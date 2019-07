O nouă ţară din UE este luată cu asalt de români. Număr record de concetăţeni stabiliţi aici Numarul cetatenilor straini care locuiesc in Portugalia a crescut cu 13,9% anul trecut, la 480.300 persoane, iar cei mai multi au provenit din Brazilia, Republica Capului Verde si Romania, se arata in raportul Agentiei guvernamentale pentru migratie de la Lisabona (RIFA), care citeaza datele Politiei de frontiera (SEF), informeaza publicatia Portugal News. Este cel mai ridicat numar de cetateni straini care s-au stabilit in Portugalia, de cand s-a inceput publicarea acestor date, in 1976, si al treilea an de crestere consecutiva. Lista tarilor cu cei mai multi cetateni care si-au… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cetatenilor straini care locuiesc in Portugalia a crescut cu 13,9% anul trecut, la 480.300 persoane, iar cei mai multi au provenit din Brazilia, Republica Capului Verde si Romania, se arata in raportul Agentiei guvernamentale pentru migratie de la Lisabona (RIFA), care citeaza datele Politiei…

- Pentru a preveni folosirea pubelelor si a seifurilor pentru comiterea de atacuri teroriste, compania le va inchide timp de sase zile, incepand din 24 iunie.Summitul G20 are loc pe 28 si 29 iunie la Osaka, in prezenta presedintilor american, Donald Trump, chinez, Xi Jinping, si rus, Vladimir…

- Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD) continua sa perceapa semne de incetinire a activitatii economice in majoritatea tarilor membre, o tendinta care se prelungeste de mai multe luni si este, in special, evidenta in Germania si Italia. În Raportul său lunar privind indicatorii…

- Luni s-a semnat acordul pentru reducerea cotei de TVA de la 9% la 5% pentru produsele romanești. Acordul a fost semnat la sediul Ministerului Agriculturii de catre Asociatia Bio Romania si Federatia Producatorilor de Produse Traditionale si Asociatia pentru Promovarea Alimentului Romanesc in cadrul…

- Eurostat. De unde vin hainele voastre? Statele membre ale Uniunii Europene au importat haine in valoare de 166 de miliarde de euro in 2018, peste jumatate dintre ele, (51%, adica 84 miliarde), venind din state non-membre UE. Comparativ cu 2013, valoarea importurilor de haine in tarile membre a crescut…

- Anul acesta se organizeaza cu 251 mai multe secții de votare in strainatate pentru alegerile europarlamentare comparativ cu alegerile anterioare pentru Parlamentul European (2014, 2009 și 2007 – cand au fost organizate 190 de secții). Ministerul Afacerilor Externe a publicat lista sectiilor de votare…

- Conform acestor date, China a fost principala tara de origine a articolelor de imbracaminte importante din afara spatiului comunitar (27 miliarde dolari sau 32% din totalul importurilor din afara spatiului comunitar), urmata de Bangladesh (16 miliarde euro sau 19%), Turcia (10 miliarde euro sau 12%),…