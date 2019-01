Stiri pe aceeasi tema

- Gratiela Gavrilescu spune ca nu este gata o formula de calcul pentru noua taxa auto si, dupa ce grupurile de lucru vor avea o varianta sustenabila astfel incat sa nu poata fi atacata, va fi informata populatia. Ministrul spune ca se cauta solutii pentru respectarea directivelor europene.

- Deputatul PNL Daniel Gheorghe solicita Guvernului sa sesizeze Comisia Europeana pentru a declansa procedurea de infringement impotriva Austriei, dupa decizia de diminuare a alocatiilor pentru copiii romanilor care muncesc in acest stat.

- Procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazar a fost declansata de catre ministrul Tudorel Toader in 24 octombrie. Cu toate ca in noiembrie, Sectia pentru procurori a CSM a dat un aviz negativ cererii lui Tudorel Toader de revocare a procurorului general, Augustin Lazar, ministrul Justitiei…

- Primaria Capitalei vrea sa modernizeze iluminatul din Parcul Herastrau cu suma de 52 de milioane de lei, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti de joi.

- Eurodeputatului Siegfried Muresan (PPE / PNL) i-a trimis, luni, o scrisoarea deschisa prim-ministrul Romaniei, Vasilica-Viorica Dancila, si lui Danut Andrusca, ministrul Economiei, in contextul anuntului Grupului Volkswagen privind cautarea unei facilitati de productie in Europa de Est.

- Ministrul de Externe ungar Peter Szijjarto declarat ca, daca va fi vreun fel de atac impotriva Romaniei in Parlamentul European, facut in baza unor opinii partinitoare sau pe vointa politica, Romania poate conta pe sustinerea Ungariei. "Daca va fi vreun fel de atac impotriva Romaniei in Parlamentul…

- Motiunea simpla „Un ministru de nota patru" urmeaza sa primeasca miercuri votul in plenul Camerei Deputatilor. Marti, initiatorii au prezentat o evaluare care contine 20 de puncte, tot atatea cate sunt si in documentele prin care Tudorel...

- Jurnalistul Liviu Avram scrie într-un articol din Adevarul ca, potrivit legii, evaluarea procurorilor se exercita doar de procurori desemnați de catre ministrul Justiției, nu de catre ministrul însuși, motiv pentru care președintele Klaus Iohannis poate