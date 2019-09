O nouă tragedie în China. Zeci de persoane, prinse într-un incendiu la o fabrică din vestul ţării Opt persoane au fost salvate, dintre care trei erau ranite si au fost spitalizate, potrivit aceleiasi surse. Tragedia are loc in timp ce regimul comunist pregateste propaganda in vederea marcarii a 70 de ani de la infiintarea Republicii populare.



Autoritatile au indemnat presa sa evite sa insiste asupra informatiilor negative, odata cu apropierea sarbatorii, la 1 octombrie, si sa se concentreze asupra ”energiei pozitive”.



Presa chineza a scris, astfel, foarte putin despre un accident rutier, intre un autocar si un camion, soldat cu 36 de morti, sambata, in estul tarii.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Nouasprezece persoane au murit intr-un incendiu la o fabrica de bunuri de consum, in estul Chinei, au anuntat luni autoritatile din comitatul Ninghai pe retele de socializare, precizand ca sinistrul a avut loc duminica in provincia Zhejiang, relateaza AFP.

- In total, 19 persoane si-au pierdut viata in incendiul unei fabrici de produse de larg consum din estul Chinei, au informat luni autoritatile locale, potrivit AFP, preluata de Agerpres. Incendiul s-a produs duminica in provincia Zhejiang, au precizat autoritatile din districtul Ninghai pe retelele…

- Incendiul s-a produs duminica in provincia Zhejiang, au precizat autoritatile din districtul Ninghai pe retelele sociale. Catastrofa, care face obiectul unei anchete, a avut loc intr-o fabrica a intreprinderii Ruiqi Shiyongpin. Opt persoane au fost salvate, dintre care trei ranite si internate in…

- Cel puțin 36 de persoane au decedat, iar alte 36 au fost ranite, in urma coliziunii intre un autocar și un camion pe o șosea din estul Chinei, au anunțat autoritațile, ce au precizat ca informațiile inițiale sugereaza ca accidentul s-ar fi produs dupa spargerea unei anvelope a autobuzului, relateaza…

- Bomba a explodat in jurul orei 15.00 in districtul Kulp din provincia Diyarbakir, a anuntat guvernoratul local, care a atribuit atacul unor ''membrii ai unei organizatii teroriste separatiste'', in timp ce autoritatile turce au facut referire la PKK. Autoritatile locale au anuntat un bilant…

- Potrivit autoritatilor indiene, sunt 12 morti si aproximativ 50 de raniti in urma seriei de explozii care s-au produs in fabrica respectiva. O oficialitate a spitalului din districtul Dhule a confirmat numarul de 12 morti. In spital sunt 37 de raniti si inca 12 au fost transferati in alt spital,…

- Tragedia a avut loc la Arad, unde o fetița de doar 5 ani a pierit dupa ce un gard a cazut peste ea. Cei din familie au dus-o imediat la spital, dar leziunile suferite au fost mult prea grave iar medicii nu au mai reusit sa-i ... The post Tragedie in vestul țarii. Un copil a murit strivit de un gard…

- Numarul deceselor in urma unei alunecari de teren care a ingropat la inceputul saptamanii un sat din sud-vestul Chinei a crescut duminica la 29, alte 22 de persoane fiind date in continuare disparute, a informat duminica agentia nationala de stiri Xinhua, citata de AFP. Potrivit Xinhua,…