O nouă victimă a gripei. 19 decese înregistrate până în prezent Pana in prezent 19 oameni au murit de gripa, șapte dintre ei in numai 24 de ore. Autoritatile sunt in alerta, spitalele interzic vizitele si chiar ministrul Sanatatii spune ca Romania e in pragul unei epidemii. Avem motive de ingrijorare, anunta Sorina Pintea, care face apel la populatie. Cei care au simptomele bolii trebuie sa ramana in casa, iar in scoli sa se faca zilnic triaje epidemiologice. In doar o saptamana au fost diagnosticate aproape o suta de mii de cazuri de viroze respiratorii si peste 1.100 de gripa. Ca niciodata in ultimii ani, camerele de garda sunt pline. Cel mai nou deces confirmat… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

