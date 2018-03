O noua TRAGEDIE INCREDIBILA pe teren! Un jucator a MURIT dupa ce a fost lovit cu mingea in piept! VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Un jucator din liga a treia a Croatiei, Bruno Boban, a decedat, sambata, pe terenul de fotbal, dupa ce a fost lovit puternic cu mingea in piept, informeaza The Sun. Un echipaj medical a intervenit rapid, dar atacantul in varsta de 25 de ani a fost declarat mort dupa aproape 40 de minute,…

- Trei copii si o femeie au murit, iar alte cateva zeci de persoane au fost ranite, duminica, in urma unui incendiu izbucnite intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, relateaza site-ul agentiei Tass. "Avem informatii ca in jur de 20 de persoane…

- Fotbalistul echipei NK Marsonia, Bruno Boban, a incetat din viata, sambata, dupa ce a fost lovit puternic in piept cu mingea, la un meci din liga a treia croata. Boban, care avea 25 de ani, a fost lovit in minutul 15 al partidei cu Slavonija Pozega de o minge trimisa de un adversar in directia…

- Tragedie in Cehia! Trei romani au murit intr-o explozie care a avut loc joi (22 martie), intr-o uzina. Din primele informatii, acestia lucrau intr-un depozit unde o cisterna cu combustibil ar fi sarit in aer. In total, sase oameni și-au pierdut viața si alti doi au fost raniti grav. Consulul roman la…

- Fundașul roman Radu Ștefan, la un pas de tragedie in Dinamo Kiev – Lazio 0-2 (in tur, 2-2), meci retur din optimile Ligii Europa. Romanul Ștefan Radu, titular la oaspeți, a fost facut knock-out de...

- Lumea muzicii populare romanești este, din nou, in doliu. Cristina Fulgusin Mateias s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Vestea i-a șocat pe toți cei care au cunoscut-o pe indragita artista. Silvana Riciu a dezvaluit ca totul ar fi pornit de la o gripa. „Doamne, cat de repede se duc oamenii……

- Nicolae Bivolaru, un fotbalist, in varsta de 19 ani, a murit in urma unui accident rutier produs in județul Gorj. Familia tanarului este devastata de durere. Bivolaru era fundaș central la AS Știința Godinești și era foarte iubit de prieteni. TRAGEDIE: 16 oameni AU MURIT, dupa ce un fulger…

- TRAGEDIE IMENSA: 16 oameni AU MURIT, dupa ce un fulger a lovit o biserica. Alte 140 de persoane sunt RANITE. Prima reactie a PRIMARULUI Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata dupa ce un lacas de cult a fost lovit de fulger. Tragedia a avut loc in sudul Rwandei, dupa ce un lacas de cult apartinand…

- Tragedia a avut loc in sudul Rwandei, dupa ce un lacas de cult apartinand Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea a fost lovit de fulger. Primarul districtului Nyaruguru, Habitegeko Francois, a declarat ca 14 persoane au murit pe loc: "Alte 140 de persoane au fost ranite si trimise de urgenta…

- Unsprezece persoane au fost ucise în urma prabusirii în sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvânt al aviatiei civile iraniene.

- Tragedie pentru Daniel Barbu, senator PNL și fostul ministru al Culturii! Soția acestuia, Violeta Barbu, s-a stins din viața. Daniel Constantin Barbu este un istoric roman, senator de București din partea PNL, fost ministru al culturii in perioada 21 decembrie 2012 – 12 decembrie 2013, in Guvernul…

- Tragedie intr-o familie din raionul Florești. Un copil de numai un an a decedat la scurt timp dupa ce a fost lovit de metrou, iar mama acestuia a fost transportata la spital. Totul a avut loc ieri, intr-o suburbie a Moscovei, Federația Rusa.

- Deputatul Emanuel Ungureanu a decis sa reacționeze și sa își spuna punctul de vedere: "Tragedia este ca acest pacient de 55 ani a murit pe niște scari, singur în condițiile în care timp de 24 de ore a fost cautat fara rezultat în mod haotic de rude, infirmiere și cel…

- Un copil de sapte ani a fost victima unui grav accident provocat de un sofer beat. Baiatul a fost lovit pe un drum din satul Corjeuti, raionul Briceni, in timp ce se intorcea cu mama sa de la biserica.Tragedia a avut loc ieri seara.

- Un bebelus in varsta de patru luni, care se afla cu parintii la un centru SPA, intr-o localitate apropiata municipiului Baia Mare, s-a inecat, vineri, in timpul alaptarii, apoi a intrat in stop cardio-respirator.

- Un barbat de 70 de ani a murit vineri intr-un incendiu iscat la locuinta sa din comuna timiseana Banloc, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Banat. "ISU...

- Barbatul de 57 de ani, care, marti, a fost grav accidentat dupa ce a fost izbit de o masina a mascatilor IJP Arges, a decedat la spital. Politia face acum cercetari pentru ucidere din culpa.

- S-a intors de la munca si si-a gasit copilul fara suflare. Tragedie intr-o familie din Capitala, unde mama si-a gasit fiica de 25 de ani strangulata in apartamentul in care locuiau, chir de Ziua Indragostiților.

- Marți, 13 februarie a.c., la ora 19.50, pe Drumul Comunal 67, in localitatea Fildu de Mijloc, un tanar de 25 ani, din comuna Fildu de Jos, in timp ce se afla la volanul autoturismului a efectuat o manevra de mers inapoi, fara sa se asigure, cu intenția de a intra in curtea unui imobil și a accidentat…

- Lumea fotbalului este in doliu! Clubul sud-african Polokwane City a anunțat decesul fundașului Mogau Tshehla intr-un accident rutier. Jucatorul avea doar 26 de ani era considerat o mare speranta de catre sefii gruparii din Africa de Sud. Mogau Tshehla era legitimat la Polokwane City din ianuarie…

- Orașul Ineu din județul Arad a fost lovit de o tragedie fara margini. Bogdan Dragoi, un tanar de 23 de ani, fiul unui cunoscut profesor si fost director de liceu, a murit intr-un accident de mașina groaznic.

- FCSB și CFR Cluj au terminat la egalitate, 1-1, in derby-ul etapei a 24-a. Astfel, echipa lui Dan Petrescu ramane lider, cu 53 de puncte și doua peste formația roș-albastra. Meciul a fost unul echilibrat, iar cele doua formații și-au imparțit reprizele. Clujenii au jucat mai bine in prima parte, reușind…

- Fiul actorului Rob Delaney, in varsta de doi ani, a murit de cancer Actorul Rob Delaney, cunoscut pentru rolul interpretat in ”Catastrophe”, trece prin cea mai perioada dificila din viata lui, intrucat fiul lui, de doar doi ani, a murit.

- Un nou caz socant a avut loc la Constanta. Un bebelus a murit la cateva ore dupa ce a venit pe lume la o clinica privata din municipiul Constanta. Potrivit unui mesaj publicat pe Facebook bebelusul care a murit pe 2 Februarie s a nascut la un spital privat din Constanta si a fost transferat la Spitalul…

- Stefan Alex Rusu, avea numai 16 ani, dar a facut un accident vascular cerebral care i-a fost fatal. Tanarul a cazut fulgerat in timp ce astepta autobuzul, scrie Antena 3. Adolescentul voia sa...

- Doi barbati si o femeie si au pierdut viata sambata dupa amiaza, in urma unui teribil accident rutier petrecut la iesirea din municipiul Orastie inspre Sebes, informeaza Antena3.ro. "Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Huneodara, traficul este blocat…

- O femeie de 34 de ani și-a pierdut viața imediat dupa ce a nascut intr-o clinica privata. Aceasta a intrat in stop cardiac și a fost trimisa de urgența la Spitalul Județean Constanța, insa medicii nu au mai putut face nimic.

- Tragedie fara margini, astazi, in Ploiesti. O femeie in varsta de 79 de ani a fost gasita decedata de catre pompierii ISU Prahova solicitati sa intervina pentru lichidarea unui incendiu. Focul a cuprins apartamentul 24 al blocului 37B situat pe Aleea Catinei din nordul orasului, iar pompierii…

- Arbitrul Pavel Zeman a incercat sa se fereasca de bila de metal aruncata de un tanar sportiv, insa nu a reusit. Medicii au incercat sa il resusciteze timp de aproximativ 50 de minute, fara succes. Potrivit cotidianul As, arbitrul avea 76 de ani. Concursul a fost suspendat si politia a deschis…

- Cinci persoane. dintre care au decedat, dupa ce ar fi fost victimele unui accident rutier. Tragedia a avut loc cu puțin timp în urma pe traseul R2 Chișinau-Bender, în apropiere de localitatea Todirești, Anenii Noi, transmite today.md Potrivit informațiilor preliminare,…

- Un arbitru a murit in timpul unui concurs regional de atletism desfașurat in Praga. Barbatul a fost lovit in piept cu bila de la aruncarea greutații. Arbitrul Pavel Zeman a incercat sa se fereasca de bila de metal aruncata de un tanar sportiv, insa nu a reusit, conform cbc.ca . Barbatul a fost resuscitat…

- Incident neplacut in timpul partidei din NHL dintre Montreal Canadiens și Boston Bruins. Atacantul echipei canadiene Phillip Danault a fost scos pe targa de pe teren, dupa ce a fost lovit cu pucul in cap.

- Un barbat din Abrud, in varsta de 63 de ani, si-a pierdut viata, vineri, intr-un accident petrecut pe DN75, la Vartop-Arieseni, in Apuseni. A fost lovit de un ATV. Accidentul s-a petrecut vineri dupa amiaza, in jurul orei 13.00. ATV-ul era condus de un tanar din judetul Arad, spre Arieseni, dinspre…

- Cel puțin 13 oameni au murit in urma catastrofalelor alunecari de teren din sudul Californiei, unde ploile abundente au declanșat inundații, potrivit BBC.Alte peste 160 de persoane au fost internate in spitale, dintre care 4 se afla in stare critica.

- Accident cumplit provocat de un sofer vitezoman in judetul Iasi. Doua fetite, de patru si sase ani si parintii acestora se zbat intre viata si moarte, dupa ce soferul inconstient a intrat pe...

- O fetita de doar un an si 11 luni din Mures a murit in noapte de Revelion in bratele mamei, dupa ce fratele tatalui i-a sucit gatul ca la pui. Drama s-a petrecut in satul Chinari, fara...

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Constanta, un baiat in varsta de 11 ani a murit dupa ce a fost accidentat de o masina, la iesirea din localitatea Ovidiu, autoturismul circuland din directia Mihail Kogalniceanu catre municipiul Constanta. Politistii au stabilit ca baiatul…

- Un copil de 10 ani a murit, duminica, la iesirea din Ovidiu, judetul Constanta, unde a fost lovit de o masina. Cu numai o zi în urma, o fetita de 6 ani a murit lovita pe o strada de catre o masina, în Navodari.

- Pompierii din Capitala au avut de lucru in noaptea dintre ani. Un barbat a sfarsit carbonizat dupa ce locuinta improvizata in care statea a luat foc. Cateva zeci de minute mai tarziu, salvatorii au fost chemati sa intervina la magazin ...

- Sarbatori de cosmar pentru o tanara soferita din Buzau: ea a provocat vineri un accident cumplit in urma caruia tocmai mama ei, in varsta de 59 de ani, a murit. Alte trei femei, intre care o adolescenta de 17 ani, au fost ranite. Accidentul s-a produs vineri dimineata pe DN 2 B, pe Soseaua Spatarului…