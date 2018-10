O nouă taxă de anul viitor Guvernul a adoptat un act normativ, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2018, publicata deja in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 630 din 19 iulie 2018, prin care romanii vor trebui sa plateasca o garantie, de la 31 martie 2019, pentru fiecare ambalaj reutilizabil al produselor pe care le cumpara. Aceasta garantie va putea fi recuperata de la operatorul economic in baza bonului fiscal. Conform art. 10, incepand cu data de 31 martie 2019, valoarea garantiei banesti in cazul ambalajelor primare reutilizabile utilizate pentru produse destinate consumului populatiei este de 0,5 lei/ambalaj. Ordonanta… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

