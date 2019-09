Anina a deschis scorul repede, in minutul 8, prin Catalin Rogoveanu. Bucuria echipei pregatite de Rafael Lupu nu a durat prea mult timp, iar in minutul 15 Ezerișul a egalat prin Florin Rusnac. La pauza s-a intrat la egalitate, dar in repriza a doua elevii lui Adrian Enașescu s-au dezlanțuit și a inscris cinci goluri. In minutul 46 Ilie Simion a dus Progresul in avantaj, iar in minutul 57 Florin Rusnac a reușit dubla. Kawagoe Takenori a inscris pentru scorul de 4-1 in minutul 65, iar Danuț Dragoi a marcat și el in minutul 77. Ultimul gol al meciului s-a inscris in minutul 81 prin Pislea, care…