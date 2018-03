Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei NK Marsonia, Bruno Boban, a incetat din viata, sambata, dupa ce a fost lovit puternic in piept cu mingea, la un meci din liga a treia croata, relateaza presa internationala.Boban, care avea 25 de ani, a fost lovit in minutul 15 al partidei cu Slavonija Pozega de o minge…

- Fotbalistul echipei NK Marsonia, Bruno Boban, a incetat din viata, sambata, dupa ce a fost lovit puternic in piept cu mingea, la un meci din liga a treia croata, relateaza presa internationala, transmite News.ro. Boban, care avea 25 de ani, ...

- Bruno Boban era atacant si era golgeterul Ligii a 3-a din Croatia. El s-a prabusit pe teren dupa ce a fost lovit in piept de o minge, in timpul meciului cu NK Slavonija. Medicii de pe ambulanta au incercat timp de 40 de minute resuscitarea sa, insa nu au mai reusit sa-l readuca la viata. Moartea…

- Fotbalistul echipei NK Marsonia, Bruno Boban, a incetat din viata, sambata, dupa ce a fost lovit puternic in piept cu mingea, la un meci din liga a treia croata, relateaza presa internationala.

- Boban, care avea 25 de ani, a fost lovit in minutul 15 al partidei cu Slavonija Pozega de o minge trimisa de un adversar in directia sa, din apropiere. Jocul a continuat si Boban a parut sa fie in regula, insa nu dupa mult timp el s-a prabusit pe gazon si si-a pierdut cunostinta. Ceilalti jucatori si…

- Fiul de numai 5 ani al fostului portar al naționalei Spaniei, Santiago Canizares, a decedat vineri, dupa aproape un an in care s-a luptat cu o boala incurabila. Anunțul dureros a fost facut chiar de catre fostul sportiv, pe contul sau de Twitter. „Fiul meu Santi a murit. Cred ca ar trebui sa fiu eu…

- Simona Halep, Serena Williams, Nick Kyrgios si Frances Tiafoe au participat la evenimentul numit "Miami All Star Tennis for Charity". Banii obtinuti in urma evenimentului vor fi donati unei organizatii care sprijina copiii afectati de autism. La un moment dat, Serena a lovit-o din greseala cu mingea…

- Tragedie in familia directorului de ingrijiri de la Spitalul Municipal din Oradea. Baiatul acestuia, in varsta de 17 ani, a murit joi seara, dupa ce i s-a facut rau. Adolescentul a fost dus la spital, in coma profunda, in stop cardio-respirator, dar nu a mai putut fi salvat. Medicii legisti au efectuat…

- Nicolae Bivolaru, un fotbalist, in varsta de 19 ani, a murit in urma unui accident rutier produs in județul Gorj. Familia tanarului este devastata de durere. Bivolaru era fundaș central la AS Știința Godinești și era foarte iubit de prieteni. TRAGEDIE: 16 oameni AU MURIT, dupa ce un fulger…

- Nicolae Bivolaru, un tânar fotbalist, de doar 19 ani, a murit intr-un cumplit accident petrecut în weekend, în Gorj. Era fundas central la AS Stiinta Godinesti, din Liga a V-a, din Gorj.

- TRAGEDIE IMENSA: 16 oameni AU MURIT, dupa ce un fulger a lovit o biserica. Alte 140 de persoane sunt RANITE. Prima reactie a PRIMARULUI Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata dupa ce un lacas de cult a fost lovit de fulger. Tragedia a avut loc in sudul Rwandei, dupa ce un lacas de cult apartinand…

- Tragedia a avut loc in sudul Rwandei, dupa ce un lacas de cult apartinand Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea a fost lovit de fulger. Primarul districtului Nyaruguru, Habitegeko Francois, a declarat ca 14 persoane au murit pe loc: "Alte 140 de persoane au fost ranite si trimise de urgenta…

- Unsprezece persoane au fost ucise în urma prabusirii în sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvânt al aviatiei civile iraniene.

- Israela Vodovoz a murit la vârsta de 70 de ani, potrivit Antenastars. În ciuda faptului ca avea probleme de sanatate, ea ținea legatura cu prietenii ei de pe Facebook. Ultima sa postare dateaza din 6 martie.

- Tragedie pentru Daniel Barbu, senator PNL și fostul ministru al Culturii! Soția acestuia, Violeta Barbu, s-a stins din viața. Daniel Constantin Barbu este un istoric roman, senator de București din partea PNL, fost ministru al culturii in perioada 21 decembrie 2012 – 12 decembrie 2013, in Guvernul…

- Tragedie intr-o familie din raionul Florești. Un copil de numai un an a decedat la scurt timp dupa ce a fost lovit de metrou, iar mama acestuia a fost transportata la spital. Totul a avut loc ieri, intr-o suburbie a Moscovei, Federația Rusa.

- Deputatul Emanuel Ungureanu a decis sa reacționeze și sa își spuna punctul de vedere: "Tragedia este ca acest pacient de 55 ani a murit pe niște scari, singur în condițiile în care timp de 24 de ore a fost cautat fara rezultat în mod haotic de rude, infirmiere și cel…

- Un copil de sapte ani a fost victima unui grav accident provocat de un sofer beat. Baiatul a fost lovit pe un drum din satul Corjeuti, raionul Briceni, in timp ce se intorcea cu mama sa de la biserica.Tragedia a avut loc ieri seara.

- Repriza secunda a partidei dintre FCSB și Sepsi Sfantu Gheorghe a avut parte de o noua accidentare-horror, dupa ce doi jucatori ai oaspeților s-au facut KO in prima repriza, intr-o ciocnire nefericita, potrivit gsp.ro.In minutul 56, Romario Benzar s-a lovit cap in cap cu Ousmane Viera și a…

- Un bebelus in varsta de patru luni, care se afla cu parintii la un centru SPA, intr-o localitate apropiata municipiului Baia Mare, s-a inecat, vineri, in timpul alaptarii, apoi a intrat in stop cardio-respirator.

- Bebelusul de 4 luni, resuscitat vineri seara de paramedicii SMURD Maramures a murit, sambata, la Spitalul Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris” Baia Mare, o necropsie urmand sa stabileasca exact cauzele care dus la decesul acestuia, transmite corespndentul MEDIAFAX.

- Un barbat de 70 de ani a murit vineri intr-un incendiu iscat la locuinta sa din comuna timiseana Banloc, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Banat. "ISU...

- Un barbat in varsta de 81 de ani si o femeie de 75 de ani au murit in urma unui incendiu izbucnit, in noaptea de miercuri spre joi, la o locuinta din localitatea Arini, comuna Gaiceana, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Bacau citati de Agerpres.ro La locul producerii…

- Barbatul de 57 de ani, care, marti, a fost grav accidentat dupa ce a fost izbit de o masina a mascatilor IJP Arges, a decedat la spital. Politia face acum cercetari pentru ucidere din culpa.

- S-a intors de la munca si si-a gasit copilul fara suflare. Tragedie intr-o familie din Capitala, unde mama si-a gasit fiica de 25 de ani strangulata in apartamentul in care locuiau, chir de Ziua Indragostiților.

- Marți, 13 februarie a.c., la ora 19.50, pe Drumul Comunal 67, in localitatea Fildu de Mijloc, un tanar de 25 ani, din comuna Fildu de Jos, in timp ce se afla la volanul autoturismului a efectuat o manevra de mers inapoi, fara sa se asigure, cu intenția de a intra in curtea unui imobil și a accidentat…

- Marți, 13 februarie a.c., la ora 19.50, pe Drumul Comunal 67, in localitatea Fildu de Mijloc, un tanar de 25 ani, din comuna Fildu de Jos, in timp ce se afla la volanul autoturismului a efectuat o manevra de mers inapoi, fara sa se asigure, cu intenția de a intra in curtea unui imobil și a accidentat…

- Orașul Ineu din județul Arad a fost lovit de o tragedie fara margini. Bogdan Dragoi, un tanar de 23 de ani, fiul unui cunoscut profesor si fost director de liceu, a murit intr-un accident de mașina groaznic.

- Fiul actorului Rob Delaney, in varsta de doi ani, a murit de cancer Actorul Rob Delaney, cunoscut pentru rolul interpretat in ”Catastrophe”, trece prin cea mai perioada dificila din viata lui, intrucat fiul lui, de doar doi ani, a murit.

- Un nou caz socant a avut loc la Constanta. Un bebelus a murit la cateva ore dupa ce a venit pe lume la o clinica privata din municipiul Constanta. Potrivit unui mesaj publicat pe Facebook bebelusul care a murit pe 2 Februarie s a nascut la un spital privat din Constanta si a fost transferat la Spitalul…

- Unsprezece persoane vârstnice au murit miercuri noaptea într-un incendiu la un centru de sprijinire a persoanelor fara adapost, din nordul Japoniei, a informat media locala, preluata de dpa.

- Stefan Alex Rusu, avea numai 16 ani, dar a facut un accident vascular cerebral care i-a fost fatal. Tanarul a cazut fulgerat in timp ce astepta autobuzul, scrie Antena 3. Adolescentul voia sa...

- Doi barbati si o femeie si au pierdut viata sambata dupa amiaza, in urma unui teribil accident rutier petrecut la iesirea din municipiul Orastie inspre Sebes, informeaza Antena3.ro. "Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Huneodara, traficul este blocat…

- Nu, n-ar fi deloc un moment amuzant. Dar fotbalistul Cristiano Ronaldo ne da apa la moara. Deși plin de sange, el a cerut un telefon mobil ca sa vada cat de tare a fost lovit. Si a cam fost bine lovit, daca ne uitam la cat sange curge pe fața lui.

- Un barbat de 88 de ani s-a stins din viata in asteptarea unei ambulante, care nu a mai putut inainta din cauza zapezii, ramanand la aproximativ doi kilometri de casa sa. Echipajul de la Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) a fost solicitat sa intervina la un caz in localitatea Chiperesti, comuna Tutora,…

- Un barbat de 70 de ani si-a pierdut viata pe strada Sararie dupa ce a intrat brusc in stop cardio-respirator. O femeie care trecea prin zona a incercat sa-i salveze viata si a inceput ea singura manevrele de resuscitare pana la sosirea unui echipaj SMURD. Manevrele au fost continuate si pe drumul spre…

- Arbitrul Pavel Zeman a incercat sa se fereasca de bila de metal aruncata de un tanar sportiv, insa nu a reusit. Medicii au incercat sa il resusciteze timp de aproximativ 50 de minute, fara succes. Potrivit cotidianul As, arbitrul avea 76 de ani. Concursul a fost suspendat si politia a deschis…

- Tragedie in Mures. Un tanar in varsta de 21 de ani si-a pierdut viata in urma unui cumplit accident. Aflat pe soseaua E60, acesta a depasit coloana de masini pe linia continua si s-a lovit de un TIR. A

- Un barbat in varsta de 63 de ani din orașul Abrud a murit, vineri, dupa ce a fost lovit de un ATV, pe DN 75, in satul de vacanța Vartop. Potrivit polițiștilor, dupa impact, ATV-ul și conducatorul acestuia cat și pietonul s-au rasturnat intr-o rapa. ”La 12 ianuarie, ora 13.10, un tanar de 19 ani, […]

- Accident cumplit provocat de un sofer vitezoman in judetul Iasi. Doua fetite, de patru si sase ani si parintii acestora se zbat intre viata si moarte, dupa ce soferul inconstient a intrat pe...

- Cel putin 13 persoane au murit, iar alte 163 au fost transportate de urgenta la spital, in urma ploilor abudente din sudul Californiei, care au dus la inundatii si aluncari de teren, au informat, marti, oficialii, relateaza site-ul postului BBC.

- Fugit din țara pentru a scapa de problemele cu justiția, Radu Mazare nu este ferit de pericole! Madagascarul, statul unde fostul primar a fugit pentru a cere azil politic, a fost lovit de un ciclon devastator, in urma caruia 29 de persoane au murit.Douazeci și noua de persoane au murit, dupa…

- Un teribil accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN 10, in localitatea Satuc din judetul Buzau.0 fetita in varsta de aproximativ 11 ani a murit pe loc dupa ce masina in care se afla a lovit un panou, a ricosat intr o teava de gaze de pe marginea soselei si apoi s a rasturnat.Potrivit opiniabuzau.ro,…

- O fetita de doar un an si 11 luni din Mures a murit in noapte de Revelion in bratele mamei, dupa ce fratele tatalui i-a sucit gatul ca la pui. Drama s-a petrecut in satul Chinari, fara...

- Un barbat de 55 de ani a murit dupa ce s-a dezechilibrat și a cazut de la etajul al doilea, peste balustrada, in casa scarii blocului in care locuia. Tragedia a avut loc intr-un bloc de pe B-dul Cloșca din Satu Mare, luni, 1 ianuarie. La fața locului a ajuns și un echipaj medical insa […]

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Constanta, un baiat in varsta de 11 ani a murit dupa ce a fost accidentat de o masina, la iesirea din localitatea Ovidiu, autoturismul circuland din directia Mihail Kogalniceanu catre municipiul Constanta. Politistii au stabilit ca baiatul…

- Inca o tragedie in sportul romanesc. A murit Georgian Tudor, una dintre marile speranțe ale boxului romanesc, bronz european la cadeți și bronz mondial la juniori. O noua veste devastatoare a lovit lumea boxului romanesc. Dupa decesul celui care a fost Viorel Soroceanu a venit, acum, randul lui Georgian…

- TRAGEDIE in familia sefei DNA! A MURIT tatal sefei DNA, Laura Codruta Kovesi! Dumnezeu sa-l odihneasca in pace …. Ioan Lascu, tatal șefei DNA Laura Codruta Kovesi, s-a stins din viața la Targu-Mureș, acolo unde era internat de mai multe zile in spital. Magistratul medieșean avea 70 ani, scrie b1.ro.

- Douazeci de membri ai aceleiasi familii, intre care sase copii, si-au pierdut viata luni in coliziunea a doua autocare in nordul Filipinelor, in timp ce se indreptau spre o slujba de Craciun, a anuntat politia, relateaza AFP.Un autocar de mici dimensiuni care transporta grupul a intrat intr-un…