O nouă tragedie aviatică. Prăbuşire urmată de explozie a unei aeronave Avionul de lupta s-a prabusit in timpul unui zbor de antrenament. Acesta este primul incident produs dupa cea mai mare catastrofa aeriana din istoria Algeriei, petrecuta in luna aprilie a anului trecut, cand un avion militar s-a prabusit langa Alger, cauzand moartea a 257 de persoane. Accidentul de miercuri noapte a fost urmat de o explozie. El s-a produs pe un camp, relativ departe de asezarile omenesti. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

