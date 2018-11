Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta a sustinut un nou meci in Liga Nationala, seria B, jucand pe terenul formatiei CSM Medias.Gazdele au reusit sa se impuna, dar greu, cu 90 82, dupa 37 37 la pauza. Scorul pe sferturi a fost 20 15, 17 22, 25 16, 28 29.Pentru BC Athletic au inscris Deondre…

- Victorie fara emotii obtinuta de Handbal Club Zalau duminica seara, pe teren propriu, in fata Universitatii Cluj, formatie situata pe penultimul loc in Liga Nationala, fara nicio victorie dupa primele sapte etape. Scorul final a fost 38 – 32, dupa ce la pauza tabela a indicat 24 – 15. Nici nu a inceput…

- Baschetbalistii de la ACS Targu Jiu au invins categoric, in deplasare, Universitatea Cluj Napoca, intr-un meci contand pentru liga secunda. U Cluj Napoca - ACS Targu Jiu s-a incheiat 59-91, pe reprize scorul...

- Primul meci al lui ”U” Cluj cu Mircea Cojocaru pe banca tehnica a fost un succes, clujenii reușind sa îi învinga, joi, pe cei de la ACS Poli Timișoara.Astfel, ”Studenții” și-au învins, fara echivoc, adversarii, cu scorul 4-0.Primul…

- Petre Apostol Esalonul secund din handbalul romanesc se apropie de finalul primului tur al fazei preliminare, in etapa precedenta, echipele prahovene din competitie – HC Activ CSO Plopeni (feminin) si CSM Ploiesti (masculin) – inregistrand rezultate total opuse. La feminin, HC Activ CSO Plopeni a obtinut…

- Baschetbalistii gorjeni de la ACS Targu Jiu au obtinut a doua victorie consecutiva din Liga Nationala de Baschet, cu scorul de 102-87. Pe reprize, scorul a fost 23-26, 26-10, 29-30, 24-21. De la ACS Targu Jiu s-au remarcat Kevin Patrick Allen cu 34 de puncte, 13 recuperari si doua pase decisive, Shawntez…

- „Am intalnit un adversar care din punctul meu de vedere este unul dintre cei ma buni din aceasta serie. Unirea Alba Iulia are in componența jucatori de calitate foarte buna, jucatori care au evoluat in Divizia A și B. Știam cateva lucruri despre aceasta echipa pentru ca am urmarit-o in prima…