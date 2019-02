Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 10 copii au murit in urma unui incendiu puternic izbucnit la un centru de pregatire al clubului de fotbal Clube de Regatas do Flamengo, echipa ce joaca in prima liga din Brazilia, scrie digi24.ro.

- Cinci adolescente au murit si un barbat a fost ranit in urma unui incendiu izbucnit la o sala de jocuri tip Escape Room din orasul Koszalin din nordul Poloniei, au anuntat autoritatile locale, citate de NBC...