- Inspectoratul de Politie Judetean Alba readuce in atentia cetatenilor recomandarile pentru prevenirea inselaciunilor comise prin metoda ACCIDENTUL. Duminica, 1 aprilie, Sectia 1 Politie Rurala Galda de Jos a fost sesizata de o varstnica din comuna care a reclamat faptul ca a fost inselata cu peste 54.000…

- Un tanar din Galati a fost arestat preventiv pentru 30 de zile in urma unui flagrant la inselaciune prin metoda ''Accidentul'', se arata intr-un comunicat transmis luni de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati.

- O femeie din comuna Ponor a fost depistata in trafic, la Stremt, de politie, in timp ce conducea un autoturism ce avea autorizatia de circulatie expirata. Politistii i-au deschis dosar penal. Potrivit IPJ Alba, in 29 martie, in jurul orei 17.30, in timp ce actionau pe raza localitatii Stremt, politistii…

- Ieri, 29 martie 2018, in jurul orei 17.30, in timp ce actionau pe raza localitatii Stremt, politistii din Teius au oprit, pentru control, un autoturism condus de o femeie de 34 de ani, din comuna Ponor, judetul Alba. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca autorizatia provizorie…

- Politistii din Sebes au identifica-o pe o tanara din Targu Jiu, ca persoana banuita de comiterea unei infracțiuni de inselaciune in dauna unei femei din Sebes, prin intermediul unei retele de socializare. Potrivit IPJ Alba, la data de 26 martie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei…

- Polițiștii americani care au inceput investigația in cazul accidentului din Arizona in care o femeie a fost ucisa de o mașina autonoma care aparține Uber a declarat ca nu au existat urme de franare. Mașina Uber, care circula cu aproximativ 64 de km/h, nu a incercat sa reduca viteza inainte de a o lovi…

- Barbați din Alba, prinși bauți la volan pe drumurile din județ. Sunt cercetați de polițiștii pentru conducere sub influența alcoolului. La data de 16 martie a.c., in jurul orei 2300, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos, in timp ce actionau pe raza localitatii Ighiel, comuna Ighiu, l-au…

- Polițiștii clujeni au depistat, zilele trecute, o femeie acuzata de comiterea unui furrt din locuința.”La data de 15 martie a.c., în urma investigațiilor efectuate de catre polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 4 Poliție, a fost identificata…

- O femeie de 64 ani, din municipiul Galati in timp ce conducea un autoturism, pe strada Anghel Saligny, dinspre str. Ghe. Asachi, catre str. Siderurgistilor, nu a acordat prioritate de trecere unei femei de 88 ani, care era angajata in traversarea strazii, pe marcajul pietonal. Victima a fost transportata…

- Accidentul, spun oamenii legii, s-a petrecut din cauza unui șofer in varsta de 49 de ani. Acesta conducea o autoutilitara și a vrut sa iasa din curtea unei societați comerciale amplasate pe strada Divizia 9 Cavalerie. Nu s-a asigurat insa la intrarea pe drum și nu a acordat prioritate unui…

- Crima s-a petrecut in localitatea Pogana, din judetul Vaslui. Barbatul a venit acasa și, pe fondul unui conflict mai vechi, s-a luat la cearta cu concubina lui. "Intre cei doi concubini existau nenumarate conflicte cu agresiune, de mai mult timp. Victima a facut plangeri la poliție dar și…

- Detalii șocante despre crima din Pogana au ieșit la iveala. IPJ Vaslui a facut noi precizari despre modul brutal in care Mihai Galben și-a ucis concubina. O femeie din comuna Pogana, Stan Lenuța, a fost ucisa cu toporul, sambata dupa-amiaza, de catre concubinul sau, la scurt timp dupa ce Poliția intervenise…

- Marti, 6 martie, la ora 23.40, politistii din Sighetu Marmatiei au fost sesizati prin SNUAU 112 ca, o femeie, ranita in urma unui accident rutier, se afla pe strada Iapa, intr-un sant. Politistii deplasati de urgenta la locul indicat au identificat-o pe victima: o sigheteanca, in varsta de 50 de ani.…

- Polițiștii din Gaești au avut parte de o noapte alba și de o urmarire mai ceva ca-n filmele de acțiune. Asta dupa ce un tanar de 20 de ani a accidentat grav o femeie pe trecerea de pietoni din Gaești și apoi a fugit. Avea și motiv. Anul trecut, fusese prins conducand fara permis și […] The post Urmarire…

- Accidentul s-a produs in zona Tineretului. Soferul vinovat consumase bauturi alcoolice si s-a ciocnit cu o alta masina care circula regulamentar, dupa care a acrosat o femeie intr-o statie de autobuz si a lovit alte patru masini parcate. Victima a fost dusa la spital, unde a ajuns si soferul,…

- O femeie de aproximativ 30 de ani a ajuns ranita la spital, miercuri dupa-masa. Aceasta, in calitate de pieton, s-a angajat regulamentar in traversarea strazii, dar a fost surprinsa și accidentata de un taximetru. Accidentul s-a produs pe Calea Manaștur, langa podul Calvaria. Taximetrisul susține ca…

- Victima avea 43 de ani si a fost atacata in incinta barului de catre un barbat, care ar fi intentionat sa sustraga bani. Ea a fost pur si simplu desfigurata, dupa cum declara surse judiciare. Autorul crimei, un barbat din comuna satmareana Lazuri si care lucra in constructii, a intrat in barul…

- Judecatoria Cimpeni a decis luni seara arestarea preventiva a tanarului de 22 de ani din comuna Lupsa, care a provocat un accident rutier soldat cu decesul unei femei. Victima in varsta de 38 de ani era casatorita si avea un copil minor.

- Sambata, 24 februarie, in jurul orei 11:35, pe strada Traian Vuia din Cluj-Napoca, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. Un barbat, in varsta de 55 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce conducea un autoturism pe strada Traian Vuia, spre centrul municipiului Cluj-Napoca, a surprins…

- Polițiștii ploieșteni au depistat in flagrant o femeie cu dubla cetațenie, moldoveneasca și romana, care ii oferea alteia 3000 de țigarete cu timbru de pentru articole de tutun eliberat de Republica Moldova. La data de 21 februarie a.c., in jurul orei 18.40, polițiști din cadrul Poliției Municipiului…

- Initial, batrana a fost sunata pe telefonul fix de o femeie care s-a recomandat ca fiind "doctorita" si i-a spus ca fiica sa este internata in stare grava in spital din cauza unui accident si ca are nevoie de bani, in euro sau lei. "Avand in vedere varsta inaintata si emotiile traite la auzul…

- O femeie de 85 de ani, din municipiul Petrosani, a fost inselata cu peste 70.000 de lei prin metoda "accidentul" dupa ce, in urma unui telefon prin care era anuntata ca fiica sa suferise un accident grav, a acceptat sa dea unui necunoscut 11.700 de euro si 20.000 de lei, a informat luni Inspectoratul…

- Accidentul a avut loc in localitatea Mihail Kogalniceanu. Cele doua femei traversau strada printr-un loc nepermis, moment in care au fost lovite de o mașina. Impactul a fost atat de puternic incat bucați din femeia de 65 de ani care a murit au fost impraștiate pe asfalt, scrie reporterntv.ro. …

- Polițiștii clujeni au depistat, luni seara, un conducator auto care se afla beat la volan. Acesta a fost implicat și într-un accident rutier.”La data de 5 februarie a.c., în jurul orei 21:30, politistii din cadrul Politiei municipiului Gherla, Secția 7 Poliție Rurala…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Timisoara au depistat un barbat, de 35 de ani, banuit de comiterea infractiunii de frauda informatica. Pentru documentarea activitatii infractionale a celui in cauza, au fost efectuate doua perchezitii domiciliare in municipiul Suceava.…

- Accidentul s-a produs in localitatea Coldau. O femeie de 61 de ani a treversat strada neregulamentar, nu s-a asigurat si a fost lovita din plin de o masina condusa de un tanar de numai 19 ani. In urma impactului femeia a murit pe loc, astfel ca eforturile medicilor ajunsi la fata locului au…

- Un tânar de 24 de ani a fost snopit în bataie de doi consateni, de 22 și 40 de ani, într-un bar din Turda.Victima, din satul Badeni, comuna Moldovenesti s-a trezit, luni seara, rupt în bataie si batjocorit ore în sir, din cauza fostei sale iubite, o femeie…

- Un șofer a uitat sa traga frâna de mâna, pe strada Victor Babeș, iar mașina a luat-o la vale. Autoturismul s-a ”împlântat” în gardul de vis-a-vis de parcare. O femeie care trecea pe trotuar a fost lovita, iar picioarele…

- O femeie din Iași și-a prins iubitul in timp ce facea amor cu amanta in pat cu bunica de 96 de ani și nu a mai raspuns pentru faptele sale. Aceasta a injunghiat-o pe rivala de mai multe ori, in fața barbatului și a bunicii. Polițiștii au deschis dosar penal și fac cercetari. Victima nu se afla in…

- O femeie in varsta de 72 de ani a murit duminica, in judetul Botosani, dupa ce a fost lovita de o ambulanta aflata in misiune. Victima se angajase in traversarea strazii prin loc nepermis.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Botosani, duminica, o ambulanta se deplasa…

- O femeie a decedat, duminica, dupa ce a fost lovita de o ambulanta, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Botosani, Nicoleta Federciuc.Accidentul a avut loc in orasul Saveni. O femeie in varsta de 72 de ani s a angajat neregulamentar in traversarea…

- Noapte alba dupa o bataie intre taximetriști și șoferi Uber la Timișoara. A curs sange și mai multe mașini au fost distruse in urma unui scandal monstru. Un taximetrist acuza ca a fost agresat de cinci „Uber-iști”, iar colegii lui i-au sarit in ajutor. Toate forțele de ordine din Timișoara s-au mobilizat…

- Un copil de 13 ani a fost impuscat, sambata, in picior si are o fractura deschisa fiind transportat de la spitalul din Barlad la Spitalul ”Sfanta Maria” din Iasi. Accidentul s-a produs pe un fond de vanatoare din apropierea localitatii Murgeni unde avea loc o partida de vanatoare organizata legal. Deocamdata,…

- O femeie a fost injunghiata de sotul ei chiar langa o gradinita din sectorul 2 al Capitalei. Femeia a fost urmarita de partener si cand a ajuns in apropierea gradinitei, acesta a atacat-o si a injunghiat-o. Victima a fost gasita de medicii de pe ambulanta in stare grava. Medicii sositi la fata locului…

- Politistii din Blaj au identificat-o pe o femeie din oras ca banuita de comiterea furtului unei sume de bani de la o pacienta internata in spital. Intregul prejudiciu a fost recuperat. Potrivit IPJ Alba, la data de 19 ianuarie, Politia Municipiul Blaj a fost sesizata de catre o femeie de 61 de ani,…

- La data de 19 ianuarie, în jurul orei 01.00, polițiștii din cadrul Secției 4 Rurala Medgidia, au fost sesizați de catre o femeie, de 80 de ani, din localitatea Cobadin, care le-a spus ca a fost apelata, pe telefonul fix, de catre doi barbați, care i-a spus ca fiica ei

- Femeia a incercat sa hraneasca cainele care era legat cu un lant, insa acesta a reusit sa rupa lantul si s-a naspustit asupra ei, scrie stirilekanald.ro. Cainele a muscat-o pe femeie de mai multe ori, de maini, pana in momentul in care femeia s-a refugiat in casa. Citeste si Un barbat si-a…

- O femeie in varsta de 53 de ani, din municipiul Constanta, a restituit din proprie initiativa, sesizand Politia, suma de 20.000 de lei gasiti pe strada, informeaza un comunicat de presa transmis marti de Inspectoratul Politiei Judetene (IPJ) Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 12…

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 12 ianuarie a.c, o femeie, in varsta de 83 de ani, din Constanta, a sesizat Sectia 1 de Politie relatand faptul ca in timpul deplasarii pe o strada din municipiu, ar fi pierdut peste 20.000 de lei. "Politistii au efectuat cercetari specifice in zona indicata de persoana…

- O femeie in varsta de 83 de ani, din Constanta, a sesizat Sectia 1 Politie despre faptul ca in timp ce se deplasa pe o strada din municipiu a pierdut aproximativ 20.000 de lei. Politistii constanteni au efectuat cercetari in zona indicata de batrana, analizand mai multe imagini surprinse de…

- O femeie din municipiul Constanta a gasit pe strada peste 20.000 de si a predat banii la Politie, suma respectiva fiind pierduta cu doua zile inainte de o batrana, scrie NEWS.RO.Citeste si: ALERTA - Klaus Iohannis IESE LA RAMPA in scandalul din PSD: Declaratii de presa, la Cotroceni Potrivit…

- O femeie de 63 de ani, din Muntenii de Sus, a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de o mașina pe o trecere de pietoni din cartierul 13 Decembrie din Vaslui. Polițiștii au intocmit dosar penal pe numele șoferului de 31 de ani pentru vatamare corporala din culpa. Victima a fost transportata la Spitalul…

- Oricat ar parea de greu de crezut, inca exista constanteni care se lasa pacaliti prin metoda „Accidentul”. Ultimul credul este un barbat de 83 de ani din Constanta care, ieri noapte, a ramas fara 20 de mii de lei. Alte doua persoane au fost sunate, in aceeasi noapte, pentru a li se cere diverse sume…

- Miercuri, 3 ianuarie, in jurul orei 13.00, o femeie domiciliata in Chechis a sesizat politia ca a fost pe cale sa fie inselata. Femeia le-a precizat politistilor ca a fost contactata pe telefonul mobil de catre o persoana necunoscuta, care a pretins ca este un reprezentant al unei societati care comercializeaza…

- Marti dupa-amiaza, la ora 17.50, politistii au intervenit la un accident de circulatie produs pe DN 18, pe raza localitatii Mara. Verificarile efectuate au relevat ca un baimarean de 49 de ani, care conducea un autoturism dinspre Sighetu Marmatiei spre Baia Mare, a surprins si accidentat o femeie…