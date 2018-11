Stiri pe aceeasi tema

- Noua generație Audi A1 a fost prezentata in urma cu cateva luni. Micuțul model dezvoltat de constructorul german are acum un design nou, un interior modern și este disponibil doar cu motorizari pe benzina. Producția modelului de clasa mica a demarat deja la uzina Seat din Martorell, iar astfel, A1 a…

- Noua generație Mercedes-Benz GLE a fost prezentata in urma cu cateva saptamani. SUV-ul producatorului german are un design nou, un interior modern, tehnologii de ultima generație și, pentru moment, o singura motorizare pe benzina (GLE 450 4Matic de 367 CP). Sistemul de propulsie pregatit de nemți integreaza…

- Statele lumii ar putea asigura hrana necesara populatiei in crestere fara a provoca daune ireparabile mediului inconjurator daca oamenii ar consuma mai putina carne, cantitatea de deseuri alimentare ar fi redusa la jumatate si ar fi adoptate practici agricole mai bune, au notat oamenii de stiinta intr-un…

- Fostul boxer german Graciano Rocchigiani, care a fost campion mondial la profesionisti, a decedat marti dimineata in Italia dupa ce a fost lovit de o masina cand mergea pe jos, a anuntat presa internationala. Fostul pugilist voia sa-si viziteze prietena si pe cei doi copii ai sai. Rocchigiani, care…

- Vedetele internaționale s-au indragostit de ia romaneasca și nu exista sa o poarte, cu sau fara influențe. Numeroși actori sau cantareți care ne-au vizitat țara au imbracat camașile tradiționale, insa acum apartenența acestei ținute s-a extins și internațional.

- Doliu in lumea filmului! Un actor celebru a murit in urma cu putin timp. A facut infarct…. Doliu in lumea vedetelor de la Hollywood! Cunoscutul actor Burt Reynolds a murit la varsta de 82 de ani. Acesta a jucat in mai multe filme de succes, printre care „Smokey si Banditul”, „Longest Yard” si „Eliberarea”.…

- Diana Bart și Alexandru Constantin, indragiții prezentatori Prima TV, revin, din 2 septembrie, cu o noua emisiune de divertisment – Flash! Monden. „Aștept cu nerabdare revederea cu publicul nostru, mai ales ca venim acum cu un format nou, intr-un decor nou și, mai mult de atat, ne implicam mai puternic…