Stiri pe aceeasi tema

- Kroll era si CEO-ul HQ Trivia, incepand din septembrie, iar politia din New York a fost alertata de prietena acestuia. NYPD a afirmat, pentru THR si TMZ, ca indiciile initiale arata drept cauza a decesului o supradoza, dar informatia urmeaza sa fie confirmata. Decesul a fost…

- Colin Kroll (34 de ani), cofondatorul platformei video Vine și al HQ Trivia, o aplicație de jocuri, a fost gasit mort, duminica dimineața, la New York, in locuința sa, scriu BBC News și Billboard, conform Mediafax.Kroll era și CEO-ul HQ Trivia, incepand din septembrie, iar poliția din New…

- Facebook a oferit unor companii, intre care Netflix si Airbnb, acces preferential la datele utilziatorilor, limitand in schimb serviciile pentru majoritatea celorlalte, potrivit emailurilor si prezentarilor facute publice de un parlamentar britanic. Un numar de 223 de pagini de comunicari…

- ORA DE IARNA. Trecerea la ora de iarna 2018 se face in noaptea dintre 27 octombrie si 28 octombrie 2018 (sambata spre duminca), schimbarea orei facandu-se astfel incat ora 4:00 a diminetii de 28 octombrie 2018 devine ora 3:00. Asta inseamna ca ne vom putea bucura de o ora in plus de somn iar duminica,…

- Apple a lansat recent noua gama de iPhone X, iPhone XS, XS Max și o varianta mai ”ieftina”, numita iPhone XR, ultima intrând la precomanda în 50 de țari începând de marți.iPhone XR a intrat la precomanda în 50 de țari, printre care și România.…

- Peste 100.000 de pariori și-au descarcat deja aplicația Superbet! Cea mai noua și mai complexa aplicație de pe piața aduce și premii jucatorilor care o instaleaza și testeaza! Valoarea totala a premiilor care pot fi caștigate timp de 30 de zile depașește 100.000 Lei! Tot ce trebuie sa faca pariorii…

- Dupa incetarea suportului pentru Yahoo Messenger, multi au crezut ca Yahoo a renuntat complet la ideea unei aplicatii de chat, dar tocmai a lansat Yahoo Together. Nu era nimeni in criza de aplicatii de chat, dar cei de la Yahoo sunt de parere ca anii de experienta obtinuti prin optimizarea…

- Twitter revine la ordonarea cronologica a mesajelor, dupa modificarea de algoritm facuta in urma cu doi ani, ce a nemulțumit mulți utilizatori. Reprezentanții companiei au anunțat ca rețeaua de socializare, care permite publicarea de mesaje de pana la 280 caractere „lucreaza la noi metode pentru a va…