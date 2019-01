Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doua persoane au murit si 30 au fost ranite luni in urma unei explozii cu bomba in apropiere de intrarea intr-un centru comercial din sudul Filipinelor, au anuntat autoritatile, relateaza Associated Press, scrie Mediafax.Bomba a fost gasita in apropiere de ghiseul de bagaje la intrarea…

- Sfarsit tragic chiar in noaptea ajunului pentru o fetita de șase ani si bunica acesteia, in varsta de 82 de ani. Cele doua au murit carbonizate, dupa ce casa in care locuiau, aflata in sectorul 1 din București, a fost cuprinsa de flacari. Se pare ca mama fetiței se afla la serviciu in momentul in care…

- Un tren a intrat intr-un autocar ce transporta mai mulți elevi de liceu, vehiculul fiind despicat in doua in urma impactului produs vineri langa Niș, in sudul Serbiei, au anunțat autoritațile, precizand ca cinci persoane au murit, iar alte 13 au fost grav ranite, informeaza postul BBC News online,…

- Cel putin o persoana a murit, iar alte cinci au fost ranite grav, dupa ce un camion a virat brusc si a intrat într-un grup de pietoni aflati într-o statie de autobuz din orasul australian Sydney, relateaza site-ul postului ABC.

- Doua persoane și-au pierdut viața și alte 12 au fost ranite in Italia, in apropiere de orașul Rieti, dupa ce o benzinarie a explodat. O cisterna a luat foc in timp ce descarca combustibilul, iar la fața locului s-au deplasat mai multe echipe de pompieri, scrie Digi24.ro.

- UPDATE: Un tanar de 18 ani, aflat in stare grava, a fost declarat decedat de catre medicii sositi la locul accidentului. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), accidentul rutier a avut loc pe DN 6, in apropierea localitatii Caransebes, judetul Caras-Severin, intre…

- Autoritatile au anuntat ca au demarat o ancheta pentru a stabili cauza incidentului, care s-a produs la ora locala 16.50 (ora Romaniei, 11.50). Cinci din opt vagoane s-au rasturnat. Directorul general al Administratiei Cailor Ferate din Taiwan, Jason Lu, si-a prezentat scuzele public in cadrul unei…

- Un roman a murit, iar alti doi sunt raniti in urma unui accident rutier produs marti in sudul Belgiei, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de presa belgiana. Soferul unui vehicul a pierdut controlul asupra directiei intr-o curba si a lovit un copac, in zona Munos (Bertrix), in…