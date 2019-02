Stiri pe aceeasi tema

- Zece fotbalisti tineri, cu vârste cuprinse între 14 si 17 ani, si-au pierdut viata într-un incendiu izbucnit la baza de pregatire din Rio de Janeiro a formației Flamengo din Brazilia.

- Evenimentul s-a produs marti seara, in garsoniera in care locuiau cei mici cu parintii, situata la demisolul unui bloc cu doua etaje de pe strada Cuza Voda, din municipiul Bacau.Potrivit sursei citate, cei doi copii se aflau in camera garsonierei, iar mama acestora, cu un alt copil de 3…

- Cinci adolescente au murit si un barbat a fost ranit in urma unui incendiu izbucnit la o sala de jocuri tip Escape Room din orasul Koszalin din nordul Poloniei, au anuntat autoritatile locale, citate de NBC...

- Tragedie intr-un oras din nordul Poloniei, unde 5 adolescente au murit intr-un club de jocuri de tip Escape Room, unde s-a declansat un incendiu. Un barbat a fost transportat la spital cu arsuri grave.

- Tragedie cumplita in prag de sarbatori, s-a petrecut la o casa din localitatea muresana Archita, dupa ce trei copii au fost intoxicati cu fum, duminica, in urma unui incendiu, autoritatile activand Planul rosu de interventie. Ulterior, cei mici s-au stins din viata, la spital.

- Incendiu în Filiasi. Tragedie, azi-noapte, într-un bloc din Filiași. Un om a murit și câteva zeci, printre care și cinci copii, au fost evacuați dupa ce un apartament a fost cuprins de flacari.