt timp in Timisoara. Incearcarea lor de a fura a avut loc ieri, atunci cand, din interiorul societatii comerciale, au sustras mai multe unelte electrice, pe care–si doreau ulterior sa…

- Inspectoratul Școlar Județean Teleorman a postat, pe site-ul instituției, calendarul desfașurarii examenului de Bacalaureat sesiunea 2018, care se va desfașura in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfașurare a examenului de bacalaureat – 2011, cu modificarile ulterioare aduse…

- Final de an deosebit pentru Colegiul National „Coriolan Brediceanu” din Lugoj. Cu prilejul festivitatii de premiere a olimpicilor romani care s-au remarcat in anul 2017 la concursurile internationale pe discipline scolare, ministrul educatiei nationale, Liviu Marian Pop, l-a premiat, alaturi de alti…

- Un barbat, de 36 de ani, a fost depistat de polițiștii din Lugoj in timp ce incerca sa vanda articole pirotehnice. De la cel in cauza, polițiștii au ridicat peste 1800 de articole pirotehnice in vederea continuarii cercetarilor. Pe numele acestuia, polițiștii au intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii…

- Tot din inima, pentru copiii pasionati de muzica, patru politisti au muncit benevol, aproape doua luni, pentru a renova sectia de muzica a Clubului Copiilor din Nasaud. In luna decembrie, nicio fapta buna nu ramane nerasplatita! Copiii care astazi se bucura ca au unde sa exerseze i-au rasplatit pe politisti…

- Sergiu Novac, elev in clasa a X-a al Colegiului National „Coriolan Brediceanu” din Lugoj, laureat al Olimpiadei Internationale pluridisciplinare Tuymaada, a fost premiat de Ministerul Educației și Senatul Romaniei, alaturi de profesoara sa Adriana Mariș. La festivitatea de premiere a olimpicilor…

- Alexandru Iacob, profesor de geografie la Colegiul National „Petru Rares” din Piatra Neamt, a avut ocazia sa descopere barajul de la Bicaz in urma unei vizite pe care a facut-o alaturi de colegii sai pe 23 noiembrie. „A fost o excursie ce a completat cercul pedagogic al profesorilor de geografie…

- Astfel, dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca data organizarii referendumului de revizuire nu poate fi stabilita prin hotarare de Guvern, parlamentarii au modificat textul legii asa incat referendumul pentru revizuirea Constitutiei sa aiba loc in ultima duminica din perioada de 30 de zile de dupa…

- Colegiul Național “Coriolan Brediceanu” din Lugoj a mai obținut un premiu la nivel national. In data de 14 decembrie 2017 a avut loc, in sala de festivitati a Colegiului National „Sfantul Sava” din Bucuresti, ceremonia de acordare a Premiilor Nationale eTwinning 2017, festivitate organizata de Institutul…

- In anul scolar 2017 – 2018, clubul IMPACT CNC, Club de Initiativa Comunitara pentru Tineri din cadrul Programului „IMPACT – model de educație extracurriculara nonformala in Romania”, implementat de Fundatia Noi Orizonturi, a reunit doua proiecte mai vechi dedicate fetelor din…

- Liberalul considera ca vor avea de suferit atat universitațile, printr-o scadere a atractivitații programelor masterale, cat și beneficiarii finali, prin accesarea unor cursuri postuniversitare de o calitate indoielnica. Prevedere controversata Articolul din ordonanța asupra caruia…

- Corul „Taina” al Colegiului Național „Iulia Hasdeu” Lugoj a participat, in 9 decembrie, la concursul județean „Colinde și cantece de stea”, organizat de IȘJ Timiș și desfașurat la Colegiul Național de Arta „Ion Vidu” din Timișoara. Corul „Taina” al Colegiului Național „Iulia Hasdeu” Lugoj,…

- Liviu Pop, ministrul Educatiei, a precizat in timpul videoconferintei cu inspectorii scolari din aceasta saptamana ca intentioneaza sa clarifice statutul elevului, urmand ca zilele urmatoare sa participe la o sedinta cu reprezentantii asociatiilor de parinti si elevi care au solicitat modificari…

- Primaria Timisoara premiaza in acest an 506 de elevi care au obtinut media 10 la invatatura in anul scolar 2016-2017, 6 elevi merituosi care au obtinut nota 10 la examenul de Bacalaureat, 17 olimpici internationali si profesorii lor coordonatori, 36 de studenti eminenti, 4 cercetatori și 109 artisti.…

- Medicul pediatru spune ca unul dintre adolescentii pe care ii are in grija a incercat sa-si ia viata, disperat de lipsa tratamentului. "Exista, pe imunologie pediatrica, aproximativ 100 de copii a caror viata este pusa in pericol in acest moment. Sunt, unii dintre ei, internati in spital, unii cu boli…

- In data de 29 noiembrie a.c., Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Covasna, in colaborare cu Instituția Prefectului județul Covasna, CSM Sfantu Gheorghe și Colegiul Național „Mihai Viteazul”, a organizat „Cupa Unirii – 2017”- campionat de fotbal pe teren redus, destinat tinerilor. La competiția…

- Colegiul Național ”Avram Iancu” Campeni a organizat pe terenul de sport al școlii o aniversare deosebita a Zilei Naționale a Romaniei, la care au fost antrenați toți profesorii și cei aproximativ 700 de elevi ai școlii. Purtand placuțe roșii, galbene și albastre, elevii au format conturul tricolorului…

- Simina Barbu, eleva la Colegiul National „Radu Greceanu“ din Slatina, judetul Olt, a obtinut an dupa an premii la concursurile de Lectura si locul I la Olimpiada Nationala de Limba Romana. Cu toate acestea, lectura ramane doar o pasiune, adolescenta pregatindu-se pentru Medicina.

- Colegiul Național „Coriolan Brediceanu” din Lugoj a gazduit, la sfarșitul saptamanii trecute, cea de-a IX-a ediție a concursului regional de chimie „Memorial Octavian Larionescu”. Au fost inscriși 568 de elevi din clasele VII-XII, provenind de la 50 de școli din județele Timiș, Caraș-Severin,…

- Colegiul Național al Asistenților Sociali din Romania a declanșat o ampla campanie naționala de promovare a profesiei de asistent social, intitulata "Romania se ridica in picioare pentru asistența sociala", care, vineri, a ajuns și la Reșița. "Dorim sa redam demnitatea asistentului…

- Dupa Brexit si Donald Trump, s-a ajuns si la asta: Angela Merkel nu a reusit - cel putin pentru moment - sa formeze un guvern. La opt saptamani dupa alegerile parlamentare din Germania cea stabila si atat de puternica la nivel economic, tara din inima Europei, motorul Uniunii Europene, nu-i deloc clar…

- Orasul Sebes se pregateste de sarbatorile de iarna, astfel ca decoratiunile de sezon iau locul florilor ce au impodobit pana acum zona centrala. Potrivit primarului, a fost gasita si o solutie pentru ghivecele de muscate cumparate in acest an. “Ghivecele cu mușcate care pana zilele trecute au decorat…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, arata ca cei mai mulți elevi care au picat examenul de Bacalaureat ar fi din filiera tehnologica. „In ultimii 10 ani, au finalizat liceul 1,9 milioane de copii si aproape 900.000 dintre ei nu au luat examenul de bacalaureat. Dintre acestia, 170.000 sunt pe filiera teoretica,…

- Guvernul a aprobat peste noapte o ordonanta de urgenta prin care devine obligatorie initierea negocierii colective pentru toate categoriile de angajatori, incepand din 20 noiembrie, pana in 20 decembrie 2017. Ordonanta vine in completarea faimoasei Revolutii Fiscale. 0 0 0 0 0 0 “Avand…

- Niciodata nu m-am simțit mai rau cand am scris un articol de presa! Eram un copil uimit de toate minunile lumii cand am auzit vorbindu-se despre un Rege al Romaniei! Este drept, se vorbea despre Carol I, Intemeietorul. Apoi am auzit despre Ferdinand…, despre reginele Elisabeta și Maria… Despre Mihai…