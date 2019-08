O nouă tehnică pentru eliminarea eficientă a polipilor din colon Peste 15 milioane de colonoscopii sunt efectuate anual in Statele Unite ale Americii, iar in cel putin 20% dintre acestea gastroenterologii reusesc sa indeparteze cresterea precanceroasa din colon. Eliminarea acestor leziuni, cunoscute sub numele de polipi, in stadiu incipient, este cea mai buna metoda de a preveni dezvoltarea cancerului de colon, potrivit eurekalert.org, preluat de MedLive.ro. Pentru a reduce riscul de rupere a colonului in timpul acestei proceduri, medicii injecteaza adesea o solutie salina in spatiul de sub polip, formand o ”perna” care ridica polipul, astfel incat sa fie mai… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

