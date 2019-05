O nouă tragedie! A murit subit, de cancer pulmonar! Anunţul a fost făcut acum

Celebrul creator de moda tunisian Max Azria, preferat de nume mari ale Hollywood-ului precum Angelina Jolie, Halle Berry si Drew Barrymore, a murit la varsta de 70 de ani, din cauza unui cancer pulmonar, potrivit The Hollywood Reporter. Lumea muzicii este in doliu! Un celebru DJ a murit intr-un accident stupid muzicii este in! Un celebru DJ aintr-un accident stupid Informatia a fost confirmata de reprezentantii casei de moda BCBGMAXAZRIA, printr-un mesaj publicat pe platforma de socializare online Instagram. "Max a fost un adevarat vizionar, care a definit categoria modei contemporane", se arata in acelasi mesaj. Potrivit platformei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Informatia a fost confirmata de reprezentantii casei de moda BCBGMAXAZRIA, printr-un mesaj publicat pe platforma de socializare online Instagram. "Max a fost un adevarat vizionar, care a definit categoria modei contemporane", se arata in acelasi mesaj. Potrivit platformei Women's Wear Daily, creatorul…

