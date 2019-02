Stiri pe aceeasi tema

- Familia lui Paul Hollywood, prezentatorul show-ului "The Great British Bake Off" este devastatE. Cumnatul moderatorului a murit dupE ce avionul in care se afla, s-a prEbuxit in nordul Errezil, din Spania.

- Guvernatoarea statului mexican Puebla, Martha Erika Alonso si sotul ei, senator si fost guvernator al acestui stat din centrul Mexicului, si-au pierdut viata luni in urma prabusirii elicopterului la bordul caruia se aflau, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Cele mai sincere condoleante parintilor…

- Mai mulți suporteri rapidiști au mers sa colinde alaturi de gloriile rapidiste casele unora dintre cei mai cunoscuți fani giuleșteni. Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, s-a alaturat și el colindatorilor. Ziua de sarbatoare s-a transformat intr-o tragedie. Nicu Raducanu "Corsicanu" a facut infarct in…

- Este doliu in lumea muzicii populare, dupa ce un cantaret destul de cunoscut la noi a fost rapus de o boala cumplita. Este doliu in lumea muzicii populare, dupa ce un cantaret a murit la varsta de 31 de ani. Este vorba despre Ionel Lucian Sipos, care era si directorul unui ansamblu cunoscut. Familia…

- Un barbat in varsta de 54 de ani a decedat, miercuri dimineata, dupa ce a pierdut controlul volanului pe Soseaua Chitilei catre Bulevardul Ion Mihalache, a lovit refugiul statiei STB Crinului si s-a rasturnat...

- Un tanar de 21 de ani si a pierdut viata, iar o fata de 20 de ani, care se afla in masina alaturi de el a fost grav ranita, intr un accident de circulatie care a avut loc sambata dupa amiaza pe DN7 Deva Lugoj, in zona localitatii hunedorene Vetel, cele doua victime fiind frati, a informat Inspectoratul…

- Un militar și-a pierdut viața, vineri dimineața, im Gara din Alba Iulia, dupa ce s-a electrocutat in timpul descarcarii unor tancuri aduse pentru parada de 1 Decembrie. Din primele informații, se pare ca barbatul s-a urcat pe un tanc Ghepard și a atins firele de inalta tensiune. La fața loculiu se desfașoara…

- Femeia se afla pe o trecere de pietoni in momentul in care a fost accidentata mortal. "In data de 18 noiembrie, in jurul orei 18:50, un conducator auto de 25 de ani din Zalau, in timp ce conducea autovehiculul pe DN1F E81, dinspre municipiul Zalau catre municipiul Cluj-Napoca, in Nadasel,…