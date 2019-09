Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de mici dimensiuni folosit pentru evacuari medicale s-a prabusit duminica intr-o statiune din Filipine, iar toate cele noua persoane aflate la bord si-au pierdut viata, a anuntat politia, relateaza DPA, preluata de Agerpres. Martorii le-au spus anchetatorilor ca avionul Beechcraft BE-350 a…

- Un accident grav s-a produs ieri dupa-amiaza intre o mașina și o motocicleta in comuna Probota din județul Iași. Persoanele care se aflau pe motocicleta au murit pe loc. Din primele cercetari alte patru persoane au fost ranite.

- Cel puțin trei persoane au murit sambata in Germania, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a lovit de o cladire din sud-vestul țarii, au informat surse din Poliția germana, citate de site-ul agenției DPA. Incidentul s-a produs in orașul Bruchsal, aflat la aproximativ 70 de kilometri nord-vest de…

- Tragedie aviatica. Nu exista niciun supraviețuitor. Un avion s-a prabusit pe un magazin de bricolaj Trei persoane au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a izbit de o cladire in sud-vestul Germaniei, a anuntat politia. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Oferta de nerefuzat:Mara…

- Tragedie aviatica. Doua avioane s-au ciocnit in aer. Toate persoane dintr-un avion au murit pe loc Doua persoane au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in Olanda in urma coliziunii cu alta aeronava, anunta serviciile de interventie, citate de cotidianul Le Figaro. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Omul care a invațat numerosi artisti cum sa țina microfonul in mana, sa cante și sa danseze, s-a stins din viața zilele acestea. Multe vedete au fost socate de aceasta moarte prematura.